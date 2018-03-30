Цифровое эфирное ТВ в Ростове: массовое отключение
Отключение первого и второго мультиплексов цифрового телевидения в Ростове стало одной из горячих тем этой недели. Об этом, в частности, свидетельствует резкий рост интереса читателей TechnoDrive к соответствующим новостям. Напомним, что с 26 по 30 марта ежедневно с 10 до 17 часов из эфира пропадали все общедоступные каналы, транслируемые РТРС на Ростов и окрестности. Также на неделе были отмечены кратковременные отключения первого мультиплекса в Каштановском и Обливской (27 и 28 марта соответственно). Почему же профилактика цифрового ТВ в Ростове проводится так часто?..
О перерывах в трансляции мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 оператор цифрового эфирного ТВ предупредил заранее, — разместив информацию на официальном сайте. Однако для тех, кто не следит за порталом «Телерадиосеть России», отключения оказались неожиданностью.
Напомним, причиной отсутствия сигнала являются профилактические и другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Ранее столь масштабные отключения проводились РТРС в январе, — что невольно наталкивает на мысль о регулярности данных мероприятий.
На этом фоне будет нелишним напомнить об альтернативных способах телепросмотра, гарантирующих большую стабильность и доступность. В частности, о спутниковом телевидении, для которого уже миновал период весенней солнечной интерференции, — а значит, сигнал должен быть достаточно стабильным.
Ещё более интересным вариантом является «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком», которое не только не зависит от погоды, но и обеспечивает гибкость просмотра — включая «обратную перемотку эфира», заказ фильмов из коллекции и множество других возможностей.
И, наконец, можно просто пойти погулять на улицу, — ведь после «зимнего марта» в Ростове, похоже, всё-таки пытается начаться весна!
На прошлой неделе компания «Ростелеком» сделала зрителям «Интерактивного ТВ» уникальное предложение. Речь идёт о новом пакете «Киномания», включающем более 20 премиальных каналов, — а также тысячи фильмов и сериалов, — всего за 349 рублей в месяц. Таким образом, абоненты «Ростелекома» могут получить постоянный доступ к развлекательному контенту высшего качества по цене 1-2 билетов в кинотеатр!.. Всё что для этого нужно — активировать подписку в меню телевизионной приставки.
Чемпионат мира FIFA-2018 всё ближе, так что трансляции становятся всё более актуальными! Ведь далеко не все смогли купить билеты на футбольные матчи, — а увидеть яркий праздник спорта необходимо!.. К счастью, такая возможность будет доступна не только в России, но и за тысячи километров от неё — благодаря спутникам «Экспресс-АМ6», «Экспресс-АМ7» и «Экспресс-АМ8». Именно эти современные аппараты на международной выставке Satellite 2018 в Вашингтоне представило ФГУП «Космическая связь». Подробнее о спутниках, которые обеспечат трансляции высочайшего качества со стадиона «Ростов-Арена» и других объектов мундиаля, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
В первые дни марта цифровое телевидение компании «Ростелеком» порадовало зрителей очередной порцией новых каналов. В частности, для любителей отечественных фильмов началась трансляция проекта «Любимое кино», — а популярные каналы «Наш Футбол» и TV5MONDE стали доступны в формате HD!.. Подробнее о приятных нововведениях «Интерактивного ТВ» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
В феврале жюри национальной премии «Большая цифра — 2018» официально объявило финалистов престижного конкурса. В номинации «Лучшая инновационная услуга оператора» безусловным лидером оказалось «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком». Эксперты высоко оценили разнообразие и качество данного сервиса, предоставляемого национальным оператором. А необычная презентация седьмого сезона «Игры престолов», организованная при участии «Ростелекома», заслужила «золото» в отдельной номинации.
В условиях активной конкуренции со стороны мультиплексов, спутниковых операторов и предложений коллег, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» стремительно набирает популярность. Лишь за минувший год количество пользователей данного сервиса в Ростовской области увеличилось на 10% — и рост клиентской базы продолжается!.. По мнению экспертов, причинами успеха «Ростелекома» в этом сегменте являются выгодные тарифы, инновационные возможности «Интерактивного ТВ» и трансляция эксклюзивных телеканалов.