«Страховые начисления» в SMS для пенсионеров — это афера
О том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке известно давно. Однако преступники продолжают испытывать россиян «внезапно обрушившимся счастьем» — победами в конкурсах, социальными выплатами или возвратом «страховых отчислений». При этом целевой аудиторией часто выбираются пенсионеры. По данным областного правительства, злоумышленники рассылают жертвам сообщения по SMS или через популярные мессенджеры. А дальнейший обман разворачивается уже в Интернете. В данном инциденте первый клик ведёт на сайт-редирект с панамской регистрацией домена, что сразу говорит об обмане. Если вы админ...
Схема упомянутого мошенничества не нова и напоминает внезапный «выигрыш в лотерее», о котором мошенники сообщают жертве по телефону. Напомним, что в этом случае задачей преступников является получить на свой счёт некоторую сумму под видом «налога», — чтобы потом скрыться в неизвестном направлении.
Однако теперь злодеи стали более жадными, — и не звонят жертвам за свой счёт. Вместо этого они организуют массовые рассылки и ждут, кто попадётся на крючок. Причём всё чаще для обмана используют не SMS-сообщения (также являющиеся платными для отправителя), а популярные мессенджеры. Ведь сегодня встретить пенсионера со смартфоном — не редкость.
С одной стороны, это удобно и демонстрирует заботу детей о родителях, но с другой создаёт дополнительные риски, поскольку пожилые люди часто не способны оценить опасность всех угроз Интернета.
Но вернёмся к описанию преступной схемы!.. Итак, в рассылаемых сообщениях мошенники приглашают граждан уточнить размер полагающихся им «страховых отчислений» на сайте, созданном преступниками. Здесь при вводе номера СНИЛС жертве сообщается о необходимости оплатить «доступ к базе страховщиков», — внеся некоторую сумму, например, 250 рублей.
Каким образом?.. В лучшем случае перечислением на анонимный «кошелёк» в Интернете (тогда жертва лишится только этих денег). В худшем — с пострадавшего могут затребовать данные банковской карты. И это уже очень серьёзно, так как, получив эту информацию, злодеи могут нанести пенсионеру гораздо больший ущерб.
Что же касается противодействия злоумышленникам, то здесь, — как и с другими случаями обмана, — главным «противоядием» является широкое информирование общественности. В частности ПФР России напоминает о том, что сотрудники фонда никогда не сообщают пенсионерам о причитающихся им выплатах по телефону и не запрашивают дистанционно (голосом или на сайте) персональные данные — СНИЛС, паспорт, номер банковской карты и так далее. А ещё не проводят опросы на улицах, не оказывают госуслуги на дому — и не взимают плату за какие-либо сервисы наличными деньгами. Любая подобная деятельность является мошенничеством!
Если же информация о компенсации поступила вам из [якобы] доверенного источника, — например, с официального сайта ПФР России, — обязательно проверьте её на настоящем официальном сайте.
Ни в коем случае не следует звонить по номеру, указанному в сообщении или переходить по ссылкам, — узнайте альтернативный номер в справочной «09» или зайдите в отделение ПФР рядом с домом. Почему?..
Возможно, что при вводе URL вы ошиблись и попали на фишинговый сайт, либо вас туда привёл заражённый интернет-роутер или компьютер. В нынешнем мире стоит быть крайне осторожным, — и особенно там, где современные технологии, как нам кажется, «облегчили нашу жизнь».
Можно спорить о том, что безопаснее, Android или iOS. Ещё перспективнее — дебаты о трекерах и куках, правах приложений, частоте обновлений ОС, доверию к «облакам»... Но всё меркнет тогда, когда смартфон или планшет украден или потерян. Оптимисты могут попробовать найти устройство удалённо или хотя бы стереть свои личные данные, но лучше всего решить проблему заранее. Купите «антикражный» рюкзак Korin!
Как известно, «лучше 1 раз увидеть, чем слышать постоянно срабатывающую сигнализацию». Действительно, без видеозаписи или свидетелей можно сколько угодно строить предположения, но так и не узнать правду! «Ростелеком» представляет новую услугу «Видеонаблюдение», которая поможет дистанционно контролировать происходящее у вас дома из любой точки мира. Услуга представляет собой удобное решение под ключ, очень простое в использовании. Установить и настроить камеру можно самостоятельно!
Эксперты по IT-безопасности всё чаще предупреждают о смещении вектора кибератак в сторону Интернета вещей. Причём от «образцово-показательных» одиночных заражений холодильников, электронных сигарет и аквариумов злоумышленники перешли к массовым атакам и созданию ботнетов из роутеров, камер видеонаблюдения, смартфонов и так далее. Насколько это опасно можно судить по IoT-вирусу Mirai, парализовавшему Twitter, PayPal и ряд других глобальных интерент-сервисов в прошлом году. А недавно о массовом заражении роутеров TP-Link и ZyXel сообщил один из альтернативных ростовских интернет-провайдеров.
Вирусы, атакующие компьютерное «железо», становятся всё более угрожающими. И, действительно, подобные зловреды часто остаются совершенно незамеченными, — а популярное «лечение» переустановкой ОС, естественно, бессильно. Ещё в 2012 году эксперт по ИТ-безопасности Джонатан Броссар рассказал об уязвимости CMOS и BIOS перед вирусом Rakshasa, способном заразить сотни популярных моделей материнских плат. С тех пор ситуация не только не улучшилась, но и усугубилась. В частности, специалисты компании Positive Technologies обнаружили новые серьёзные уязвимости в технологии Intel Management Engine, интегрированной в микросхему PCH. В результате, данный чип, отвечающий за общение процессора с внешними устройствами, может открыть злоумышленникам доступ практически ко всем данным на компьютере и выполнить любой вредоносный код. К счастью, помимо опасной находки, Positive Technologies выявила способ отключения опасных функций Intel ME — и готова поделиться им со всеми желающими на бесплатном вебинаре!
Возможности Интернета вещей в целом, — и «умных домов» в частности, — продолжают удивлять. Уже сегодня к глобальной сети могут подключаться не только телевизоры, холодильники, системы климат-контроля и электронные замки, но даже зубные щётки, подушки и мышеловки. При этом интерфейсы большинства smart-устройств достаточно уязвимы к деструктивным действиям злоумышленников. А непосредственный контакт с человеком, — например, в случае «умной кровати», — делает последствия потенциального взлома крайне опасными и непредсказуемыми... К счастью, эксперты в области ИТ-безопасности уже активно работают над защитой Интернета вещей и предлагают эффективные решения. Одним из таких продуктов стал IoT-сканер, разработанный «Лабораторией Касперского», бета-версию которого уже можно скачать на Google Play, — сделав первый шаг по защите Интернета вещей от хакеров.