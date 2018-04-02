На Космонавтов не работает ТТК, зато открылся «Ситилинк»

Весна — пора изменений!.. Но эту фразу ИТ-компании воспринимают по-разному. И пока магазины электроники расширяют своё присутствие в Ростове, интернет-провайдеры, наоборот, закрывают офисы. Подробнее об этих изменениях читайте в сегодняшнем экспресс-обзоре TechnoDrive!

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Начнём с временного закрытия офиса компании ТТК на пр. Космонавтов, 14/15. Официально телеком-оператор сообщает о недоступности данного центра продаж и обслуживания с 29 марта по 4 апреля, — объясняя это техническими причинами. При этом жителям СЖМ пока рекомендуется обращаться в центральный офис ТТК на ул. Чехова, 71.



Однако и в здесь абонентам «Транстелеком» стоит быть внимательными — с 26 марта центральный офис продаж тоже изменил график работы, уточнить который лучше заранее по бесплатному номеру (800) 775-0-775.



Вообще, конечно, для жителей Северного жилого массива закрытие офиса TTK, — пусть даже временное, — не слишком приятная новость. Зато появление магазина цифровой электроники и бытовой техники можно назвать долгожданным.



Особенно, если речь идёт об известном дискаунтере «Ситилинк». По данным «Интерфакса», второй ростовский магазин этой торговой сети открылся на пр. Коммунистическом, в ТРК «Меркурий».



Эксперты TechnoDrive склонны считать этот шаг ответом на недавний запуск цифрового гипермаркета DNS в торгово-развлекательном комплексе «МЕГАМАГ» на левом берегу Дона. Хотя, конечно, такие мероприятия планируются заранее.



Тем временем, «Дом.ру» заранее сообщил о грядущем уходе из торгового центра «Горизонт». С другой стороны, к услугам ростовчан по-прежнему остаются офисы оператора в ТЦ «Вавилон» (пр. Космонавтов, 2/2) и ТЦ «Орбита» (пр. Королева, 10/4), — а также сервисный центр на ул. Красноармейской, 123.



Кроме того, не стоит забывать о недавно открывшейся точке Дом.ru на Военведе (ул. Таганрогская, 151). Об этом недавно сообщал TechnoDrive. Время работы с 10 до 20 часов.