Kingdom Under Fire 2: ранее тестирование для абонентов «Ростелекома»

Быть абонентом «Ростелекома» выгодно! Ведь это надёжная связь, привлекательные тарифы и множество уникальных предложений. А ещё — программа лояльности «Бонус», участники которой получают дополнительные преимущества. В частности — возможность попробовать онлайн-игру Kingdom Under Fire 2 до официального запуска!.. Принять участие в бета-тестировании могут пользователи услуг «Домашний Интернет», «Домашний телефон» и «Мобильная связь», имеющие на счету в программе «Бонус» не менее 100 баллов. Более того, для клиентов «премиальных» уровней эта планка окажется ещё ниже — например, при статусе VIP получить доступ на закрытый бета-тест можно при наличии всего 85 бонусных баллов!

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Kingdom Under Fire 2 представляет собой гибрид стратегии и многопользовательской онлайн-игры. При этом эксперты отмечают сравнительно невысокие требования игры к видеокарте, в сочетании с высоким качеством картинки и зрелищностью.



Оценить эти и другие возможности Kingdom Under Fire 2 одними из первых смогут абоненты «Ростелекома» — участники программы лояльности «Бонус». Для них в «Личном кабинете» уже доступен заказ кодов доступа на закрытый бета-тест. Стоимость соответствующего кода для участников базового уровня составляет 100 баллов, для стандартного уровня — 95 баллов, на уровне «Привилегия» — 90 баллов, а для VIP — всего 85 баллов.



Получить коды для бета-тестирования можно до 5 апреля. После чего соответствующий код нужно активировать на странице игры.



Напомним, что стать участником программы «Бонус» может любой абонент «Ростелекома». Для этого достаточно зайти в «Личный кабинет» и принять условия публичной оферты. И этот шаг лучше не откладывать, ведь эксклюзивный пропуск в мир Kingdom Under Fire 2 — лишь одна из множества привилегий программы лояльности «Ростелекома».