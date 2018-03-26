«Киномания» от «Ростелекома» — тысячи фильмов по цене одного!
На прошлой неделе компания «Ростелеком» сделала зрителям «Интерактивного ТВ» уникальное предложение. Речь идёт о новом пакете «Киномания», включающем более 20 премиальных каналов, — а также тысячи фильмов и сериалов, — всего за 349 рублей в месяц. Таким образом, абоненты «Ростелекома» могут получить постоянный доступ к развлекательному контенту высшего качества по цене 1-2 билетов в кинотеатр!.. Всё что для этого нужно — активировать подписку в меню телевизионной приставки.
Пакет «Киномания» могут подключить как действующие абоненты, так и те, кто только открыл для себя цифровой мир «Ростелекома». Данное предложение объединяет в себе всё, что нужно современной семье — отличный контент, высокоскоростной «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ», которое можно смотреть не только дома, но и в любом месте, где есть Интернет. Также действуют специальные предложения на ТВ-приставки и роутеры — от 1 рубля в месяц в зависимости от региона.
При этом подписки, доступные в пакете «Киномания» за 349 рублей в месяц, по отдельности стоят 733 рубля. А значит, доступ к эксклюзивному контенту для пользователей «Ростелекома» окажется дешевле более чем в 2 раза!..
В пакете «Киномания» на каналах, — а также в видеоподписках, — каждый член семьи любого возраста и увлечений обязательно найдёт интересный вариант для себя лично. Причём если родители будут смотреть любимый сериал на телевизоре, то дети в то же самое время могут смотреть что-то свое на ноутбуке или смартфоне.
Итак, «Киномания» от «Ростелекома» включает в себя:
Дополнительный пакет «ТВОЁ КИНО» — 20 телеканалов, которые круглосуточно показывают отечественное и зарубежное кино и сериалы, включая «Русский роман HD», «Дом кино», TV 1000 Action HD, «Мужское кино», «Русский детектив», «Русский бестселлер», «Еврокино», «КИНОМИКС», «Синема» и другие;
Дополнительный пакет ViP Viasat Premium — 6 телеканалов высокой чёткости (ViP Premiere, ViP Megahit, ViP Comedy, Viasat Sport HD, Viasat Golf HD, Viasat Nature HD/Viasat History HD), а также подписку ViP Viasat Play за 0 рублей, которая доступна как в сервисе «Видеопрокат», так и на сайте www.viasat.ru/partner;
Подписку Amediateka Home of HBO — 4 телеканала (Amedia Premium, AMEDIA Hit, A1, A2 ПРО ЛЮБОВЬ), а также возможность смотреть и пересматривать лучшие сериалы планеты: «Игра престолов», «Молодой Папа», «Американская история ужасов», «Твин Пикс», «Мир Дикого Запада», «Родина», «Миллиарды», «Большая маленькая ложь» и многие-многие другие, премьеры новых сезонов — одновременно со всем миром.
Подключить «Киноманию» очень просто: можно оставить заявку на сайте rt.ru (в этом случае можно претендовать на дополнительные web-подарки), позвонить на бесплатный круглосуточный номер (800) 100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома». Заявки на подключение услуг по акции принимаются до 30 июня 2018 года.
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