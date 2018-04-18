«Ростелеком» в Ростове встретился с инвесторами и стартапами

Компания «Ростелеком» выступила генеральным партнёром конференции инвесторов и стартапов «Южный Demo day», состоявшейся 12-13 апреля в Ростове-на-Дону. Специалисты национального оператора рассказали присутствующим о современных телекоммуникационных сервисах для бизнеса. Помимо этого «Ростелеком» обеспечил для гостей высокоскоростной доступ в Интернет по технологии Wi-Fi.

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Итак, в ходе конференции «Южный Demo day» компания «Ростелеком» организовала демонстрацию телекоммуникационных сервисов для бизнеса «Видеонаблюдение» и «Виртуальный ЦОД». Услуга «Видеонаблюдение» позволяет удалённо контролировать ситуацию в офисе, на производстве или на складе из любой точки мира, где есть доступ в Интернет. Наблюдать за происходящим можно через веб-браузер или мобильное приложение на смартфоне. Информация с камер хранится от трёх до 30 дней в дата-центрах «Ростелекома» в зашифрованном виде.



«Виртуальный ЦОД» даёт возможность вместо закупки и обслуживания собственного серверного оборудования запускать и управлять виртуальными машинами в облачной платформе «Ростелекома». «Виртуальный ЦОД» помогает заказчикам решить задачи получения, хранения и передачи данных с меньшими затратами.



«В ходе конференции я ещё раз убедился, что абсолютное большинство стартапов и новых бизнес-инициатив так или иначе связаны с информационными технологиями, — отметил Сергей Алхасов, директор Ростовского филиала ПАО "Ростелеком". — По последним данным аналитического агентства Statista, объём рынка онлайн-коммерции за прошлый год вырос на 16%. Около двух миллиардов жителей планеты предпочитают делать покупки онлайн, а такой спрос рождает предложение — всё больше предпринимателей хотят заниматься бизнесом в сети. Мы видим этот тренд и предлагаем компаниям полноценное цифровое партнёрство, включающее как сам доступ в Интернет, так и массу других технологических решений, позволяющих оптимизировать затраты и увеличивать доходы наших заказчиков».



«Южный Demo day» — это первая конференция инвесторов и стартапов на юге России, направленная на развитие партнёрства в перспективных проектах. В мероприятии приняли участие правительство Ростовской области, представители ведущих компаний региона.