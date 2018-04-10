Отказ в переносе номера: что делать?

Отмена «мобильного рабства» нашла широкий отклик среди российских абонентов. По информации Россвязи, за период с 1 декабря 2013 года о желании перейти к другому оператору со своим номером заявили уже более 14 миллионов пользователей, — из которых 1,3 млн оставили заявки в 2018 году. Однако количество успешно перенесённых номеров за это время составило немногим более 8,236 млн. Таким образом, в 41% случаев заявки о переходе были отклонены. В чём же причина столь частых отказов, — и как добиться «мобильной свободы», если нынешний оператор не устраивает своими тарифами или качеством услуг?.. В ситуации попробовали разобраться эксперты TechnoDrive.

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Сразу отметим, что технические причины здесь не при чём. По утверждению Россвязи, реестр перенесённых номеров ФГУП ЦНИИС функционирует исправно — и к нему подключены 100% действующих операторов подвижной радиотелефонной связи. Помимо этого, оператор базы данных перенесённых номеров взаимодействует с провайдерами фиксированной связи, банками, SMS-агрегаторами и контент-провайдерами — словом, со всеми организациями, нуждающимися в актуальной информации о «приписке» мобильных номеров.



Тогда почему же более 5,8 млн заявок о переносе номера остались без удовлетворения?.. Если говорить коротко — в подавляющем большинстве случаев абонентов не отпустили операторы-доноры. И на это у них есть свои причины в рамках действующего законодательства.



Попросить перенести номер может лишь его владелец



На первом месте по числу отказов, — с уверенным отрывом, — идёт регистрация переносимого номера на другого абонента. То есть, когда о желании перенести определённый номер заявляет человек, не являющийся его владельцем. По крайней мере, так ситуация выглядит со стороны оператора.



Хотя, скорее всего, чаще речь идёт не о мошенничестве, а о легкомысленности человека, использующего чужую SIM-карту — и при этом считающую её своей.



Иными словами, если при покупке SIM-карты абонент не предоставил действующий паспорт и не проконтролировал корректность заполнения договора, перенести такой номер ему вряд ли удастся. Особенно, если речь идёт о покупке незарегистрированных SIM-карт с рук или рекламных раздачах «стартовых пакетов», практиковавшихся некоторыми операторами в прошлом десятилетии. Более того, продажа симок без регистрации остаётся актуальной проблемой и по сей день.



«Невозможность смены оператора, — это лишь один из множества недостатков "левых" SIM-карт, — отмечает эксперт TechnoDrive. — На самом деле у пользователей таких номеров есть проблемы и посерьёзнее. Во-первых, номера, зарегистрированные на одного человека у одного и того же оператора, связаны между собой. При возникновении непогашенной задолженности по одному номеру, оператор может снять соответствующую сумму с другого номера. То есть, если недобросовестный дилер, внёс паспортные данные ничего не подозревающего человека в десятки контрактов и по большинству из них получился отрицательный баланс, — а с "одноразовыми симками" это не редкость, — задолженность может быть погашена за счёт баланса других SIM-карт. Представьте, как это может быть неприятно, если владелец такой "обнулённой" SIM-карты в этот момент должен сделать важный звонок и не может сразу пополнить счёт.



Более того, человек, на чьё имя оформлены "серые симки" может узнать об этом в офисе сотового оператора, запросив список своих номеров. Увидев там лишние контракты, логичным решением будет закрыть их. При этом соответствующие SIM-карты сразу перестанут работать, а деньги, находящиеся на балансе этих номеров могут быть переведены на номер реального владельца (по документам), — либо получены им в кассе оператора по истечение определённого периода (обычно через 30 дней).



