«Ростелеком» в Ростове встретился с инвесторами и стартапами
Компания «Ростелеком» выступила генеральным партнёром конференции инвесторов и стартапов «Южный Demo day», состоявшейся 12-13 апреля в Ростове-на-Дону. Специалисты национального оператора рассказали присутствующим о современных телекоммуникационных сервисах для бизнеса. Помимо этого «Ростелеком» обеспечил для гостей высокоскоростной доступ в Интернет по технологии Wi-Fi.
Итак, в ходе конференции «Южный Demo day» компания «Ростелеком» организовала демонстрацию телекоммуникационных сервисов для бизнеса «Видеонаблюдение» и «Виртуальный ЦОД». Услуга «Видеонаблюдение» позволяет удалённо контролировать ситуацию в офисе, на производстве или на складе из любой точки мира, где есть доступ в Интернет. Наблюдать за происходящим можно через веб-браузер или мобильное приложение на смартфоне. Информация с камер хранится от трёх до 30 дней в дата-центрах «Ростелекома» в зашифрованном виде.
«Виртуальный ЦОД» даёт возможность вместо закупки и обслуживания собственного серверного оборудования запускать и управлять виртуальными машинами в облачной платформе «Ростелекома». «Виртуальный ЦОД» помогает заказчикам решить задачи получения, хранения и передачи данных с меньшими затратами.
«В ходе конференции я ещё раз убедился, что абсолютное большинство стартапов и новых бизнес-инициатив так или иначе связаны с информационными технологиями, — отметил Сергей Алхасов, директор Ростовского филиала ПАО "Ростелеком". — По последним данным аналитического агентства Statista, объём рынка онлайн-коммерции за прошлый год вырос на 16%. Около двух миллиардов жителей планеты предпочитают делать покупки онлайн, а такой спрос рождает предложение — всё больше предпринимателей хотят заниматься бизнесом в сети. Мы видим этот тренд и предлагаем компаниям полноценное цифровое партнёрство, включающее как сам доступ в Интернет, так и массу других технологических решений, позволяющих оптимизировать затраты и увеличивать доходы наших заказчиков».
«Южный Demo day» — это первая конференция инвесторов и стартапов на юге России, направленная на развитие партнёрства в перспективных проектах. В мероприятии приняли участие правительство Ростовской области, представители ведущих компаний региона.
18 апреля стартовал IV Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету 2018», организованный компанией «Ростелеком» и Пенсионным фондом России. Принять участие в увлекательном состязании может любой житель страны в возрасте от 50 лет, освоивший компьютер самостоятельно или прошедший курсы обучения (например, «Азбука Интернета»). Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте проекта и прислать небольшое эссе о том, как глобальная сеть помогает вам в жизни. Авторы лучших работ получат специальные призы от организаторов, — а их работы помогут другим представителям старшего поколения использовать Интернет с ещё большей отдачей.
В преддверие Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 компания «Ростелеком» объявила о розыгрыше 5000 бесплатных билетов на матчи. Принять участие в нём может любой абонент национального оператора, зарегистрировавшийся в проекте до 9 июня. При этом выиграть желанный приз можно не только на соревнования в городе проживания, но и на любом из российских стадионов, где пройдёт FIFA 2018. Не упустите возможность выиграть билет мечты!
В последнее время банки всё активнее продвигают перечисление пенсий на карты «МИР». Предложения исходят от сотрудников финансово-кредитных организаций, — а рекламные буклеты на дверях подъездов и в почтовых ящиках утверждают, что с 2020 года все пенсионные выплаты через банки будут осуществляться на карты национальной платёжной системы. Это вызывает смешанные чувства у граждан, не привыкших к новым финансовым инструментам. При этом особенно беспокоятся пенсионеры, получающие наличные с доставкой на дом и накапливающие деньги на сберкнижке. Ведь «пластик», привязанный к банковскому счёту, существенно снижает его защищённость от мошенников, постоянно атакующих пожилых людей. В сегодняшнем выпуске TechnoDrive мы попробуем разобраться, обязательно ли пенсионерам открывать карту «МИР», — и как в этом случае защитить свои сбережения.
О том, что платить налоги нужно своевременно и в полном объёме знает любой законопослушный гражданин. Однако далеко не все догадываются, что иногда НДФЛ можно вернуть. Например, при покупке жилья (включая ипотеку), оплате лечения или обучения, а также при внесении благотворительных пожертвований и в некоторых других случаях. Узнать о них можно, обратившись к юристам или в налоговую инспекцию. Впрочем, есть и более простой путь — воспользоваться новой услугой «Налоговый вычет» в розничной сети компании «Ростелеком». Данный сервис поможет гражданам получить денежные средства на свой счёт, не выходя из дома. При этом все работы по подготовке документов и взаимодействию с налоговой инспекцией возьмут на себя опытные юристы.
С наступлением весны многие задумываются о смене гардероба, — и его пополнении яркими вещами. Особенно, если на желанные обновки в Интернете действуют большие скидки!.. Однако, желанные товары не всегда оказываются реальными. В частности, на территории Ростовской области участились случаи мошенничества, связанного с продажей несуществующей одежды онлайн. По данным МВД, такие объявления преступники размещают в соцсетях, — а, получив «предоплату», перестают выходить на связь. Подробнее о том, что может угрожать при покупках вам, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!