Как поступить на мехмат ЮФУ? (Ростов)

Предстоящий уик-энд окажется довольно неоднозначным с точки зрения погоды. С одной стороны, на улицах будет более комфортно, чем на прошлой неделе. С другой — Gismeteo прогнозирует местами снег с дождём (пруф), невысокие температуры и ощутимые порывы ветра. Однако, это не повод оставаться дома для будущих абитуриентов. Ведь на ближайших выходных мехмат ЮФУ в Ростове-на-Дону проведёт сразу несколько полезных мероприятий! В их числе — Олимпиада по информатике и ИКТ для школьников 9-11 классов (суббота, 24 марта), а также День открытых дверей на мехмате, запланированный на воскресенье.
Начнём с Олимпиады по информатике и ИКТ, которая состоится уже завтра — и может стать отличным «трамплином» для абитуриентов, поступающих на мехмат ЮФУ. Школьники смогут продемонстрировать навыки 3D-моделирования и анимации, — а также разработки HTML-страниц с использованием CSS (включая HTML5 и CSS3). А наградой для победителей Олимпиады станут сертификаты, предоставляющие льготы при поступлении на ростовский мехмат!
По информации TechnoDrive, Олимпиада по информатике начнётся 24 марта в 9:00 — и продлится в течение 3 часов. Принять участие в ней можно после предварительной онлайн-регистрации. Место проведения состязания — Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 8а.
В этом же здании, уже на следующий день, состоится День открытых дверей Института математики, механики и компьютерных наук (так сейчас официально называется мехмат Южного федерального университета). Во время мероприятия, начинающегося 25 марта в 10 часов утра, абитуриенты и родители смогут задать вопросы руководству и преподавателям, — а также посетить лаборатории мехмата и учебные аудитории.
Гостей Дня открытых дверей на мехмате ЮФУ ждут презентации, интерактивные демонстрации, квесты и викторины. Также абитуриенты узнают более подробно о Воскресной математической школе, правилах подготовки к ЕГЭ — и отличиях направлений подготовки, реализуемых на мехмате.
Напомним, что «визитной карточкой» Института математики, механики и компьютерных наук ЮФУ является фундаментальное образование, позволяющее выпускникам выгодно трудоустраиваться в любых краях, включая Силиконовую долину.
Одним из лучших вариантов для будущего «айтишника» является получение образования в ЮФУ. Об этом свидетельствуют, в частности, достижения выпускников престижного ростовского ВУЗа, возглавляющих «Яндекс» (пруф) (а с декабря 2017 года — Ozon), работающих в Google (клик!) и развивающих перспективные проекты Facebook (мы снова не опечатались). И это лишь некоторые из множества доказательств качества ИТ-обучения в Ростове!.. Ежегодно физфак, мехмат, ФВТ и ИТА ЮФУ набирают сотни самых талантливых абитуриентов, позволяя им раскрыть свой потенциал и добиться успеха в жизни. Но как оказаться в их числе?.. Учащимся 11 классов для этого, разумеется, нужно хорошо сдать ЕГЭ 2018. Те же, кто определился с будущей профессией раньше, могут оказаться в стенах ЮФУ и без сдачи единого госэкзамена. О том, как это сделать, школьникам расскажут 4 марта (воскресенье) на Дне открытых дверей лицея ЮФУ.
Чем ближе сингулярность (шутка!), тем меньше определённости даже в высоких технологиях. Обычно считают, что программисты будут необычайно востребованы. При этом отдельные страны готовят кодеров миллионами, что как бы намекает на будущую конкуренцию. Отдельные предсказатели впадают в другие крайности. Они утверждают, что «Питон» и «С++» станут чем-то вроде древнегреческого, то есть останутся только в памяти историков. А коды будут писать машины. Но это лирика, ведь готовиться к ЕГЭ по информатике и ИКТ необходимо.
Как известно, любое изобретение начинается с идеи. Однако, воплощение некоторых проектов требует значительных материальных ресурсов и опыта. Особенно, если речь идёт о высокотехнологичных разработках. К счастью, всё это можно получить в буквальном смысле «под ключ», — и бесплатно, — в ростовском центре молодёжного творчества «ФабЛаб Технократ». Для этого достаточно стать участником «Зимней школы FabLab-2018», стартующей в Ростове 3 февраля. На протяжении двух недель инноваторы в командах по 3-5 человек будут сочетать работу над выбранным проектом с мастер-классами по 3D-моделированию, а также по использованию ЧПУ-станков и высокотехнологичной электроники. И это ещё не всё!.. Авторы лучших работ получат инвестиции от ведущих ИТ-компаний и помощь в запуске своего продукта на рынок.
Весна не за горами, и родителей (зачёркнуто) молодёжь всё чаще беспокоит вопрос «Куда пойти учиться». Университеты и колледжи наперебой говорят о востребованных специальностях и качественном обучении, привлекают бюджетными местами и прочими бонусами. Однако, делать выбор будущим студентам лучше неспеша и заранее, — не поддаваясь эмоциям и чужим убеждениям! Более того, иногда вместо поступления в ВУЗ после школы лучше выбрать профильный колледж для качественной базовой подготовки к университету. Именно такую возможность предлагает своим учащимся Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий. Узнать об этом подробнее можно будет уже 11 февраля на Дне открытых дверей.
Современные ИТ-новости для неподготовленных слушателей часто звучат «по-иностранному». Квантовые компьютеры, криптовалюта и блокчейн, дополненная реальность, — а также глубинное обучение, нейросети и сотни других непонятных терминов. Однако разбираться в них, хотя бы на уровне представлений, современному человеку необходимо — считают эксперты. И приглашают ростовчан на открытую лекцию «Нейросети для всех», которая состоится 16 января в промышленном коворкинге «Garaж» (7 корпус ДГТУ). Вход свободный.