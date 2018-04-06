Пенсионерам срочно нужен «МИР»?

В последнее время банки всё активнее продвигают перечисление пенсий на карты «МИР». Предложения исходят от сотрудников финансово-кредитных организаций, — а рекламные буклеты на дверях подъездов и в почтовых ящиках утверждают, что с 2020 года все пенсионные выплаты через банки будут осуществляться на карты национальной платёжной системы. Это вызывает смешанные чувства у граждан, не привыкших к новым финансовым инструментам. При этом особенно беспокоятся пенсионеры, получающие наличные с доставкой на дом и накапливающие деньги на сберкнижке. Ведь «пластик», привязанный к банковскому счёту, существенно снижает его защищённость от мошенников, постоянно атакующих пожилых людей. В сегодняшнем выпуске TechnoDrive мы попробуем разобраться, обязательно ли пенсионерам открывать карту «МИР», — и как в этом случае защитить свои сбережения.
Отделение Пенсионного фонда по Ростовской области выступило с разъяснениями требований законодательства по перечислению пенсий на карты «МИР». По официальной информации, данное правило коснётся в первую очередь владельцев пенсионных карт VISA и MasterCard, — которые по истечении срока действия (но не позднее 1 июля 2020 года) будут заменены на «МИР».
Также карты национальной платёжной системы «по умолчанию» оформляются банками для граждан, впервые обращающихся за получением пенсии с 1 июля 2017 года. При этом нужно помнить, что выплата через банк — не единственный способ получения пенсии!.. Альтернативой, гарантированной законодательством, по-прежнему остаётся доставка пенсий на дом наличными. Это особенно удобно маломобильным гражданам. Выбрать наиболее удобный способ можно обратившись в Пенсионный фонд с заявлением.
Не стоит волноваться и владельцам пенсионных счетов, не привязанных к банковским картам. Пока владелец такого счёта лично не решит завести «пластик», выплаты будут продолжаться на прежних условиях. Главное в этом случае — критически относиться к предложениям консультантов в банках, настойчиво советующих открыть карточный счёт «прямо сейчас».
«Для экономически активного человека банковские карты — очень удобный инструмент, — отмечает эксперт TechnoDrive. — С их помощью можно покупать товары в Интернете, бронировать гостиницы и авиабилеты, оплачивать услуги ЖКХ, дистанционное обучение, услуги связи, не выходя из дома и так далее. А ещё за многие платежи по картам полагаются бонусы, которые не получишь при оплате наличными!..
Однако использование "пластика" — это ещё и ответственность. Необходимо не оставлять карту без присмотра и поменьше «светить» её данные, держать пин-код только в собственной памяти, уметь отличать фальшивые онлайн-сервисы от настоящих*, не поддаваться на многочисленные уловки мошенников, защищать компьютер от вирусов, а смартфоны — от заражённых приложений и так далее. Всё это сложно для пожилых людей и порой создаёт необоснованные риски».
Таким образом, решение о получении пенсии на карту «МИР» (как и на любую другую), — или отказ от данного способа, — должно приниматься взвешенно, с учётом всех «плюсов» и «минусов». Более того, изменить способ получения пенсии можно, обратившись в Пенсионный фонд России. Если вы решили попробовать выплаты на «пластик», — или, наоборот, решили «вернуться к классике», — просто напишите соответствующее заявление в ближайшем отделении ПФР по Ростовской области.
Подводя итог
Если вы уже получаете пенсию на «пластик», переход на «МИР» скорее плюс, чем минус. Но бОльшую безопасность, пожалуй, даёт получение выплат на банковский счёт.
* — такая проверка бывает сложна даже для профи, если фейк сделан «с душой»
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