И, наконец, — самое важное, — с 1 июня 2018 года операторы связи должны быть уверены, что владельцем SIM-карты является человек, данные которого указаны в договоре. Это им предписывают новые поправки в закон "О связи". Таким образом, компании на законных основаниях не просто могут отключить "серые симки", а обязаны это сделать. Надо ли говорить, что вернуть деньги, оказавшиеся на балансе таких номеров в момент отключения сможет только истинный владелец, а не "держатель SIM-карты", о котором оператор ничего не знает».



MNP: сложности переноса



Впрочем, бывают случаи, когда перенос номера к другому оператору возможен при определённых, — порой минимальных, — усилиях. Например, если причиной отказа стало несоответствие персональных данных абонента в базе оператора. Часто это происходит при замене паспорта, либо опечатке оператора при вводе (вместо «Владимир» указано «Владимр» и т.д.).



Решается эта проблема посещением офиса текущего оператора, — того самого «донора», — и внесением изменений. При этом у вас могут потребовать, к примеру, справку из ФМС о замене паспорта, если в новом документе отсутствует штамп с указанием прежних реквизитов.



В этом случае вам придётся подчиниться. Но лучше заранее, — ещё до первой попытки использовать MNP, — тщательно сверить свои паспортные данные с указанными в базе оператора. Причина такого беспокойства?.. Новые правила закона «О связи», о которых мы писали выше.



Ещё более просто решаются другие «формальные» проблемы, из-за которых абонентам отказывают в переносе номера. Например, наличие задолженности перед оператором-донором или его блокировка по какой-либо причине. Эту проблему нужно решить, согласно условиями договора, — пополнить счёт и/или устранить причину блокировки. Виртуальная «граница» при переходе к другому оператору откроется только перед номерами, не имеющими задолженности.



«Вернись, я всё прощу!..»



И, наконец, последняя преграда, — а может быть возможность, — с которой, вероятно, столкнётся абонент — это попытки оператора-донора удержать его. Соответствующий звонок может поступить уже через пару дней после написания заявления о переходе. При этом операторы call-центра, как правило, предлагают обслуживание на гораздо более выгодных условиях. В частности, тарифы, закрытые для подключения и перехода, либо вообще никогда не существовавшие в открытом доступе.



«Вас не устраивает 1 Гб за 350 рублей в месяц? — говорит оператор. — Я вас понимаю и могу предложить 20 Гб за 300 рублей, плюс безлимитные соцсети».



Расчёт в данном случае прост — если абонента устраивает «абстрактный 1 Гб за 350 рублей», нет смысла предлагать ему больше. А чтобы удержать строптивого пользователя, — к тому же решившего забрать номер из актива компании, — стоит приложить усилия.



Кстати, этим же способом могут воспользоваться абоненты «со стажем», пока не планирующее переходить, но уже недовольные своим тарифом. С большой вероятностью вам предложат гораздо более выгодные условия обслуживания в обмен на отказ от перехода. Правда, здесь стоит быть осторожными. Во-первых подобный «показательный демарш» может сработать только один раз, не больше!.. Во-вторых, если вы не слишком ценный для компании абонент, вас могут сразу отпустить, либо предложить незначительные, символические, изменения. Поэтому нужно быть готовым и к такому повороту событий — с последующим переходом.



«Мобильная непереносимость»



Несмотря на доступность MNP, абонентам не стоит воспринимать переход к другому оператору, как свершение долгожданного чуда. У новой компании, скорее всего, будут те же или другие особенности, которые вскоре, — а возможно даже сразу, — начнут вас раздражать. Сложные и зачастую непонятные тарифы, зависящие даже от устройства, в которое вставлена SIM-карта, низкое качество связи, недостаточное покрытие и так далее. Возможно, в какой-то момент у вас даже возникнет желание вернуться обратно.



Поэтому перед решением о смене оператора стоит не только проверить соблюдение формальных требований, — в части персональных данных и отсутствия задолженностей, — но и тщательно взвесить возможные последствия такого переезда. Ведь эмиграция зачастую кажется привлекательной лишь «по эту сторону забора», — как в реальной жизни, так и в сотовой связи.