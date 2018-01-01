«Билайн» извинился перед ФАС, но тарифы менять не намерен
За пару десятилетий россияне привыкли к «маленьким тарифным хитростям», которыми сотовые операторы отвечают на инициативы законодателей. Так было при отмене платы за входящие звонки в 2006 году, повышении тарифов на интерконнект, — и так есть сейчас, при вынужденном отказе от внутрисетевого и национального роуминга. Одной из подобных «хитростей» является «плата за соединение», благодаря которой связь формально не тарифицируется (0 руб/мин), но абоненту всё равно приходится платить за звонок. Именно такой приём применил «Билайн» к входящим звонкам за пределами домашнего региона, — ставшим бесплатными по настоянию ФАС России. К каждому из них оператор теперь добавляет по 5 рублей «за соединение». Более того, на запросы абонентов в call-центре оператора неоднократно утверждали, что подобный тариф, — не бесплатные входящие, а именно дополнительные 5 рублей за входящий звонок «в бывшем роуминге», — согласован ФАС. Что вызвало у регулятора справедливое возмущение и стало поводом для возбуждения антимонопольного дела в отношении ПАО «ВымпелКом».
Как и прогнозировал TechnoDrive, отмена роуминга в России зачастую не снизила расходы абонентов. Имея время на подготовку, сотовые операторы подкорректировали тарифы так, чтобы, как минимум, сохранить текущую выручку. Например, «Билайн» ввёл плату в размере 5 руб/мин за входящие вызовы при нахождении абонента за пределами «домашнего региона».
Возможно, это нововведение не привлекло бы к себе столько внимания сразу, если бы не поведение официальных представителей «Билайна» в социальных сетях. На запросы абонентов они отвечали, что «новая схема тарификации в полном объёме реализует требования Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС)». И абсолютное сходство этой фразы во многих сообщениях наталкивает на мысль, что каждый раз она бралась из базы корпоративной CRM. Впрочем, некоторые представители «Билайна» допускали и экспромт.
«Операторов обязали уравнять стоимость услуг в поездках. Всё сделали, ФАС одобрило. Недовольные всегда останутся, также как и довольные», — говорится в одном из скриншотов, представленных на сайте ведомства.
Реакция ФАС России на подобные заявления не заставила себя долго ждать. В официальном сообщении ведомство предупредило абонентов «Билайна» о намеренном введении их в заблуждение с ведома руководства ПАО «ВымпелКом». И подтвердило решимость бороться с «необоснованно завышенной стоимостью входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России».
Причём, по словам заместителя главы ведомства Анатолия Голомолзина, характер поведения компании «ВымпелКом» в отношении абонентов будет учтён при рассмотрении дела.
Серьёзность ситуации стала поводом для проведения «Билайном» внутренней проверки, по результатам которой оператор извинился перед ФАС и подчеркнул, что «данные комментарии не являются официальной позицией компании и руководства».
«Дальнейшие коммуникации с пользователями социальных сетей и обращающимися в колл-центр были оперативно скорректированы. Также компания реализовала комплекс мероприятий по исключению появления некорректных формулировок от лица компании в социальных сетях в дальнейшем», — говорится в официальном сообщении ПАО «ВымпелКом».
Однако о пересмотре тарифов речи не идёт!.. В этом же сообщении «Билайн» подчеркнул, что считает предложенный подход [к тарификации] «обоснованным с экономической, правовой и технологической точек зрения» и будет доказывать его в рамках рассмотрения дела.
Таким образом, хотя абонентам больше не будут говорить о поддержке ФАС новых тарифов «Билайна», платить по ним всё-таки придётся (либо задумываться о переходе к другому оператору). Более того, даже если суд предпишет оператору отменить «плату за соединение», существует ещё множество вариантов компенсировать выпадающие доходы. Надо лишь правильно назвать соответствующий сбор и как-то его аргументировать, на случай возможных претензий.
UPD: 3 месяца назад на TechnoDrive вышла публикация под названием «Билайн»: антилидер поневоле? С сожалению, данный тренд всё ещё выглядит устойчивым.
Работа крупного оператора связи сложна и многогранна, поэтому иногда случаются накладки. Более того, порой бизнес-процессы «дают сбой» сразу по нескольким направлениям. С подобной ситуацией в конце минувшего года столкнулся «Билайн», возглавивший антирейтинги Роскомнадзора по количеству «серых» SIM-карт в России и числу базовых станций, эксплуатирующихся с нарушениями. Кроме того, в декабре ростовский «Билайн» был оштрафован за списание денег со счёта абонента без согласия последнего.
Уже в первой половине 2018 года российские операторы отменят понятие внутрисетевого и национального роуминга. Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров на совещании в Москве. Для абонентов это означает выравнивание тарифов на всей территории страны (возможно, с некоторыми оговорками для Крыма), — причём декларируется снижение цен для путешественников в 2-3 раза, «в зависимости от условий обслуживания и удалённости поездки». Тем временем, ряд экспертов относится к подобным прогнозам с умеренным скептицизмом и обращает внимание на схемы компенсации «выпадающих доходов», уже реализуемые сотовыми операторами. О хитросплетениях «безроуминговых тарифов» — и возможностях реально сэкономить на связи, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Расценки российских «сотовиков» на международный роуминг сложно назвать доступными, — особенно когда речь идёт об экзотических странах. Причём эта тенденция — весьма устойчивая. К примеру, с 19 декабря «МегаФон» вводит новые тарифы на роуминг. Согласно им, одна минута исходящего или даже входящего разговора в Непале обойдётся абонентам в рекордные 350 рублей! Таким образом, пообщаться вдоволь покорители Гималайских высот смогут лишь купив заранее «турсимку» с бесплатными входящими и исходящими в этой стране примерно по 41 руб/мин. И, к сожалению, Непал — не единственная локация, где «МегаФон» оценил свои услуги в 350 руб/мин. В этом же списке оказались Багамские острова, Доминика, Кения, Танзания, Мадагаскар и ещё 130 стран мира. О том, почему тарифы в роуминге «МегаФона» достигли «горных вершин», — и как сэкономить на сотовой связи за границей, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive.
Сегодня, наверное, каждый пользователь сотовой связи знает о «коварных коротких номерах», звонки и SMS на которые способны быстро обнулить счёт. Немного меньше известно о «хитрых» ссылках, — перейдя по которым из мобильного браузера можно незаметно оформить платную подписку. К счастью, подобные риски эффективно «лечатся» созданием отдельного контентного счёта... Но мало кто догадывается, что лишиться денег можно просто изменяя настройки вызовов в меню мобильного телефона. И от этого не защитит даже ноль на контентном счету.