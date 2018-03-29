Kingdom Under Fire 2: ранее тестирование для абонентов «Ростелекома»
Быть абонентом «Ростелекома» выгодно! Ведь это надёжная связь, привлекательные тарифы и множество уникальных предложений. А ещё — программа лояльности «Бонус», участники которой получают дополнительные преимущества. В частности — возможность попробовать онлайн-игру Kingdom Under Fire 2 до официального запуска!.. Принять участие в бета-тестировании могут пользователи услуг «Домашний Интернет», «Домашний телефон» и «Мобильная связь», имеющие на счету в программе «Бонус» не менее 100 баллов. Более того, для клиентов «премиальных» уровней эта планка окажется ещё ниже — например, при статусе VIP получить доступ на закрытый бета-тест можно при наличии всего 85 бонусных баллов!
Kingdom Under Fire 2 представляет собой гибрид стратегии и многопользовательской онлайн-игры. При этом эксперты отмечают сравнительно невысокие требования игры к видеокарте, в сочетании с высоким качеством картинки и зрелищностью.
Оценить эти и другие возможности Kingdom Under Fire 2 одними из первых смогут абоненты «Ростелекома» — участники программы лояльности «Бонус». Для них в «Личном кабинете» уже доступен заказ кодов доступа на закрытый бета-тест. Стоимость соответствующего кода для участников базового уровня составляет 100 баллов, для стандартного уровня — 95 баллов, на уровне «Привилегия» — 90 баллов, а для VIP — всего 85 баллов.
Получить коды для бета-тестирования можно до 5 апреля. После чего соответствующий код нужно активировать на странице игры.
Напомним, что стать участником программы «Бонус» может любой абонент «Ростелекома». Для этого достаточно зайти в «Личный кабинет» и принять условия публичной оферты. И этот шаг лучше не откладывать, ведь эксклюзивный пропуск в мир Kingdom Under Fire 2 — лишь одна из множества привилегий программы лояльности «Ростелекома».
В прошлый вторник «Citilink» и «Игромания» выпустили первый эпизод совместного видеопроекта, посвящённого мощным игровым компьютерам. Пиарщики скажут, что это набирающий силу тренд — вспомним хотя бы 35-серийный ситком «Ростелекома» об услугах связи. Редакция TechnoDrive делится личными впечатлениями о первом ролике Citilink.
Программирование — увлекательное занятие, а создание компьютерных игр увлекательно вдвойне! Ведь в данной работе раскрывается не только талант девелопера, но и его творческое начало. Тщательная проработка текстур, оригинальные сюжетные повороты, разработка характера и внешнего вида персонажей — всё это требует не только навыков в области разработки ПО, но и постоянного креатива. Именно поэтому создателям компьютерных игр так важно периодически обмениваться опытом и яркими идеями... Конечно, не затем, чтобы скопировать, — но чтобы, вдохновившись опытом коллег, придумать что-то своё, ещё более оригинальное. И такая возможность у ростовских «гейм-девелоперов» появится уже в ближайшую субботу.
«Ростелеком» и Wargaming расширяют сотрудничество в рамках тарифного плана «Игровой», разработанного специально для российских поклонников онлайн-игр. Пользователям тарифа теперь доступен эксклюзивный сторожевой корабль «Адмирал Макаров» в популярной военно-морской игре World of Warships, а также другие игровые преимущества.
«Ростелеком» продолжает расширять возможности уникального тарифа «Игровой». И теперь, помимо уникальных бонусов в игре World of Tanks, абонентам компании доступны новые опции в проектах Lineage 2, Blade and Soul, а также Point Blank!.. По информации TechnoDrive, речь идёт о специальном welcome-бонусе при подключении опции «Фогейм» (4game) и игровых преимуществах, позволяющих быстрее добиваться высоких результатов. При этом абонентская плата и другие условия тарифа «Игровой» сохраняются на прежнем уровне. Открывайте для себя мир красочных и динамичных игр вместе с «Ростелекомом»!
На протяжении последних десятилетий компьютерные игры остаются основным драйвером индустрии домашних ПК. Благодаря им, геймеры постоянно обновляют оборудование — видеокарты, процессоры, память и целиком десктопы (в то время, как офисные приложения и многие облачные сервисы успешно работают даже на компьютерах десятилетней давности). И вот очередной сюрприз для любителей динамичных игр!.. Компания Acer представила монитор Predator Z271T с технологией Tobii, отслеживающей движение глаз пользователя. Теперь, чтобы управлять прицелом и играть в шутеры, достаточно одного лишь взгляда. А ещё герой сегодняшнего обзора позволяет управлять последними версиями Windows — в ожидании новых приложений для продвинутого монитора.