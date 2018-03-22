«Ростелеком» сделает футбольный чемпионат FIFA 2018 ещё ярче!

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 с нетерпением ждут не только болельщики по всему миру, но и многочисленные бизнесмены. Владельцы авиакомпаний, отелей, ресторанов, музеев, ночных клубов, — а также организаторы экскурсий в городах проведения матчей, — готовятся достойно встретить гостей. И, конечно, важное место в этом списке занимают операторы связи, которым предстоит обеспечить болельщиков полным комплексом телекоммуникационных услуг. Впрочем, одними лишь услугами связи дело не ограничится!.. В частности, компания «Ростелеком», ставшая официальным российским спонсором FIFA 2018, подготовила для своих абонентов комплексные предложения. Благодаря им, физические лица могут выиграть билеты на матчи Чемпионата мира по футболу, — а организации малого и среднего бизнеса превратятся в центры притяжения для болельщиков.

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В соответствии с подписанным соглашением, крупнейший в России провайдер цифровых услуг «Ростелеком» стал официальным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Данный статус позволит «Ростелекому» предложить абонентам эксклюзивные условия на всей территории страны, — включая 11 городов России, в которых состоятся матчи (напомним, что в Ростове состязания FIFA 2018 пройдут 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля).



Сам же XXI Чемпионат мира по футболу FIFA состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. За это время на 12 стадионах в 11 городах России пройдут 64 матча, в ходе которых определятся лучшие футболисты планеты.



«"Ростелеком" стремится предоставить цифровой доступ ко всему, что важно для наших пользователей, и мы, конечно, не могли пройти мимо Чемпионата Мира 2018 — одного из самых ожидаемых событий в мире спорта, — отметил первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко. — Став спонсорами события, мы сделаем всё, чтобы просмотр игр был простым, ярким и запоминающимся».



«Ростелеком» готовит для своих абонентов комплексный пакет услуг для реализации преимуществ, связанных с Чемпионатом мира по футболу FIFA 2018. В том числе оператор планирует разыграть билеты на матчи, чтобы пользователи могли во всех красках не только увидеть, но и почувствовать все эмоции чемпионата. А малому и среднему бизнесу, в свою очередь, «Ростелеком» предложит специальные условия, позволяющие владельцам превратить свои заведения в центры притяжения для футбольных фанатов.



«Мы очень рады присоединению лидера российского рынка в области услуг доступа в Интернет и платного телевидения, — отметил коммерческий директор FIFA Филипп Ле Флок. — И "Ростелеком", и FIFA соединяют людей: телекоммуникационные компании помогают им поддерживать связь с родными и близкими, а также предоставляют доступ к информации, а FIFA развивает и пропагандирует футбол как фактор, объединяющий людей в разных странах».



Отметим и ещё один важный момент — технологии и сервисы, хорошо зарекомендовавшие себя на FIFA 2018, продолжат функционировать на благо россиян и после окончания чемпионата. Таким образом, футбольный праздник, — помимо очевидных преимуществ для болельщиков, — станет драйвером развития ИТ-инфраструктуры и современных цифровых услуг.