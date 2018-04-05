«Ростелеком» приглашает на тестирование сети 5G

По оценкам экспертов, уже в 2025 году в Европе начнётся массовое производство автомобилей без водителя. К этому же году Китай готовится внедрить экосистему автоматизированного движения, а спустя ещё пять лет на дорогах Японии останутся одни «беспилотники». И это лишь один из примеров инноваций ближайшего десятилетия!.. «Умные города» будущего наполнятся дронами-доставщиками, системами виртуальной реальности, домашние кинотеатры будут показывать 3D-контент с разрешением 8K, — а плотность IoT-устройств достигнет 1 миллиона на квадратный километр!.. Разумеется, при условии сверхнадёжной и ёмкой сети связи, требования к которой формируются уже сегодня. Именно такую сеть 5G, — ещё до официального утверждения стандарта, — начали тестировать в России компании «Ростелеком» и Nokia.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Площадкой для первой российской сети 5G стал инновационный центр «Сколково». Здесь специалистами компании «Ростелеком» было развёрнуто передовое оборудование Nokia стандарта IMT 2020. Таким образом, опытная зона позволит исследовать возможности пятого поколения связи при решении задач в разных отраслях экономики. В частности, «Ростелеком» изучит особенности участков полос радиочастотного спектра 3400-3800 МГц.



Помимо этого, «Ростелеком» приглашает компании и научные коллективы, занимающиеся разработкой перспективных продуктов, к совместному тестированию возможностей 5G на площадке опытной зоны. Оставить заявку на участие в проекте можно уже сейчас!



На церемонии запуска первой в России сети 5G были продемонстрированы высокая скорость передачи данных и ультранизкое время задержки (ping). Одновременно с этим были исследованы вопросы агрегации полос частот в диапазонах LTE 1800 МГц и отдельных участков 3,5 ГГц, — что очень важно в условиях будущего перехода от сетей 4G к пятому поколению связи.



«Сети 5G — это следующая эволюционная ступень предыдущих технологий, которая призвана стать одной из опорных в цифровой экономике, — отметил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. — Эта технология потребует на порядок больше базовых станций. Появится необходимость их соединения с центрами коммутации и с ЦОДами для обработки трафика абонентов, а также волоконно-оптическими сетями с функциями программно-управляемых сетей.



"Ростелеком" предлагает операторам связи воспользоваться услугами своей готовой развитой инфраструктуры и сосредоточится на своём основном клиентском бизнесе.



Задачами открытой опытной зоны являются исследование технических особенностей технологии и, что важно, отработка сценариев модели инфраструктурного оператора и поиск бизнес-решений, которые станут драйверами роста по мере появления сетей 5G».



Напомним, что стандарт 5G сейчас активно прорабатывается, — и первые его спецификации появятся лишь в этом году. Таким образом, «Ростелеком» внесёт важный вклад в данный процесс, являясь одним из флагманов тестирования нового оборудования.



После выхода финальной версии стандарта пиковая скорость 5G составит около 10 Гбит/с, что достаточно для передачи сотен видеопотоков Ultra HD с разрешением 4K. А первая коммерческая сеть 5G может быть развернута уже к 2020 году.