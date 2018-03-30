Цифровое эфирное ТВ в Ростове: массовое отключение

Отключение первого и второго мультиплексов цифрового телевидения в Ростове стало одной из горячих тем этой недели. Об этом, в частности, свидетельствует резкий рост интереса читателей TechnoDrive к соответствующим новостям. Напомним, что с 26 по 30 марта ежедневно с 10 до 17 часов из эфира пропадали все общедоступные каналы, транслируемые РТРС на Ростов и окрестности. Также на неделе были отмечены кратковременные отключения первого мультиплекса в Каштановском и Обливской (27 и 28 марта соответственно). Почему же профилактика цифрового ТВ в Ростове проводится так часто?..

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О перерывах в трансляции мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 оператор цифрового эфирного ТВ предупредил заранее, — разместив информацию на официальном сайте. Однако для тех, кто не следит за порталом «Телерадиосеть России», отключения оказались неожиданностью.



Напомним, причиной отсутствия сигнала являются профилактические и другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Ранее столь масштабные отключения проводились РТРС в январе, — что невольно наталкивает на мысль о регулярности данных мероприятий.



На этом фоне будет нелишним напомнить об альтернативных способах телепросмотра, гарантирующих большую стабильность и доступность. В частности, о спутниковом телевидении, для которого уже миновал период весенней солнечной интерференции, — а значит, сигнал должен быть достаточно стабильным.



Ещё более интересным вариантом является «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком», которое не только не зависит от погоды, но и обеспечивает гибкость просмотра — включая «обратную перемотку эфира», заказ фильмов из коллекции и множество других возможностей.



И, наконец, можно просто пойти погулять на улицу, — ведь после «зимнего марта» в Ростове, похоже, всё-таки пытается начаться весна!