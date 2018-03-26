День открытых дверей в РГУПС приглашает «айтишников» и не только

Чем ближе лето, тем актуальнее проблема выбора для выпускников школ 2018 года. Им нужно определиться не только с направлением обучения, но и с ВУЗом, в который подавать документы. И этот выбор не всегда очевиден!.. Например, стать ИТ-специалистом можно не только в классическом университете, но и в профильном, — причём в последнем случае выпускнику, как правило, не придётся серьёзно «доучиваться» на новой работе. В частности, РГУПС предлагает абитуриентам сразу два ИТ-направления бакалавриата — причём с 49 бюджетными местами! Узнать об этом подробнее можно на Дне открытых дверей РГУПС, который состоится 20 мая в главном корпусе университета.

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Не секрет, что современный железнодорожный транспорт буквально напичкан высокотехнологичной электроникой — знаменитые «Ласточки» и «Сапсаны», Wi-Fi в вагонах поездов, интеллектуальные комплексы управления движением, а также системы онлайн-бронирования и многое другое. Отрасль стремительно развивается и модернизируется, — и поэтому нуждается в квалифицированных кадрах.



Среди множества направлений обучения в РГУПС отдельного внимания заслуживают «Информатика и вычислительная техника» (профиль «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»), — а также «Информационные системы и технологии» (профиль «Информационные системы и технологи на транспорте»). Поступить на которые можно как с компенсацией затрат на обучение, так и «на общих основаниях» (на бюджет). Причём по этим направлениям в сумме имеется 49 бюджетных мест.



О том, как поступить в РГУПС на ИТ-направления можно узнать на предстоящем Дне открытых дверей. Он состоится 20 мая в главном корпусе университета (Ростов-на-Дону, пл. Народного Ополчения, д. 2). Начало — в 11 часов.



В программе мероприятия — встреча с руководством университета, знакомство с материальной базой, а также общение с преподавателями кафедр. Среди которых, в частности, «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте», «Вычислительная техника и АСУ», «Информатика», «Теоретические основы электротехники», «Электрические машины и аппараты» и многие другие.



Помимо выпускников 11 класса, на День открытых дверей РГУПС приглашаются и девятиклассники, — для которых будет организована встреча с директором лицея при университете. Напомним, что наличие диплома СПО не только делает обладателя более ценным кадром в глазах работодателя (по сравнению с выпускником общей средней школы), но и позволяет поступить в ВУЗ по профилю без сдачи ЕГЭ. Об этой образовательной траектории вы также можете узнать в предпоследнее воскресенье мая.



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