«Ростелеком» приглашает на тестирование сети 5G

По оценкам экспертов, уже в 2025 году в Европе начнётся массовое производство автомобилей без водителя. К этому же году Китай готовится внедрить экосистему автоматизированного движения, а спустя ещё пять лет на дорогах Японии останутся одни «беспилотники». И это лишь один из примеров инноваций ближайшего десятилетия!.. «Умные города» будущего наполнятся дронами-доставщиками, системами виртуальной реальности, домашние кинотеатры будут показывать 3D-контент с разрешением 8K, — а плотность IoT-устройств достигнет 1 миллиона на квадратный километр!.. Разумеется, при условии сверхнадёжной и ёмкой сети связи, требования к которой формируются уже сегодня. Именно такую сеть 5G, — ещё до официального утверждения стандарта, — начали тестировать в России компании «Ростелеком» и Nokia.
Площадкой для первой российской сети 5G стал инновационный центр «Сколково». Здесь специалистами компании «Ростелеком» было развёрнуто передовое оборудование Nokia стандарта IMT 2020. Таким образом, опытная зона позволит исследовать возможности пятого поколения связи при решении задач в разных отраслях экономики. В частности, «Ростелеком» изучит особенности участков полос радиочастотного спектра 3400-3800 МГц.
Помимо этого, «Ростелеком» приглашает компании и научные коллективы, занимающиеся разработкой перспективных продуктов, к совместному тестированию возможностей 5G на площадке опытной зоны. Оставить заявку на участие в проекте можно уже сейчас!
На церемонии запуска первой в России сети 5G были продемонстрированы высокая скорость передачи данных и ультранизкое время задержки (ping). Одновременно с этим были исследованы вопросы агрегации полос частот в диапазонах LTE 1800 МГц и отдельных участков 3,5 ГГц, — что очень важно в условиях будущего перехода от сетей 4G к пятому поколению связи.
«Сети 5G — это следующая эволюционная ступень предыдущих технологий, которая призвана стать одной из опорных в цифровой экономике, — отметил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. — Эта технология потребует на порядок больше базовых станций. Появится необходимость их соединения с центрами коммутации и с ЦОДами для обработки трафика абонентов, а также волоконно-оптическими сетями с функциями программно-управляемых сетей.
"Ростелеком" предлагает операторам связи воспользоваться услугами своей готовой развитой инфраструктуры и сосредоточится на своём основном клиентском бизнесе.
Задачами открытой опытной зоны являются исследование технических особенностей технологии и, что важно, отработка сценариев модели инфраструктурного оператора и поиск бизнес-решений, которые станут драйверами роста по мере появления сетей 5G».
Напомним, что стандарт 5G сейчас активно прорабатывается, — и первые его спецификации появятся лишь в этом году. Таким образом, «Ростелеком» внесёт важный вклад в данный процесс, являясь одним из флагманов тестирования нового оборудования.
После выхода финальной версии стандарта пиковая скорость 5G составит около 10 Гбит/с, что достаточно для передачи сотен видеопотоков Ultra HD с разрешением 4K. А первая коммерческая сеть 5G может быть развернута уже к 2020 году.
Компания «Ростелеком» объявила о проведении акции для абонентов мобильной связи «Бесплатный месяц». Итак, при подключении сотовых тарифов «На всех L», «На всех XL», «Суперсимка L» и «Суперсимка XL» пользователь получает скидку 100% на абонентскую плату на четвёртый месяц обслуживания. Кроме того, если участник акции в течение четвёртого месяца пользования тарифом пополнит счёт на сумму от 300 рублей, он получит дополнительный пакет 15 Гб мобильного трафика (3G или 4G) в подарок на пятый месяц.
Знаете ли вы, какие бесплатные услуги подключены на вашем сотовом счёте?.. Этот вопрос возник потому, что иногда подобные сервисы могут привести к непредвиденным расходам. Например, если оператор вводит абонплату за соответствующую услугу, а вы узнаёте об этом по факту, когда пришла смска о списании. Подобная ситуация недавно произошла с сотрудником TechnoDrive, со счёта которого компанией «МегаФон» были списаны 60 рублей за услугу «Периодическая детализация счёта». При этом в «Личном кабинете» соответствующий сервис отображался как бесплатный. Более того, он размещался именно в блоке бесплатных услуг. А ещё контактные данные абонента вообще не содержали e-mail, на который могла бы доставляться подобная детализация в принципе. Но списанную сумму всё-таки удалось вернуть. Для этого потребовались скриншот из «Личного кабинета» и полуторачасовое общение с консультантами, большую часть которого бот переключал абонента в чате на настоящего специалиста. Проблема решилась, но остался один вопрос.
Интернет может почти всё! Благодаря Всемирной Сети, за считанные секунды можно найти актуальную информацию, узнать новости, купить товар в онлайн-магазине, — и получить госуслуги не выходя из дома. Интернет позволяет учиться, знакомиться, общаться, — и даже работать, не покидая дома. Вполне закономерно, что сегодня высокоскоростной доступ в Сеть считается одной из важнейших коммунальных услуг, — наряду с электро-, газо-, водоснабжением и отоплением. Однако на Дону быстрый Интернет (как, впрочем, и централизованное газоснабжение) доступен не всегда. Поэтому руководство региона, совместно с компанией «Ростелеком», активно реализует проект по устранению цифрового неравенства. За это время специалисты «Ростелекома» проложили тысячи километров оптоволокна к сотням отдалённых посёлков Ростовской области. И эта работа продолжается!..
Стремительный рост популярности 4G (включая Ростов-на-Дону) стимулирует операторов всё активнее строить сети LTE. Причём, по данным Роскомнадзора, вместо конкуренции компании часто выбирают сотрудничество!.. В частности, за минувший год ведомство зафиксировало почти четырёхкратный рост числа заявок на совместное использование радиочастот 4G. Иногда речь идёт о развитии инфраструктуры LTE одной группой компаний, — например, ПАО «МегаФон» и его «дочкой» ООО «Скартел» (Yota). Однако, в ряде случаев «4G-альянсы» образуют совершенно разные операторы, — что снижает стоимость строительства и эксплуатации сетей, а также повышает доступность LTE в Ростове и области.
Сразу десять новых центров продаж и обслуживания «Ростелекома» открылись в январе на юге России. При этом два из них — в Ростове-на-Дону (на Западном и Северном) и ещё один — в «Меге». Ассортимент новых офисов, помимо разнообразных услуг мобильной и фиксированной связи, включает современные смартфоны, антивирусные программы, — а также сервисы страхования, денежных переводов, оплаты кредитов и покупки авиабилетов. Кроме того, в центрах продаж оператора можно получать посылки AliExpress и других интернет-магазинов. А расположение новых офисов «Ростелекома» в «Золотом Вавилоне», «Вавилонии» и «Меге» приятно порадует ростовчан и гостей донской столицы.