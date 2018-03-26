Интернету вещей нужны настоящие профессионалы

Многие считают, что основу Интернета вещей составляют смартфоны, обрабатывающие информацию со встроенных датчиков и приложений. Если это справедливо, то редакция TechnoDrive активно использовала IoT ещё 9 лет назад. Тогда, при помощи обычного телефона Nokia 6500c, мы автоматически обрабатывали смски пользователей, поступавшие на конкурс «ИТ-Красавица Ростова». И уже в то время Интернет вещей не был тёплым и ламповым! Даже в далёком 2009 году скрипт для борьбы с накруткой голосов не являлся тривиальным. А сейчас всё вышло на новую ступень! Появились маленькие одноплатные компьютеры для IoT с высокой мощностью, почти бесконечные новые возможности! Но человеческий фактор оставляет желать лучшего.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Честное признание! Автор решил написать эту заметку после того, как зашёл в крупный магазин современной электроники (не бытовой техники). Продавцу был задан вопрос, на какой из однокристальных систем можно запустить небольшой вспомогательный веб-сервер?



Молодой человек со смущением сказал, что они так глубоко не разбираются, а потом и вовсе спрятался за коробками с кабелем, чтобы не слышать дальнейших распросов.



Удивляет то, что это был не салон с гаджетами и пылесосами, а именно крутой ’radio shack’. Парень мог бы погуглить, ’on the fly’, и сразу узнать, что нескольким моделям на витрине данная задача по плечу! Например, это, — и многое другое, — умеет Raspberry Pi 3 Model B.



Интернет вещей заставит пользователей обратиться к настоящим профессионалам



Получается, что IoT, на данном этапе, ожидает от пользователей , что они все, поголовно, будут айтишниками. Или хотя бы попробуют узнать о своих «умных игрушках» побольше.



Можно ли, к примеру, поставить на Raspberry Pi файрвол? Да, но его должен настраивать, как легко догадаться, владелец-сисадмин (или другой специалист по удалёнке). Это же относится, пожалуй, и к центру управления умным домом.



А за всех остальных, то есть за сотни миллионов пользователей, должны будут думать суперпрофи, будь то Nokia (с квантовым шифрованием) или Ростелеком (проверяющий защищённость гаджетов «на лету», что было показано на конференции в Ростове).



Если же предоставить массовых пользователей IoT самим себе, со всеми умными лампочками, дронами, кофемашинами и электронными замками... В лучшем случае Интернет вещей будет лишь временной забавой и скоро надоест.



Но более вероятен другой сценарий. Не прибегая к квалифицированной поддержке и доверенным поставщикам, пользователи широко откроют двери хакерам.