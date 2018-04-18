Как защитить Интернет вещей?.. Узнайте на бесплатном вебинаре!
По мнению экспертов, массовое внедрение Интернета вещей — дело ближайшего десятилетия. При этом речь идёт не только о холодильниках, самостоятельно заказывающих еду онлайн, но и о более серьёзных вещах — автомобилях без водителей, инфраструктуре «умных городов», крупных промышленных комплексах и так далее. Поэтому вопросы защиты IoT необходимо тщательно проработать заранее. Но на что обратить внимание в первую очередь? И как изменится защищённость устройств, подключённых к сетям 5G?.. Ответы на эти и другие вопросы вы сможете получить 26 апреля на бесплатном вебинаре Positive Technologies — известной группы экспертов в области ИТ-безопасности. Регистрация участников уже началась!
Вебинар «IoT: как защитить то, чего никто не видит» проведёт Павел Новиков, руководитель группы исследований безопасности телекоммуникационных систем компании Positive Technologies. В центре внимания докладчика окажется защищённость различных беспроводных технологий, используемых в сфере Интернета вещей, — а также новые аспекты защищённости в эпоху 5G.
По мнению экспертов, вебинар окажется полезным для всех потенциальных пользователей IoT-устройств, которым небезразлична их безопасность. Причём получить ценную информацию из уст экспертов можно совершенно бесплатно!.. Для этого необходимо лишь предварительно зарегистрироваться на сайте и быть онлайн 26 апреля в 14:00. Ссылка для доступа к вебинару будет оправлена всем зарегистрированным участникам за 60 минут до начала (а регистрация желающих заканчивается за 2 часа).
Напомним, что компания Positive Technologies является одним из лидеров отечественного и европейского рынка систем анализа защищённости и защиты веб-приложений. А специалисты компании заслужили репутацию экспертов международного уровня в вопросах защиты SCADA- и ERP-систем, банков и телекомов. Узнать их мнение о защите IoT — это не только очень интересно, но и практически полезно. Подключайтесь!
На минувшей неделе противостояние мессенджера Telegram и Роскомнадзора вновь оказалось в центре внимания. Устав уговаривать «капризный» IM предоставить ключи шифрации для отдельных сообщений, ведомство решилось на крайний и закономерный в таком случае шаг — инициирование блокировки Telegram в России. Соответствующий иск был направлен в Таганский районный суд города Москвы 6 апреля. И, если ситуация в ближайшие дни не изменится, доступа к мессенджеру лишатся порядка 15 млн россиян. Почему же именно Telegram так настойчиво пытаются «расшифровать» — и в чём причина активного противодействия этому со стороны компании Павла Дурова? Попробуем разобраться!
О том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке известно давно. Однако преступники продолжают испытывать россиян «внезапно обрушившимся счастьем» — победами в конкурсах, социальными выплатами или возвратом «страховых отчислений». При этом целевой аудиторией часто выбираются пенсионеры. По данным областного правительства, злоумышленники рассылают жертвам сообщения по SMS или через популярные мессенджеры. А дальнейший обман разворачивается уже в Интернете. В данном инциденте первый клик ведёт на сайт-редирект с панамской регистрацией домена, что сразу говорит об обмане. Если вы админ...
Можно спорить о том, что безопаснее, Android или iOS. Ещё перспективнее — дебаты о трекерах и куках, правах приложений, частоте обновлений ОС, доверию к «облакам»... Но всё меркнет тогда, когда смартфон или планшет украден или потерян. Оптимисты могут попробовать найти устройство удалённо или хотя бы стереть свои личные данные, но лучше всего решить проблему заранее. Купите «антикражный» рюкзак Korin!
Как известно, «лучше 1 раз увидеть, чем слышать постоянно срабатывающую сигнализацию». Действительно, без видеозаписи или свидетелей можно сколько угодно строить предположения, но так и не узнать правду! «Ростелеком» представляет новую услугу «Видеонаблюдение», которая поможет дистанционно контролировать происходящее у вас дома из любой точки мира. Услуга представляет собой удобное решение под ключ, очень простое в использовании. Установить и настроить камеру можно самостоятельно!
Эксперты по IT-безопасности всё чаще предупреждают о смещении вектора кибератак в сторону Интернета вещей. Причём от «образцово-показательных» одиночных заражений холодильников, электронных сигарет и аквариумов злоумышленники перешли к массовым атакам и созданию ботнетов из роутеров, камер видеонаблюдения, смартфонов и так далее. Насколько это опасно можно судить по IoT-вирусу Mirai, парализовавшему Twitter, PayPal и ряд других глобальных интерент-сервисов в прошлом году. А недавно о массовом заражении роутеров TP-Link и ZyXel сообщил один из альтернативных ростовских интернет-провайдеров.