Когда в Ростове появятся такси без водителей?

Будущее, предсказанное фантастами ещё в 19 веке, наконец наступило. Об этом говорят даже по радио. Искусственный интеллект уже работает в банках, роботы регулируют дорожное движение — и даже готовятся продавать билеты в ростовском зоопарке. Всё это, разумеется, лишь вершина громадной работы, которую проводят мировые корпорации. И у вас есть шанс узнать, когда в Ростове появятся такси без водителей!

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Лекция Intel на тему беспилотных автомобилей состоится на мехмате ЮФУ, причём, по сведениям TechnoDrive, посетить её сможет любой желающий.



Докладчиком на лекции «Развитие направлений беспилотных автомобилей и искусственного интеллекта» выступит координатор академических программ Intel в России Игорь Лопатин. Являясь также руководителем отдела в группе разработки ПО и сервисов корпорации, он лично знаком со многими инновациями.



Лекция Игоря Лопатина адресована студентам и преподавателям мехмата, — а также разработчикам и просто интересующимся. Причём в деканате института TechnoDrive подтвердили её открытый статус — посетить это мероприятие может любой желающий!..



Для этого достаточно прийти на мехмат ЮФУ (ул. Мильчакова, 8а), ауд. 120 к 11:50, — времени начала лекции (в идеале — немного раньше). При себе необходимо иметь лишь паспорт или другое удостоверение личности для предъявления охране. Вход на лекцию является совершенно бесплатным!



Причём, по мнению экспертов, посетить лекцию стоит не только профессионалам. Ведь жить в мире будущего, — соприкасаясь бок-о-бок с искусственным интеллектом, — придётся всем. Будь то обращение в банк, где клиентов обслуживают системы биометрической идентификации, — или поездка в другой город на беспилотном транспорте.



О том, как скоро это будет реально внедрено в Ростове, обязательно стоит спросить у докладчика.