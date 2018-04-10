«Ростелеком» предлагает ПО Microsoft, карты оплаты Xbox, игровые монеты FIFA18
Компания «Ростелеком — Розничные системы» в очередной раз расширила ассортимент товаров и услуг, доступных в центрах продаж. Теперь во флагманских офисах «Ростелекома» можно также приобрести программное обеспечение ведущих разработчиков. Офисные приложения, антивирусы, различные версии операционных систем, — и даже компьютерные игры, — всё это доступно клиентам компании «Ростелеком» по выгодным ценам. Оценить разнообразие компьютерных приложений и приобрести необходимый софт в Ростове можно по адресу: пр. Буденновский, 50. Добро пожаловать!
Преимуществами покупки ПО в офисах «Ростелекома» являются доступные цены и гарантия легальности программных продуктов. При этом выбор приложений во флагманских салонах компании достаточно разнообразный!
«Теперь в наших салонах связи можно приобрести электронные ключи к программному обеспечению Microsoft Office, антивирусам ESET NOD32, картам оплаты для приставки Xbox с подписками на Xbox Live и Game Pass, а также игровой валюте FIFA18 и Wargaming, — отметил генеральный директор ООО "Ростелеком — Розничные системы" Арвидас Алутис. — Наша задача сделать офисы продаж универсальными с максимальным набором удобных и востребованных сервисов, чтобы клиент не тратил своё время и мог получить нужные ему услуги в одном месте — центрах продаж и обслуживания "Ростелекома"».
Причём для геймеров «Ростелеком» предлагает не только софтверные новинки, но и выгодный интернет-тариф. Напомним, что по условиям тарифного плана «Игровой» пользователи получают надёжный высокоскоростной доступ в Интернет со скоростью от 100 Мбит/с, — а также специальные бонусы и эксклюзивные игровые преимущества, недоступные больше никому.
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Увлекательная новогодняя игра «Моя Ёлка», недавно запущенная компанией «Ростелеком», продолжает набирать популярность. Всего за двенадцать дней пользователи «Личного кабинета» посадили более 100 тысяч виртуальных ёлок. Причём география их размещения охватывает не только территорию России, — от Калининграда до Владивостока, — но и другие страны мира! По информации компании «Ростелеком», цифровые ветки уже украшает более 800 000 игрушек. А высота некоторых «лесных красавиц» в виртуальном пространстве вплотную приблизилась к 9 метрам — и это только начало!.. Подробнее о новогоднем состязании «Ростелекома» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
На минувшей неделе в лаборатории HackSpace RKSI состоялась лекция «Основы Linux». Однако, помимо презентации операционных систем, основанных на данном ядре, докладчик Денис Иванов охватил гораздо более широкий спектр приложений. Студентам РКСИ были представлены многочисленные программы для работы с графикой, текстами, программирования, аудита безопасности — а также создания сайтов и мобильных приложений. Их общей особенностью стала абсолютная бесплатность для пользователей — позволяющая решать любые задачи, «не пуская деньги на ветер».
По сведениям TechnoDrive, в донской столице подвели итоги восьмого марафона разработок IT-проектов «47 часов». Напомним, что с 25 по 27 ноября программисты, дизайнеры и будущие предприниматели, распределившись на команды, разрабатывали проекты «с нуля». Итогом их работы стали 28 прототипов, представленные на суд жюри и экспертов отрасли. А три лучшие работы были отмечены призовыми местами и ценными подарками от организаторов. Причём приложение, завоевавшее I место, приятно удивит владельцев Apple Watch неожиданным функционалом.
Дополненная реальность и виртуальные миры в последние годы демонстрируют небывалый рост. Из свежих новостей упомянем, например, выпуск панорамной камеры LG, переносящей 360-градусные изображения в смартфоны для последующей обработки, — и планы Facebook по «телепортации» аватара пользователя в виртуальный мир. А энтузиасты, тем временем, давно делают очки виртуальной реальности из картона. Всё это затягивает пользователей в электронный мир ещё сильнее, усиливая компьютерную зависимость. На фоне этого не удивительно, что стартап DobroDev Inc. выпустил специальное приложение, помогающее пользователям оторваться от гаджетов — и напоминающее о важных отличиях реального мира от выдуманного.
В донской столице завершился шестой марафон разработки ИТ-проектов «47 часов». По сведениям минсвязи Ростовской области, его участниками стали более 200 юных айтишников, представившие 20 оригинальных ИТ-приложений. «На создание каждого из них, — от идеи до реализации и тестирования, — талантливым разработчикам потребовалось немногим менее двух суток». При этом, наряду с информационными и развлекательными приложениями, на суд жюри были представлен довольно серьёзный софт. В частности, лидером «хакатона» стало приложение для системы бесконтактных парковок, — а «серебро» досталось программе ранней диагностики кожных и онкологических заболеваний.