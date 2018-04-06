Страсти по Telegram: заблокируют ли в России «капризный» мессенджер?

На минувшей неделе противостояние мессенджера Telegram и Роскомнадзора вновь оказалось в центре внимания. Устав уговаривать «капризный» IM предоставить ключи шифрации для отдельных сообщений, ведомство решилось на крайний и закономерный в таком случае шаг — инициирование блокировки Telegram в России. Соответствующий иск был направлен в Таганский районный суд города Москвы 6 апреля. И, если ситуация в ближайшие дни не изменится, доступа к мессенджеру лишатся порядка 15 млн россиян. Почему же именно Telegram так настойчиво пытаются «расшифровать» — и в чём причина активного противодействия этому со стороны компании Павла Дурова? Попробуем разобраться!

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Интернет-мессенджер Telegram привлёк к себе внимание ещё минувшим летом, когда ФСБ России официально заявила об использовании данного IM террористами. С тех пор правоохранительные органы безуспешно пытаются получить доступ к отдельным ключам шифрования Telegram для защиты национальных интересов. В ответ руководство мессенджера ссылается на тайну переписки и технические особенности, «не предусматривающие хранение данных ключей у сервис-провайдера».



Иными словами, переписка внутри Telegram остаётся тайной для всех, кроме её участников. При обычном общении добропорядочных пользователей это, безусловно, плюс. Однако, когда такая секретность используется для сокрытия преступлений, в этом нет ничего хорошего. А в случае с Telegram о подобных случаях сообщается регулярно. Более того, эксперты иногда называют данный мессенджер своеобразным шлюзом между криминальным «даркнетом» и привычным нам Интернетом.



Таким образом, возможная блокировка Telegram является результатом стратегии, выбранной руководством Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Более того, при конструктивном подходе последнего, доступ к мессенджеру может быть быстро восстановлен. Тем более, что удобство Telegram признают даже в Кремле, а глава Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека готов содействовать в урегулировании ситуации. Если, конечно, Telegram согласится соблюдать законы страны, на территории которой он работает.



В противном случае, добропорядочным пользователям данного мессенджера, — и компаниям, инвестировавшим в Telegram-ботов, — лучше заранее подыскивать достойную альтернативу из числа сервисов, работающих в правовом поле.