Пенсионеров приглашают поделиться интернет-опытом

18 апреля стартовал IV Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету 2018», организованный компанией «Ростелеком» и Пенсионным фондом России. Принять участие в увлекательном состязании может любой житель страны в возрасте от 50 лет, освоивший компьютер самостоятельно или прошедший курсы обучения (например, «Азбука Интернета»). Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте проекта и прислать небольшое эссе о том, как глобальная сеть помогает вам в жизни. Авторы лучших работ получат специальные призы от организаторов, — а их работы помогут другим представителям старшего поколения использовать Интернет с ещё большей отдачей.

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В 2018 году участникам конкурса «Спасибо Интернету» предлагают поделиться опытом использования портала «Госуслуги», поиска работы в Сети и онлайн-предпринимательства, — а также общественными интернет-инициативами и другими достижениями. Отметим, что на протяжении всей истории конкурса, — с 2015 года, — авторами были предложены немало интересных и весьма необычных приёмов использования Интернета. Поэтому довольно интересно не только участвовать в конкурсе «Спасибо Интернету», но и читать эссе других авторов (и особенно победителей прошлых лет).



А на нынешнее состязание конкурсные работы будут приниматься до 8 октября 2018 года, после чего авторитетная конкурсная комиссия займётся подведением итогов. В этом году в её состав вошли представители «Ростелекома», Пенсионного Фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий. Назвать имена победителей планируется до конца октября.



С чего же начать?.. По правилам конкурса, участникам для начала необходимо изучить его правила и подать заявку в режиме онлайн.



К заявке необходимо сразу приложить эссе (написанное заранее) и фотографии участника. Также на сайте проекта «Азбука Интернета» можно будет ознакомиться с уже принятыми работами других конкурсантов.



Не упустите возможность поделиться своим бесценным опытом использования Всемирной сети!