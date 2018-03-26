Интернету вещей нужны настоящие профессионалы

Многие считают, что основу Интернета вещей составляют смартфоны, обрабатывающие информацию со встроенных датчиков и приложений. Если это справедливо, то редакция TechnoDrive активно использовала IoT ещё 9 лет назад. Тогда, при помощи обычного телефона Nokia 6500c, мы автоматически обрабатывали смски пользователей, поступавшие на конкурс «ИТ-Красавица Ростова». И уже в то время Интернет вещей не был тёплым и ламповым! Даже в далёком 2009 году скрипт для борьбы с накруткой голосов не являлся тривиальным. А сейчас всё вышло на новую ступень! Появились маленькие одноплатные компьютеры для IoT с высокой мощностью, почти бесконечные новые возможности! Но человеческий фактор оставляет желать лучшего.
Честное признание! Автор решил написать эту заметку после того, как зашёл в крупный магазин современной электроники (не бытовой техники). Продавцу был задан вопрос, на какой из однокристальных систем можно запустить небольшой вспомогательный веб-сервер?
Молодой человек со смущением сказал, что они так глубоко не разбираются, а потом и вовсе спрятался за коробками с кабелем, чтобы не слышать дальнейших распросов.
Удивляет то, что это был не салон с гаджетами и пылесосами, а именно крутой ’radio shack’. Парень мог бы погуглить, ’on the fly’, и сразу узнать, что нескольким моделям на витрине данная задача по плечу! Например, это, — и многое другое, — умеет Raspberry Pi 3 Model B.
Интернет вещей заставит пользователей обратиться к настоящим профессионалам
Получается, что IoT, на данном этапе, ожидает от пользователей, что они все, поголовно, будут айтишниками. Или хотя бы попробуют узнать о своих «умных игрушках» побольше.
Можно ли, к примеру, поставить на Raspberry Pi файрвол? Да, но его должен настраивать, как легко догадаться, владелец-сисадмин (или другой специалист по удалёнке). Это же относится, пожалуй, и к центру управления умным домом.
А за всех остальных, то есть за сотни миллионов пользователей, должны будут думать суперпрофи, будь то Nokia (с квантовым шифрованием) или Ростелеком (проверяющий защищённость гаджетов «на лету», что было показано на конференции в Ростове).
Если же предоставить массовых пользователей IoT самим себе, со всеми умными лампочками, дронами, кофемашинами и электронными замками... В лучшем случае Интернет вещей будет лишь временной забавой и скоро надоест.
Но более вероятен другой сценарий. Не прибегая к квалифицированной поддержке и доверенным поставщикам, пользователи широко откроют двери хакерам.
Сегодня ростовскому сайту «Технодрайв» — 17 лет. За это время изменилось всё. К примеру, TechnoDrive получил международное признание. А производителей железа и ПО стали интересовать не просто «скучные деньги» за отгружаемую продукцию, но гораздо в большей степени — пользовательские данные. Зато машинное обучение стало доступно почти всем!..
Информационные технологии продолжают сокращать количество рабочих мест в России. Вслед за крупным банком, заменившим тысячи юристов программой, вспомогательный персонал решила уменьшить и сеть фитнес-центров World Class. По официальной информации, теперь в кассовой зоне приём платежей будут осуществлять интерактивные киоски, — так называемые автокассы, — внедрённые компанией «Передовые системы самообслуживания». Тем временем в Ростове-на-Дону находится замена и тренерам — вместо них начинающих боксёров берётся обучать система виртуальной реальности.
Экзаменационная сессия — волнительный период для каждого студента. Но особенно непростым он является для первокурсников инклюзивных групп, которые впервые сталкиваются с новым видом аттестации. Впрочем, справиться с тревогой можно с помощью ауторегулярции, выработанной на таганрогских приборах «Кинезис». Эти системы, созданные научно-медицинской фирмой «Нейротех» завоевали популярность по всей России. Однако одними из первых в сфере образования их решили использовать в Саратовском национальном исследовательском госуниверситете (СГУ). Подробнее об этом эксперименте читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Работать IT-журналистом непросто, поскольку недостаточно «просто быть в курсе» событий! Нужно постоянно повышать профильную компетенцию, проверять информацию на практике, проще говоря — не бояться пробовать себя в роли программиста и даже сисадмина! Однако, тех, кому это удаётся, ждёт достойная награда — внимание читателей и возможность победить в уникальном конкурсе «Ростелекома». Вот уже седьмой год подряд национальный оператор выбирает из сотен работ лучшие статьи, видеосюжеты и тематические блоги, — авторы которых получают престижные дипломы и приглашения в штаб-квартиры ведущих ИТ-корпораций. В нынешнем конкурсе партнёром «Ростелекома» стала всемирно известная компания Nokia, установившая особую номинацию «Интернет вещей». Её победитель, — вместе с лидерами в четырёх других номинациях, — получит приглашение в Финляндию, где сможет всё увидеть своими глазами.
Уже через пару десятилетий, — а может быть и раньше, — мы будем жить в мире роботов. В домах и гостиницах людей будут приветствовать электронные консьержи, медицинские операции доверят роботам-хирургам, а трудолюбивые агроботы без устали займутся сельским хозяйством... О том, что мир становится другим, свидетельствуют и развлечения — вместо цирка и кино детей и родителей всё чаще привлекают выставки роботов. А это значит, что одной из самых преспективных профессий на ближайшие десятилетия станет робототехника. Но в каком кружке ею заниматься?.. Лучший способ выяснить это — организовать состязания роботов, а затем посмотреть на результаты.