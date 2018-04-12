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12 апреля 2018, Информационные системы: автоматизация

«Ростелеком» удвоит пропускную способность Транзита Европа-Азия

Транзит Европа-Азия увеличится в 10 раз!Национальный оператор «Ростелеком» объявил о начале масштабного расширения проекта Транзит Европа-Азия (ТЕА) в 2018 году. По окончании работ общая пропускная способность магистрали ТЕА по сети «Ростелеком» между восточными и западными границами России достигнет 2 Тб/с. Более того, в ближайшие несколько лет компания планирует увеличить пропускную способность ТЕА до 10 Тб/с глобального транзитного трафика. Что откроет новые горизонты как для «Ростелекома», так и для его многочисленных партнёров.

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По информации TechnoDrive, новая магистраль ТЕА будет организована с использованием каналов пропускной способностью 100 Гб/с и сможет обеспечивать передачу любого типа трафика международных операторов между Европой и Азией.

Благодаря начатой ранее модернизации ТЕА в прошлом году «Ростелеком» заключил новые контракты на общую сумму более 30 млн. долл. и привлёк новые объёмы глобального телекоммуникационного трафика на транзитную сеть компании. Дополнительное увеличение пропускной способности магистрали ТЕА в 2018 году станет следующим шагом процесса модернизации.

«Развитие проекта ТЕА является одной из ключевых задач для межоператорского сегмента "Ростелекома", — говорит вице-президент по работе с операторами связи ПАО "Ростелеком" Наталия Крючкова. — Основные потребители услуги — это крупнейшие операторы Азиатского и Европейского регионов. "Ростелеком" ожидает существенное увеличение объёмов продаж за счёт новых возможностей сети, в том числе привлечение новых транзитных партнёров».

Подготовка к реализации проекта ТЕА началась с подписания соглашения об организации телекоммуникационных услуг между Россией и Китаем в феврале 2003 года. В начале 2004 года были организованы первые транзитные каналы. В настоящее время магистраль TEA имеет возможность продления до крупнейших узлов обмена трафиком в Европе, Китае, Японии и Гонконге, а также соединения на границах РФ с магистральными сетями крупнейших Европейских и Азиатских операторов связи.

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