Абоненты «Ростелекома» выиграют бесплатные билеты на FIFA 2018

В преддверие Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 компания «Ростелеком» объявила о розыгрыше 5000 бесплатных билетов на матчи. Принять участие в нём может любой абонент национального оператора, зарегистрировавшийся в проекте до 9 июня. При этом выиграть желанный приз можно не только на соревнования в городе проживания, но и на любом из российских стадионов, где пройдёт FIFA 2018. Не упустите возможность выиграть билет мечты!

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Для участия в розыгрыше билетов на FIFA 2018 абонентам «Ростелекома» достаточно авторизоваться на сайте, используя свой аккаунт для «Личного кабинета». После этого болельщику будет предложено выбрать матчи Чемпионата мира по футболу, на который он желает попасть, — и следить за результатами розыгрыша.



По информации TechnoDrive, компания «Ростелеком» планирует разыграть среди своих клиентов 5000 билетов (!) на яркие состязания этого лета. Причём активные пользователи услуг национального оператора могут увеличить шансы на победу, используя для этого баллы программы «Бонус».



Получить подробную информацию о конкурсе «Ростелекома», — и выиграть бесплатные билеты FIFA 2018, — можно на специальном сайте проекта.



Причём победители, желающие отправиться на матчи в других городах, — а не только увидеть состязания на «Ростов-Арене», — смогут получить бесплатные билеты в удобном для них городе. Присоединяйтесь и выигрывайте!