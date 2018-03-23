Как поступить на мехмат ЮФУ? (Ростов)

Предстоящий уик-энд окажется довольно неоднозначным с точки зрения погоды. С одной стороны, на улицах будет более комфортно, чем на прошлой неделе. С другой — Gismeteo прогнозирует местами снег с дождём (пруф), невысокие температуры и ощутимые порывы ветра. Однако, это не повод оставаться дома для будущих абитуриентов. Ведь на ближайших выходных мехмат ЮФУ в Ростове-на-Дону проведёт сразу несколько полезных мероприятий! В их числе — Олимпиада по информатике и ИКТ для школьников 9-11 классов (суббота, 24 марта), а также День открытых дверей на мехмате, запланированный на воскресенье.

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Начнём с Олимпиады по информатике и ИКТ, которая состоится уже завтра — и может стать отличным «трамплином» для абитуриентов, поступающих на мехмат ЮФУ. Школьники смогут продемонстрировать навыки 3D-моделирования и анимации, — а также разработки HTML-страниц с использованием CSS (включая HTML5 и CSS3). А наградой для победителей Олимпиады станут сертификаты, предоставляющие льготы при поступлении на ростовский мехмат!



По информации TechnoDrive, Олимпиада по информатике начнётся 24 марта в 9:00 — и продлится в течение 3 часов. Принять участие в ней можно после предварительной онлайн-регистрации. Место проведения состязания — Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 8а.



В этом же здании, уже на следующий день, состоится День открытых дверей Института математики, механики и компьютерных наук (так сейчас официально называется мехмат Южного федерального университета). Во время мероприятия, начинающегося 25 марта в 10 часов утра, абитуриенты и родители смогут задать вопросы руководству и преподавателям, — а также посетить лаборатории мехмата и учебные аудитории.



Гостей Дня открытых дверей на мехмате ЮФУ ждут презентации, интерактивные демонстрации, квесты и викторины. Также абитуриенты узнают более подробно о Воскресной математической школе, правилах подготовки к ЕГЭ — и отличиях направлений подготовки, реализуемых на мехмате.



Напомним, что «визитной карточкой» Института математики, механики и компьютерных наук ЮФУ является фундаментальное образование, позволяющее выпускникам выгодно трудоустраиваться в любых краях, включая Силиконовую долину.