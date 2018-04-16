Абоненты «Ростелекома» выиграют бесплатные билеты на FIFA 2018
В преддверие Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 компания «Ростелеком» объявила о розыгрыше 5000 бесплатных билетов на матчи. Принять участие в нём может любой абонент национального оператора, зарегистрировавшийся в проекте до 9 июня. При этом выиграть желанный приз можно не только на соревнования в городе проживания, но и на любом из российских стадионов, где пройдёт FIFA 2018. Не упустите возможность выиграть билет мечты!
Для участия в розыгрыше билетов на FIFA 2018 абонентам «Ростелекома» достаточно авторизоваться на сайте, используя свой аккаунт для «Личного кабинета». После этого болельщику будет предложено выбрать матчи Чемпионата мира по футболу, на который он желает попасть, — и следить за результатами розыгрыша.
По информации TechnoDrive, компания «Ростелеком» планирует разыграть среди своих клиентов 5000 билетов (!) на яркие состязания этого лета. Причём активные пользователи услуг национального оператора могут увеличить шансы на победу, используя для этого баллы программы «Бонус».
Причём победители, желающие отправиться на матчи в других городах, — а не только увидеть состязания на «Ростов-Арене», — смогут получить бесплатные билеты в удобном для них городе. Присоединяйтесь и выигрывайте!
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С наступлением весны многие задумываются о смене гардероба, — и его пополнении яркими вещами. Особенно, если на желанные обновки в Интернете действуют большие скидки!.. Однако, желанные товары не всегда оказываются реальными. В частности, на территории Ростовской области участились случаи мошенничества, связанного с продажей несуществующей одежды онлайн. По данным МВД, такие объявления преступники размещают в соцсетях, — а, получив «предоплату», перестают выходить на связь. Подробнее о том, что может угрожать при покупках вам, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 с нетерпением ждут не только болельщики по всему миру, но и многочисленные бизнесмены. Владельцы авиакомпаний, отелей, ресторанов, музеев, ночных клубов, — а также организаторы экскурсий в городах проведения матчей, — готовятся достойно встретить гостей. И, конечно, важное место в этом списке занимают операторы связи, которым предстоит обеспечить болельщиков полным комплексом телекоммуникационных услуг. Впрочем, одними лишь услугами связи дело не ограничится!.. В частности, компания «Ростелеком», ставшая официальным российским спонсором FIFA 2018, подготовила для своих абонентов комплексные предложения. Благодаря им, физические лица могут выиграть билеты на матчи Чемпионата мира по футболу, — а организации малого и среднего бизнеса превратятся в центры притяжения для болельщиков.
Крупный рогатый скот живёт рядом с людьми на протяжении тысячелетий. Ещё в Древнем Египте быки считались священными животными, — символами плодородия, силу которых активно использовали в земледелии. Весьма значительную роль КРС сыграл и в развитии других цивилизаций, — являясь источником пищи, одежды, удобрений, а также тягловой силой. В результате, земли обрабатываемые крупными животными, породили населённые пункты, налоги на сельхозпродукцию укрепили государства, — а грамота и счёт дали старт науке! Иными словами, крупный рогатый скот способствовал развитию инноваций. Которые теперь меняют жизнь коров в лучшую сторону. Примером этому является высокотехнологичная молочная ферма агрохолдинга «СТЕПЬ», появившаяся в Краснодарском крае.