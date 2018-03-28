«Ростелеком» поможет физлицам получить налоговый вычет

О том, что платить налоги нужно своевременно и в полном объёме знает любой законопослушный гражданин. Однако далеко не все догадываются, что иногда НДФЛ можно вернуть. Например, при покупке жилья (включая ипотеку), оплате лечения или обучения, а также при внесении благотворительных пожертвований и в некоторых других случаях. Узнать о них можно, обратившись к юристам или в налоговую инспекцию. Впрочем, есть и более простой путь — воспользоваться новой услугой «Налоговый вычет» в розничной сети компании «Ростелеком». Данный сервис поможет гражданам получить денежные средства на свой счёт, не выходя из дома. При этом все работы по подготовке документов и взаимодействию с налоговой инспекцией возьмут на себя опытные юристы.

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Компания «Ростелеком — Розничные системы» продолжает расширять перечень услуг для своих клиентов. Очередным востребованным сервисом стал «Налоговый вычет», предоставляемый совместно с ООО «Современные юридические решения» (бренд «Правокард»). Теперь клиенты компании могут получить помощь в оформлении налогового вычета за один визит в офис «Ростелекома»!..



В рамках услуги «Налоговый вычет» профессиональные юристы берут на себя полный контроль по оформлению подоходного налога: консультируют по налоговому законодательству, готовят комплект документов, оформляют декларацию, избавляют от посещения налоговой инспекции, контролируют ход камеральной проверки и перечисление денежных средств на личный счёт клиента.



В центрах «Ростелекома» доступны две опции. Услуга «Под ключ» за 2700 рублей, когда все этапы налогового вычета выполняют юристы: от подготовки пакета документов до отправки готового заполненного комплекта в налоговую инспекцию. С этой опцией клиент получает деньги, — не выходя из дома, — на свою банковскую карту. Второй вариант — «Стандарт» за 550 рублей, когда на всех этапах клиента консультируют налоговые юристы.



«Мы запускаем новый сервис "Налоговый вычет", который доступен на территории всей России, — говорит Екатерина Петропавловская, коммерческий директор "Ростелеком — Розничные системы". — Зачастую получить подоходный налог бывает очень нелегко: как правильно заполнить налоговую декларацию? какие нужны документы? в какую налоговую инспекцию идти? почему не перечисляют деньги? и т. д. Услуга позволит сэкономить силы и время наших клиентов на изучение законодательства, заполнение документов, посещение налоговой инспекции».



Заказать услугу «Налоговый вычет» можно в офисах компании «Ростелеком — Розничные системы» (в Ростове-на-Дону флагманский центр обслуживания расположен по адресу Буденновский, 50).



Таким образом, «Ростелеком» продолжает играть всё более важную роль в решении повседневных задач граждан, — в том числе в финансовой сфере, где применение передовых ИТ-решений имеет особое значение.