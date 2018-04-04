«Страховые начисления» в SMS для пенсионеров — это афера

О том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке известно давно. Однако преступники продолжают испытывать россиян «внезапно обрушившимся счастьем» — победами в конкурсах, социальными выплатами или возвратом «страховых отчислений». При этом целевой аудиторией часто выбираются пенсионеры. По данным областного правительства, злоумышленники рассылают жертвам сообщения по SMS или через популярные мессенджеры. А дальнейший обман разворачивается уже в Интернете. В данном инциденте первый клик ведёт на сайт-редирект с панамской регистрацией домена, что сразу говорит об обмане. Если вы админ...

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Схема упомянутого мошенничества не нова и напоминает внезапный «выигрыш в лотерее», о котором мошенники сообщают жертве по телефону. Напомним, что в этом случае задачей преступников является получить на свой счёт некоторую сумму под видом «налога», — чтобы потом скрыться в неизвестном направлении.



Однако теперь злодеи стали более жадными, — и не звонят жертвам за свой счёт. Вместо этого они организуют массовые рассылки и ждут, кто попадётся на крючок. Причём всё чаще для обмана используют не SMS-сообщения (также являющиеся платными для отправителя), а популярные мессенджеры. Ведь сегодня встретить пенсионера со смартфоном — не редкость.



С одной стороны, это удобно и демонстрирует заботу детей о родителях, но с другой создаёт дополнительные риски, поскольку пожилые люди часто не способны оценить опасность всех угроз Интернета.



Но вернёмся к описанию преступной схемы!.. Итак, в рассылаемых сообщениях мошенники приглашают граждан уточнить размер полагающихся им «страховых отчислений» на сайте, созданном преступниками. Здесь при вводе номера СНИЛС жертве сообщается о необходимости оплатить «доступ к базе страховщиков», — внеся некоторую сумму, например, 250 рублей.



Каким образом?.. В лучшем случае перечислением на анонимный «кошелёк» в Интернете (тогда жертва лишится только этих денег). В худшем — с пострадавшего могут затребовать данные банковской карты. И это уже очень серьёзно, так как, получив эту информацию, злодеи могут нанести пенсионеру гораздо больший ущерб.



Что же касается противодействия злоумышленникам, то здесь, — как и с другими случаями обмана, — главным «противоядием» является широкое информирование общественности. В частности ПФР России напоминает о том, что сотрудники фонда никогда не сообщают пенсионерам о причитающихся им выплатах по телефону и не запрашивают дистанционно (голосом или на сайте) персональные данные — СНИЛС, паспорт, номер банковской карты и так далее. А ещё не проводят опросы на улицах, не оказывают госуслуги на дому — и не взимают плату за какие-либо сервисы наличными деньгами. Любая подобная деятельность является мошенничеством!



Если же информация о компенсации поступила вам из [якобы] доверенного источника, — например, с официального сайта ПФР России, — обязательно проверьте её на настоящем официальном сайте.



Ни в коем случае не следует звонить по номеру, указанному в сообщении или переходить по ссылкам , — узнайте альтернативный номер в справочной «09» или зайдите в отделение ПФР рядом с домом. Почему?..



Возможно, что при вводе URL вы ошиблись и попали на фишинговый сайт, либо вас туда привёл заражённый интернет-роутер или компьютер. В нынешнем мире стоит быть крайне осторожным, — и особенно там, где современные технологии, как нам кажется, «облегчили нашу жизнь».