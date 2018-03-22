«Ростелеком» сделает футбольный чемпионат FIFA 2018 ещё ярче!
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 с нетерпением ждут не только болельщики по всему миру, но и многочисленные бизнесмены. Владельцы авиакомпаний, отелей, ресторанов, музеев, ночных клубов, — а также организаторы экскурсий в городах проведения матчей, — готовятся достойно встретить гостей. И, конечно, важное место в этом списке занимают операторы связи, которым предстоит обеспечить болельщиков полным комплексом телекоммуникационных услуг. Впрочем, одними лишь услугами связи дело не ограничится!.. В частности, компания «Ростелеком», ставшая официальным российским спонсором FIFA 2018, подготовила для своих абонентов комплексные предложения. Благодаря им, физические лица могут выиграть билеты на матчи Чемпионата мира по футболу, — а организации малого и среднего бизнеса превратятся в центры притяжения для болельщиков.
В соответствии с подписанным соглашением, крупнейший в России провайдер цифровых услуг «Ростелеком» стал официальным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Данный статус позволит «Ростелекому» предложить абонентам эксклюзивные условия на всей территории страны, — включая 11 городов России, в которых состоятся матчи (напомним, что в Ростове состязания FIFA 2018 пройдут 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля).
Сам же XXI Чемпионат мира по футболу FIFA состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. За это время на 12 стадионах в 11 городах России пройдут 64 матча, в ходе которых определятся лучшие футболисты планеты.
«"Ростелеком" стремится предоставить цифровой доступ ко всему, что важно для наших пользователей, и мы, конечно, не могли пройти мимо Чемпионата Мира 2018 — одного из самых ожидаемых событий в мире спорта, — отметил первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко. — Став спонсорами события, мы сделаем всё, чтобы просмотр игр был простым, ярким и запоминающимся».
«Ростелеком» готовит для своих абонентов комплексный пакет услуг для реализации преимуществ, связанных с Чемпионатом мира по футболу FIFA 2018. В том числе оператор планирует разыграть билеты на матчи, чтобы пользователи могли во всех красках не только увидеть, но и почувствовать все эмоции чемпионата. А малому и среднему бизнесу, в свою очередь, «Ростелеком» предложит специальные условия, позволяющие владельцам превратить свои заведения в центры притяжения для футбольных фанатов.
«Мы очень рады присоединению лидера российского рынка в области услуг доступа в Интернет и платного телевидения, — отметил коммерческий директор FIFA Филипп Ле Флок. — И "Ростелеком", и FIFA соединяют людей: телекоммуникационные компании помогают им поддерживать связь с родными и близкими, а также предоставляют доступ к информации, а FIFA развивает и пропагандирует футбол как фактор, объединяющий людей в разных странах».
Отметим и ещё один важный момент — технологии и сервисы, хорошо зарекомендовавшие себя на FIFA 2018, продолжат функционировать на благо россиян и после окончания чемпионата. Таким образом, футбольный праздник, — помимо очевидных преимуществ для болельщиков, — станет драйвером развития ИТ-инфраструктуры и современных цифровых услуг.
Крупный рогатый скот живёт рядом с людьми на протяжении тысячелетий. Ещё в Древнем Египте быки считались священными животными, — символами плодородия, силу которых активно использовали в земледелии. Весьма значительную роль КРС сыграл и в развитии других цивилизаций, — являясь источником пищи, одежды, удобрений, а также тягловой силой. В результате, земли обрабатываемые крупными животными, породили населённые пункты, налоги на сельхозпродукцию укрепили государства, — а грамота и счёт дали старт науке! Иными словами, крупный рогатый скот способствовал развитию инноваций. Которые теперь меняют жизнь коров в лучшую сторону. Примером этому является высокотехнологичная молочная ферма агрохолдинга «СТЕПЬ», появившаяся в Краснодарском крае.
Состоявшиеся 18 марта выборы Президента России стали беспрецедентно прозрачными и открытыми. Благодаря системе видеонаблюдения, созданной компанией «Ростелеком», наблюдать за голосованием могли не только эксперты и представители кандидатов, но и все пользователи Интернета. Для этого на портале «НашВыбор2018.рф» была организована прямая трансляция с более чем 43 тысяч избирательных участков, — которую за сутки посмотрели около 2 миллионов уникальных пользователей.
На этой неделе Всемирный фонд дикой природы (WWF) в очередной раз проведёт масштабную экологическую акцию «Час Земли 2018». В субботу вечером десятки миллионов россиян отключат свет на 60 минут, поддерживая тем самым бережное отношение к природе. И хотя организаторы подчёркивают, что акция носит символический характер, — и не направлена на экономию электричества, — тема экологичной энергетики является для WWF весьма актуальной. В частности, солнечная и ветроэнергетика оказались в числе трёх приоритетных направлений, к которым привлекает внимание «Час Земли».
14 марта компания «Ростелеком» организовала онлайн-турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» между командами ЮФУ (Ростов) и ВолГУ (Волгоград). При этом каждая команда знатоков находилась в своём городе, — а участников объединила видеоконференцсвязь, предоставленная национальным оператором. В ходе игры ребята общались друг с другом из студий, оснащённых видеокамерами, микрофонами, видеопанелями, и демонстрировали свою эрудицию, отвечая на вопросы ведущего. В результате упорного состязания лучший результат показала команда из донской столицы, которая получила заслуженные награды в офисе Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».
За последние десятилетия интерактивные технологии стали хорошим подспорьем в учебном процессе школ и ВУЗов. Однако есть случаи, когда без современных ИТ-систем просто не обойтись!.. Например, при обучении детей-инвалидов или подростков, проходящих длительное лечение в стационаре. Именно такой проект недавно стартовал в Ростове на базе областного онкогематологического центра в ОДКБ. Здесь при участии министерств здравоохранения и образования, появился полноценный учебный класс с интерактивной доской, планшетами и другим современным оборудованием. Таким образом, юные пациенты смогут осваивать школьную программу на высоком уровне и с учётом особенностей здоровья.