День открытых дверей в РГУПС приглашает «айтишников» и не только
Чем ближе лето, тем актуальнее проблема выбора для выпускников школ 2018 года. Им нужно определиться не только с направлением обучения, но и с ВУЗом, в который подавать документы. И этот выбор не всегда очевиден!.. Например, стать ИТ-специалистом можно не только в классическом университете, но и в профильном, — причём в последнем случае выпускнику, как правило, не придётся серьёзно «доучиваться» на новой работе. В частности, РГУПС предлагает абитуриентам сразу два ИТ-направления бакалавриата — причём с 49 бюджетными местами! Узнать об этом подробнее можно на Дне открытых дверей РГУПС, который состоится 20 мая в главном корпусе университета.
Не секрет, что современный железнодорожный транспорт буквально напичкан высокотехнологичной электроникой — знаменитые «Ласточки» и «Сапсаны», Wi-Fi в вагонах поездов, интеллектуальные комплексы управления движением, а также системы онлайн-бронирования и многое другое. Отрасль стремительно развивается и модернизируется, — и поэтому нуждается в квалифицированных кадрах.
Среди множества направлений обучения в РГУПС отдельного внимания заслуживают «Информатика и вычислительная техника» (профиль «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»), — а также «Информационные системы и технологии» (профиль «Информационные системы и технологи на транспорте»). Поступить на которые можно как с компенсацией затрат на обучение, так и «на общих основаниях» (на бюджет). Причём по этим направлениям в сумме имеется 49 бюджетных мест.
О том, как поступить в РГУПС на ИТ-направления можно узнать на предстоящем Дне открытых дверей. Он состоится 20 мая в главном корпусе университета (Ростов-на-Дону, пл. Народного Ополчения, д. 2). Начало — в 11 часов.
В программе мероприятия — встреча с руководством университета, знакомство с материальной базой, а также общение с преподавателями кафедр. Среди которых, в частности, «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте», «Вычислительная техника и АСУ», «Информатика», «Теоретические основы электротехники», «Электрические машины и аппараты» и многие другие.
Помимо выпускников 11 класса, на День открытых дверей РГУПС приглашаются и девятиклассники, — для которых будет организована встреча с директором лицея при университете. Напомним, что наличие диплома СПО не только делает обладателя более ценным кадром в глазах работодателя (по сравнению с выпускником общей средней школы), но и позволяет поступить в ВУЗ по профилю без сдачи ЕГЭ. Об этой образовательной траектории вы также можете узнать в предпоследнее воскресенье мая.
Будущее, предсказанное фантастами ещё в 19 веке, наконец наступило. Об этом говорят даже по радио. Искусственный интеллект уже работает в банках, роботы регулируют дорожное движение — и даже готовятся продавать билеты в ростовском зоопарке. Всё это, разумеется, лишь вершина громадной работы, которую проводят мировые корпорации. И у вас есть шанс узнать, когда в Ростове появятся такси без водителей!
Предстоящий уик-энд окажется довольно неоднозначным с точки зрения погоды. С одной стороны, на улицах будет более комфортно, чем на прошлой неделе. С другой — Gismeteo прогнозирует местами снег с дождём (пруф), невысокие температуры и ощутимые порывы ветра. Однако, это не повод оставаться дома для будущих абитуриентов. Ведь на ближайших выходных мехмат ЮФУ в Ростове-на-Дону проведёт сразу несколько полезных мероприятий! В их числе — Олимпиада по информатике и ИКТ для школьников 9-11 классов (суббота, 24 марта), а также День открытых дверей на мехмате, запланированный на воскресенье.
Одним из лучших вариантов для будущего «айтишника» является получение образования в ЮФУ. Об этом свидетельствуют, в частности, достижения выпускников престижного ростовского ВУЗа, возглавляющих «Яндекс» (пруф) (а с декабря 2017 года — Ozon), работающих в Google (клик!) и развивающих перспективные проекты Facebook (мы снова не опечатались). И это лишь некоторые из множества доказательств качества ИТ-обучения в Ростове!.. Ежегодно физфак, мехмат, ФВТ и ИТА ЮФУ набирают сотни самых талантливых абитуриентов, позволяя им раскрыть свой потенциал и добиться успеха в жизни. Но как оказаться в их числе?.. Учащимся 11 классов для этого, разумеется, нужно хорошо сдать ЕГЭ 2018. Те же, кто определился с будущей профессией раньше, могут оказаться в стенах ЮФУ и без сдачи единого госэкзамена. О том, как это сделать, школьникам расскажут 4 марта (воскресенье) на Дне открытых дверей лицея ЮФУ.
Чем ближе сингулярность (шутка!), тем меньше определённости даже в высоких технологиях. Обычно считают, что программисты будут необычайно востребованы. При этом отдельные страны готовят кодеров миллионами, что как бы намекает на будущую конкуренцию. Отдельные предсказатели впадают в другие крайности. Они утверждают, что «Питон» и «С++» станут чем-то вроде древнегреческого, то есть останутся только в памяти историков. А коды будут писать машины. Но это лирика, ведь готовиться к ЕГЭ по информатике и ИКТ необходимо.
Как известно, любое изобретение начинается с идеи. Однако, воплощение некоторых проектов требует значительных материальных ресурсов и опыта. Особенно, если речь идёт о высокотехнологичных разработках. К счастью, всё это можно получить в буквальном смысле «под ключ», — и бесплатно, — в ростовском центре молодёжного творчества «ФабЛаб Технократ». Для этого достаточно стать участником «Зимней школы FabLab-2018», стартующей в Ростове 3 февраля. На протяжении двух недель инноваторы в командах по 3-5 человек будут сочетать работу над выбранным проектом с мастер-классами по 3D-моделированию, а также по использованию ЧПУ-станков и высокотехнологичной электроники. И это ещё не всё!.. Авторы лучших работ получат инвестиции от ведущих ИТ-компаний и помощь в запуске своего продукта на рынок.