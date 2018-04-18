Пенсионеров приглашают поделиться интернет-опытом

18 апреля стартовал IV Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету 2018», организованный компанией «Ростелеком» и Пенсионным фондом России. Принять участие в увлекательном состязании может любой житель страны в возрасте от 50 лет, освоивший компьютер самостоятельно или прошедший курсы обучения (например, «Азбука Интернета»). Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте проекта и прислать небольшое эссе о том, как глобальная сеть помогает вам в жизни. Авторы лучших работ получат специальные призы от организаторов, — а их работы помогут другим представителям старшего поколения использовать Интернет с ещё большей отдачей.
В 2018 году участникам конкурса «Спасибо Интернету» предлагают поделиться опытом использования портала «Госуслуги», поиска работы в Сети и онлайн-предпринимательства, — а также общественными интернет-инициативами и другими достижениями. Отметим, что на протяжении всей истории конкурса, — с 2015 года, — авторами были предложены немало интересных и весьма необычных приёмов использования Интернета. Поэтому довольно интересно не только участвовать в конкурсе «Спасибо Интернету», но и читать эссе других авторов (и особенно победителей прошлых лет).
А на нынешнее состязание конкурсные работы будут приниматься до 8 октября 2018 года, после чего авторитетная конкурсная комиссия займётся подведением итогов. В этом году в её состав вошли представители «Ростелекома», Пенсионного Фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий. Назвать имена победителей планируется до конца октября.
С чего же начать?.. По правилам конкурса, участникам для начала необходимо изучить его правила и подать заявку в режиме онлайн.
К заявке необходимо сразу приложить эссе (написанное заранее) и фотографии участника. Также на сайте проекта «Азбука Интернета» можно будет ознакомиться с уже принятыми работами других конкурсантов.
Не упустите возможность поделиться своим бесценным опытом использования Всемирной сети!
Компания «Ростелеком» выступила генеральным партнёром конференции инвесторов и стартапов «Южный Demo day», состоявшейся 12-13 апреля в Ростове-на-Дону. Специалисты национального оператора рассказали присутствующим о современных телекоммуникационных сервисах для бизнеса. Помимо этого «Ростелеком» обеспечил для гостей высокоскоростной доступ в Интернет по технологии Wi-Fi.
В преддверие Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 компания «Ростелеком» объявила о розыгрыше 5000 бесплатных билетов на матчи. Принять участие в нём может любой абонент национального оператора, зарегистрировавшийся в проекте до 9 июня. При этом выиграть желанный приз можно не только на соревнования в городе проживания, но и на любом из российских стадионов, где пройдёт FIFA 2018. Не упустите возможность выиграть билет мечты!
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