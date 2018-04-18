Как защитить Интернет вещей?.. Узнайте на бесплатном вебинаре!

По мнению экспертов, массовое внедрение Интернета вещей — дело ближайшего десятилетия. При этом речь идёт не только о холодильниках, самостоятельно заказывающих еду онлайн, но и о более серьёзных вещах — автомобилях без водителей, инфраструктуре «умных городов», крупных промышленных комплексах и так далее. Поэтому вопросы защиты IoT необходимо тщательно проработать заранее. Но на что обратить внимание в первую очередь? И как изменится защищённость устройств, подключённых к сетям 5G?.. Ответы на эти и другие вопросы вы сможете получить 26 апреля на бесплатном вебинаре Positive Technologies — известной группы экспертов в области ИТ-безопасности. Регистрация участников уже началась!

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Вебинар «IoT: как защитить то, чего никто не видит» проведёт Павел Новиков, руководитель группы исследований безопасности телекоммуникационных систем компании Positive Technologies. В центре внимания докладчика окажется защищённость различных беспроводных технологий, используемых в сфере Интернета вещей, — а также новые аспекты защищённости в эпоху 5G.



По мнению экспертов, вебинар окажется полезным для всех потенциальных пользователей IoT-устройств, которым небезразлична их безопасность. Причём получить ценную информацию из уст экспертов можно совершенно бесплатно!.. Для этого необходимо лишь предварительно зарегистрироваться на сайте и быть онлайн 26 апреля в 14:00. Ссылка для доступа к вебинару будет оправлена всем зарегистрированным участникам за 60 минут до начала (а регистрация желающих заканчивается за 2 часа).



Напомним, что компания Positive Technologies является одним из лидеров отечественного и европейского рынка систем анализа защищённости и защиты веб-приложений. А специалисты компании заслужили репутацию экспертов международного уровня в вопросах защиты SCADA- и ERP-систем, банков и телекомов. Узнать их мнение о защите IoT — это не только очень интересно, но и практически полезно. Подключайтесь!