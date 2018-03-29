Контрафактное ПО в России со скрипом сменяется «Линуксом»

Современный человек всё больше времени проводит с мобильными устройствами, для которых сама операционная система и множество приложений формально бесплатны. Возможно поэтому, возвращаясь к настольным компьютерам, некоторые забывают о необходимости соблюдения авторских прав. Например, используют контрафактный софт и покупают пиратские сборники программ в сомнительных торговых точках, «как в старые добрые времена». По данным МВД России, лишь за минувшей год в России выявлены более 900 преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав. При этом размер возмещённого правообладателям материального ущерба превысил 81 млн рублей.

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На протяжении последнего десятилетия эксперты отмечают интересную особенность — владельцы современных гаджетов с удовольствием используют ОС Android, основанную на ядре Linux, но при этом с недоверием относятся к дистрибутивам «Линукса» на ноутбуках (потому что никогда не пробовали альтернативную ОС, как и компьютерные стулья Salli, к примеру — БЗ).



Между тем, TechnoDrive неоднократно отмечал преимущества «Линукса» для конечных пользователей, — среди которых защита от вирусов, невероятная гибкость настройки и, что немаловажно, полное соблюдение авторских прав!



«Пристрастие людей к платным продуктам на десктопах можно объяснить несколькими причинами, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Для юридических лиц это может быть, например, объективная необходимость формирования и передачи финотчётности в определённом формате. Также не обойтись без платных, — и зачастую очень дорогих, — программ дизайнерам, архитекторам и работникам некоторых других профессий (хотя ставить Photoshop для несложных манипуляций с изображениями не обязательно, есть GIMP; также фоторедакторы сейчас можно арендовать в облаке — БЗ).



Уже не говоря о текстах! Набирать документ в платном текстовом редакторе при наличии аналогичного бесплатного — довольно легкомысленно. Особенно, если вы не уверены в легальности соответствующего продукта. Это же касается и операционных систем, — ведь современный Linux тоже имеет дружелюбный интерфейс и на него довольно просто перейти, было бы желание».



Одним из оплотов проприетарного ПО пока ещё остаются привычки пользователей. Ведь на заре компьютеризации большинство персональных компьютеров использовало операционную систему единственного разработчика. Её изучали, — самостоятельно и в школах, — описывали в книгах, учились программировать именно там и так далее.



Сегодня учебные программы школ и ВУЗов более разнообразны (Питону, PHP, С++ безразлична платформа, а для искусственного интеллекта Linux предпочтительнее, посмотрите ролики AI-разработчиков). Более того, стратегия импортозамещения направлена на исключение доминирования платного зарубежного ПО.



Таким образом, уже в ближайшем будущем новое поколение «айтишников» может сделать Linux, — и бесплатные приложения на его основе, — очень популярными. А переход к облачным сервисам и концепции SaaS ускорит этот процесс. Ведь, если компьютер превращается в «тонкий клиент» с единственным основным приложением, — браузером, — то платформа, в теории, не так уж и важна. Если, конечно, вы не поклонник компьютерных игр.



Таким образом, в обозримом будущем проблема «пиратства» в России может решиться сама собой. Для этого достаточно лишь расширить горизонты — и по-новому взглянуть на программы Open Source, бесплатно открывающие двери в мир информационных технологий!



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