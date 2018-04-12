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«Ростелеком» удвоит пропускную способность Транзита Европа-Азия
Национальный оператор «Ростелеком» объявил о начале масштабного расширения проекта Транзит Европа-Азия (ТЕА) в 2018 году. По окончании работ общая пропускная способность магистрали ТЕА по сети «Ростелеком» между восточными и западными границами России достигнет 2 Тб/с. Более того, в ближайшие несколько лет компания планирует увеличить пропускную способность ТЕА до 10 Тб/с глобального транзитного трафика. Что откроет новые горизонты как для «Ростелекома», так и для его многочисленных партнёров.
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По информации TechnoDrive, новая магистраль ТЕА будет организована с использованием каналов пропускной способностью 100 Гб/с и сможет обеспечивать передачу любого типа трафика международных операторов между Европой и Азией.
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