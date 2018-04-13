«Семейный IT-марафон» повысит уровень цифровой грамотности
Компания «Ростелеком» совместно с Координационным центром доменов RU/РФ объявила о начале регистрации на Всероссийский семейный IT-марафон. Данное мероприятие, проводимое по мотивам проекта «Изучи Интернет — управляй им», призвано защитить детей от негативной информации и сформировать культуру общения в виртуальной среде. Принять участие в марафоне могут семейные команды, которых ждёт увлекательное состязание и ценные призы для победителей. Регистрация желающих уже началась!
Всероссийский семейный IT-марафон проводится в рамках реализации государственной политики в области защиты детей от негативной информации уже во второй раз. Целью данного события является повышение уровня знаний детей и родителей об Интернете и общей цифровой грамотности, — а также совершенствование навыков в области IT-технологий.
К участию в Марафоне приглашаются семейные команды. Детям и родителям предстоит сообща выполнить ряд заданий онлайн-турнира, посвящённых информационной безопасности.
Регистрация участников марафона идёт на портале проекта «Изучи Интернет» до 25 апреля включительно. Соревновательный период стартует 26 апреля и продлится до 13 мая. Подведение итогов соревнований состоится 15 мая во время проведения Всероссийской онлайн-конференции «Информационная безопасность и дети».
Победителей марафона ждут приятные подарки и памятные сертификаты от организаторов и партнеров.
С подробной информацией об участии во Всероссийском семейном IT-марафоне и всеми необходимыми инструкциями можно ознакомиться в «Положении о марафоне».
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