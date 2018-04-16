«Яндекс» защитит от нежелательных звонков — и мошенников
Для многих рекламные звонки на сотовый стали неизбежным злом. Кто-то борется с ним с помощью «чёрного списка» (не платной сотовой услуги, а одноимённой функции в меню смартфона), кто-то обращается с жалобами в Роскомнадзор, а кто-то просто не берёт трубку, видя незнакомый номер. У каждого из этих способов есть свои «плюсы» и «минусы», но заставить надоедливых рекламодателей навсегда забыть ваш номер почти невозможно! Более того, зачастую обзвон осуществляют разные операторы с разных номеров, не синхронизирующие свои списки. В результате один и тот же надоевший текст можно слышать несколько дней подряд от разных людей, — а иногда даже от одного и того же оператора уже через пару часов... К счастью, теперь в нашем ассортименте появился эффективный сервис противостояния телефонным спамерам. Его в конце минувшей неделе представила компания «Яндекс».
Речь идёт о мобильном приложении «Яндекс» для Android, которое, помимо прочего, научилось анализировать входящие звонки. Проверяя номер звонящего по базе из более чем 5 миллионов контактов, умный «софт» подскажет, из какой организации вам звонят — и не поступали ли на этот номер жалобы от других абонентов.
При этом база данных номеров постоянно обновляется. И если вы всё-таки рискнули ответить на неизвестный звонок, — по которому вам вновь предложили «сделать инвестиции», получить кредит или сообщили о выигрыше в несуществующую лотерею, — можно сразу оставить соответствующий комментарий в приложении «Яндекс».
Кроме отзывов, алгоритм «Яндекса» учитывает и дополнительные сведения о звонках. Например, продолжительность разговоров — люди обычно не ведут со спамерами долгих бесед, — а также частоту звонков с того или иного номера.
«Новая возможность эффективна не только в борьбе с нежелательными рекламными звонками, но также снижает риск мошенничества, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Например, если звонящий утверждает, что он сотрудник банка, вызвавшийся помочь с "разблокировкой карты", ди-джей радио, на котором вам "достался суперприз", — или социальный работник, запрашивающий данные пластиковой карты для "начисления компенсации", — нелишним будет знать, что это не так ещё до ответа на звонок. Хотя даже, если приложение "подтвердит полномочия" звонящего, сообщать что-либо незнакомым людям по телефону категорически не следует».
По сведениям TechnoDrive, на текущий момент новая функция доступна пользователям приложения «Яндекс» для операционной системы Android 6.0 и выше. Планируется ли аналогичный релиз для Apple iOS, не сообщается.
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