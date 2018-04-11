Искусственный интеллект против учителей: кого выберут дети?

Цифровизация экономики, о которой говорят всё чаще, невозможна без цифровизации образования. Такого мнения придерживаются эксперты ВШЭ и «Центра стратегических разработок» Алексея Кудрина. В своём докладе «12 решений для нового образования» они предложили новую концепцию обучения школьников и студентов, опирающуюся на информационные технологии. В частности, на искусственный интеллект и онлайн-обучение. О перспективах такого подхода, — и возможных «побочных явлениях», — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

«Мой учитель — робот»



По мнению авторов доклада «12 решений для нового образования», в ближайшие годы традиционные учебники в школах и ВУЗах должны заменить цифровые учебно-методические комплексы (ЦУМК). В их состав войдут не только учебные материалы и онлайн-тесты, но также обучающие игры и симуляторы. При этом управлять ЦУМК будет система искусственного интеллекта, гибко подстраивающаяся под индивидуальные особенности каждого учащегося.



Стоит отметить, что применение искусственного интеллекта в обучении порой невероятно эффективно. Например, система «Дуолинго» позволяет бесплатно «воскресить» забытый ещё в школе иностранный язык всего за полгода ежедневных занятий по 1 часу.



При этом она помнит недочёты каждого из 2 сотен миллионов учеников, готова бесконечно повторять трудные фразы — и даже проверяет произношение.



Впрочем, ряд педагогов считает, что на финальном этапе освоения языка отрабатывать навыки диалоговой речи всё-таки стоит с учителем homo sapiens*. Ведь, в конечном итоге, разговаривать на иностранном вам придётся с человеком, а не роботом (если, конечно, исключить из собеседников такси без водителей и т.п.).



Хотя и на этот аргумент у авторов концепции из ВШЭ есть ответ. В качестве одного из инструментов цифрового образования они предлагают использовать видеоконференции. При этом в качестве авторов онлайн-курсов они рассматривают преподавателей из ведущих ВУЗов страны. Согласно проекту, они будут включаться в качестве сотрудников в «виртуальные кафедры», обучая не только столичных студентов, но и учащихся в регионах. Что при этом будут делать нынешние преподаватели региональных ВУЗов?.. Вероятно, готовиться к переезду в Москву — или искать новую работу.



«Обратная сторона прогресса»



Таким образом, искусственный интеллект в России может пойти своим путём. И, вместо замещения кассиров в супермаркетах, начать с преподавателей. Конечно, речь не идёт о полном исчезновении профессии, но благодаря AI, в данном качестве могут остаться лишь суперпрофи, проживающие в крупных городах и умеющие создавать интерактивные курсы по своим предметам.



Также сокращение пока не грозит педагогам младшей возрастной группы, — от нуля до трёх лет, — для них цифровизация, предложенная специалистами ВШЭ, ограничивается использованием индивидуальных электронных карт, отражающих развитие каждого ребёнка.



Однако, несмотря на преимущества искусственного интеллекта, открытым остаётся вопрос мотивации учащихся к получению знаний. Без сомнения, робот в классе или красочный интерактивный курс на экране гаджета, в глазах молодёжи выглядит привлекательнее, чем учитель у доски (пусть даже интерактивной).



Но ведь «танки-онлайн» и покемоны выглядят ещё привлекательнее!.. К тому же, когда ЦУМК и/или роботы-учителя перестанут быть экзотикой, интерес подрастающего поколения к ним угаснет так же быстро, как прошла мода на спиннеры.



Впрочем, во многих случаях оптимальное решение находится между двумя крайностями. Поэтому, если рассматривать искусственный интеллект и онлайн-курсы как инструменты педагога, — а не его конкурентов, — можно добиться гораздо большего. Ведь, в конечном счёте, перед «образовательными роботами» стоит задача трансляции знаний, — источником которых является человек.



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



В долгосрочной перспективе, пожалуй, в «индустрии передачи знаний» всё-таки победят роботы и AI. Не потому, что это модно, а по причине наличия у них исчерпывающих знаний о всех учениках планеты.



Поисковые системы, к примеру, помнят всё. На практике это означает, что скоро появится реальная возможность создавать для пользователя индивидуальные курсы, поскольку в облаках хранится, так сказать, компьютерная модель самого пользователя.



Возможно, это будут интерактивные «VR-сериалы» или что-то ещё, в стиле нейрокибернетики. «Лучшее, любимое — и только для вас!»



Начальная мотивация? В нашем перенасыщенном информацией мире трудно выделить самые первые импульсы! Это напоминает парадокс «Что было раньше, курица или яйцо?». Благодаря Дарвину мы уже знаем ответ :))



* — или, как вариант, сразу с носителями языка