ООО «БЛЭК ЭНД УАЙТ ПРО», г. Ростов-на-Дону, Россия
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«Виртуальная АТС» для бизнеса теперь стоит 1 рубль в месяц!
Компания «Ростелеком» обновила тарифную линейку сервиса «Виртуальная АТС» для корпоративных клиентов. Теперь предприятия могут получить доступ ко всем возможностям продукта всего за 1 рубль в месяц. И это ещё не всё! При подключении вместе с телефонией услуги доступа в Интернет, к этому бонусу добавятся ещё 1000 бесплатных минут ежемесячно.
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Напомним, что «Виртуальная АТС» — это цифровая услуга, позволяющая принимать и эффективно распределять вызовы между сотрудниками. А значит — обрабатывать больше обращений и привлекать больше клиентов. Для использования сервиса нужен лишь доступ в Интернет и телефонные аппараты. Сервис работает на серверах и оборудовании «Ростелекома», а доступ к нему предоставляется через пользовательский веб-интерфейс.
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