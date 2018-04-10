«Ростелеком» предлагает ПО Microsoft, карты оплаты Xbox, игровые монеты FIFA18

Компания «Ростелеком — Розничные системы» в очередной раз расширила ассортимент товаров и услуг, доступных в центрах продаж. Теперь во флагманских офисах «Ростелекома» можно также приобрести программное обеспечение ведущих разработчиков. Офисные приложения, антивирусы, различные версии операционных систем, — и даже компьютерные игры, — всё это доступно клиентам компании «Ростелеком» по выгодным ценам. Оценить разнообразие компьютерных приложений и приобрести необходимый софт в Ростове можно по адресу: пр. Буденновский, 50. Добро пожаловать!

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Преимуществами покупки ПО в офисах «Ростелекома» являются доступные цены и гарантия легальности программных продуктов. При этом выбор приложений во флагманских салонах компании достаточно разнообразный!



«Теперь в наших салонах связи можно приобрести электронные ключи к программному обеспечению Microsoft Office, антивирусам ESET NOD32, картам оплаты для приставки Xbox с подписками на Xbox Live и Game Pass, а также игровой валюте FIFA18 и Wargaming, — отметил генеральный директор ООО "Ростелеком — Розничные системы" Арвидас Алутис. — Наша задача сделать офисы продаж универсальными с максимальным набором удобных и востребованных сервисов, чтобы клиент не тратил своё время и мог получить нужные ему услуги в одном месте — центрах продаж и обслуживания "Ростелекома"».



Причём для геймеров «Ростелеком» предлагает не только софтверные новинки, но и выгодный интернет-тариф. Напомним, что по условиям тарифного плана «Игровой» пользователи получают надёжный высокоскоростной доступ в Интернет со скоростью от 100 Мбит/с, — а также специальные бонусы и эксклюзивные игровые преимущества, недоступные больше никому.



Обращайтесь и наслаждайтесь выгодными предложениями национального оператора!