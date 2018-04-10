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10 апреля 2018, Информационные системы: автоматизация

«Виртуальная АТС» для бизнеса теперь стоит 1 рубль в месяц!

Облачная АТС «Ростелекома» стала ещё выгоднее!Компания «Ростелеком» обновила тарифную линейку сервиса «Виртуальная АТС» для корпоративных клиентов. Теперь предприятия могут получить доступ ко всем возможностям продукта всего за 1 рубль в месяц. И это ещё не всё! При подключении вместе с телефонией услуги доступа в Интернет, к этому бонусу добавятся ещё 1000 бесплатных минут ежемесячно.

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Напомним, что «Виртуальная АТС» — это цифровая услуга, позволяющая принимать и эффективно распределять вызовы между сотрудниками. А значит — обрабатывать больше обращений и привлекать больше клиентов. Для использования сервиса нужен лишь доступ в Интернет и телефонные аппараты. Сервис работает на серверах и оборудовании «Ростелекома», а доступ к нему предоставляется через пользовательский веб-интерфейс.

Теперь функционал «Виртуальной АТС», включая распределение входящих вызовов, голосовое меню и статистику звонков, доступен пользователям за символическую абонентскую плату — 1 рубль в месяц. Оплачиваются только пакеты минут, которые можно использовать для звонков по всей России.

«Пакеты минут заменили авансовые платежи — вместо абстрактной суммы, которую нужно внести на счёт, клиенты увидят реальное время, которое можно потратить на общение с покупателями и продажи, — отметил Сергей Таболин, директор направления корпоративного маркетинга ПАО "Ростелеком". — Мы унифицировали тарифы по всей стране и упростили интерфейс услуги, чтобы наши клиенты могли заниматься развитием своего бизнеса, а не тратить время на освоение услуг связи».

«Быть в плюсе» — пакет услуг для малого и среднего бизнеса, включающий высокоскоростной доступ в Интернет и один из новых цифровых сервисов «Ростелекома»: виртуальную АТС, видеонаблюдение, управляемый Wi-Fi или «Интерактивное ТВ». Комплексное решение позволяет вместе с доступом в Интернет получить именно тот функционал, который сейчас нужен бизнесу, и при этом сэкономить на обеих услугах. Например, подключая сервис «Виртуальная АТС» в рамках такого пакетного предложения, юрлица получают от 500 до 1000 минут на исходящие звонки бесплатно каждый месяц.

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