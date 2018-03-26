Будущее, предсказанное фантастами ещё в 19 веке, наконец наступило. Об этом говорят даже по радио. Искусственный интеллект уже работает в банках, роботы регулируют дорожное движение — и даже готовятся продавать билеты в ростовском зоопарке. Всё это, разумеется, лишь вершина громадной работы, которую проводят мировые корпорации. И у вас есть шанс узнать, когда в Ростове появятся такси без водителей!
Лекция Игоря Лопатина адресована студентам и преподавателям мехмата, — а также разработчикам и просто интересующимся. Причём в деканате института TechnoDrive подтвердили её открытый статус — посетить это мероприятие может любой желающий!..
Для этого достаточно прийти на мехмат ЮФУ (ул. Мильчакова, 8а), ауд. 120 к 11:50, — времени начала лекции (в идеале — немного раньше). При себе необходимо иметь лишь паспорт или другое удостоверение личности для предъявления охране. Вход на лекцию является совершенно бесплатным!
Причём, по мнению экспертов, посетить лекцию стоит не только профессионалам. Ведь жить в мире будущего, — соприкасаясь бок-о-бок с искусственным интеллектом, — придётся всем. Будь то обращение в банк, где клиентов обслуживают системы биометрической идентификации, — или поездка в другой город на беспилотном транспорте.
О том, как скоро это будет реально внедрено в Ростове, обязательно стоит спросить у докладчика.
Предстоящий уик-энд окажется довольно неоднозначным с точки зрения погоды. С одной стороны, на улицах будет более комфортно, чем на прошлой неделе. С другой — Gismeteo прогнозирует местами снег с дождём (пруф), невысокие температуры и ощутимые порывы ветра. Однако, это не повод оставаться дома для будущих абитуриентов. Ведь на ближайших выходных мехмат ЮФУ в Ростове-на-Дону проведёт сразу несколько полезных мероприятий! В их числе — Олимпиада по информатике и ИКТ для школьников 9-11 классов (суббота, 24 марта), а также День открытых дверей на мехмате, запланированный на воскресенье.
Одним из лучших вариантов для будущего «айтишника» является получение образования в ЮФУ. Об этом свидетельствуют, в частности, достижения выпускников престижного ростовского ВУЗа, возглавляющих «Яндекс» (пруф) (а с декабря 2017 года — Ozon), работающих в Google (клик!) и развивающих перспективные проекты Facebook (мы снова не опечатались). И это лишь некоторые из множества доказательств качества ИТ-обучения в Ростове!.. Ежегодно физфак, мехмат, ФВТ и ИТА ЮФУ набирают сотни самых талантливых абитуриентов, позволяя им раскрыть свой потенциал и добиться успеха в жизни. Но как оказаться в их числе?.. Учащимся 11 классов для этого, разумеется, нужно хорошо сдать ЕГЭ 2018. Те же, кто определился с будущей профессией раньше, могут оказаться в стенах ЮФУ и без сдачи единого госэкзамена. О том, как это сделать, школьникам расскажут 4 марта (воскресенье) на Дне открытых дверей лицея ЮФУ.
Чем ближе сингулярность (шутка!), тем меньше определённости даже в высоких технологиях. Обычно считают, что программисты будут необычайно востребованы. При этом отдельные страны готовят кодеров миллионами, что как бы намекает на будущую конкуренцию. Отдельные предсказатели впадают в другие крайности. Они утверждают, что «Питон» и «С++» станут чем-то вроде древнегреческого, то есть останутся только в памяти историков. А коды будут писать машины. Но это лирика, ведь готовиться к ЕГЭ по информатике и ИКТ необходимо.
Как известно, любое изобретение начинается с идеи. Однако, воплощение некоторых проектов требует значительных материальных ресурсов и опыта. Особенно, если речь идёт о высокотехнологичных разработках. К счастью, всё это можно получить в буквальном смысле «под ключ», — и бесплатно, — в ростовском центре молодёжного творчества «ФабЛаб Технократ». Для этого достаточно стать участником «Зимней школы FabLab-2018», стартующей в Ростове 3 февраля. На протяжении двух недель инноваторы в командах по 3-5 человек будут сочетать работу над выбранным проектом с мастер-классами по 3D-моделированию, а также по использованию ЧПУ-станков и высокотехнологичной электроники. И это ещё не всё!.. Авторы лучших работ получат инвестиции от ведущих ИТ-компаний и помощь в запуске своего продукта на рынок.
Весна не за горами, и родителей (зачёркнуто) молодёжь всё чаще беспокоит вопрос «Куда пойти учиться». Университеты и колледжи наперебой говорят о востребованных специальностях и качественном обучении, привлекают бюджетными местами и прочими бонусами. Однако, делать выбор будущим студентам лучше неспеша и заранее, — не поддаваясь эмоциям и чужим убеждениям! Более того, иногда вместо поступления в ВУЗ после школы лучше выбрать профильный колледж для качественной базовой подготовки к университету. Именно такую возможность предлагает своим учащимся Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий. Узнать об этом подробнее можно будет уже 11 февраля на Дне открытых дверей.