Как не умереть на беговой дорожке?

Весна традиционно считается лучшим временем для занятий спортом. Ведь в преддверие лета многие начинают присматриваться к своей фигуре и задумываются об исправлении её недостатков, — благо на это ещё есть пара месяцев. С другой стороны, погода уже позволяет тренироваться на свежем воздухе, в свободном режиме. Поэтому, в частности, стадионы и парки заполняются бегунами. Однако физические нагрузки не всегда на пользу организму, — особенно, если они выбираются самостоятельно, без консультаций с персональным тренером и врачом. Даже безобидные, на первый взгляд, пробежки могут плохо закончиться, если не знать меры, — что подтвердил Джим Фикс личным печальным примером. Впрочем, у любителей спорта, заботящихся о своём здоровье, появился надёжный помощник — фитнес-браслет BIZZARO F550 с функциями измерения давления и снятия электрокардиограммы.
Фитнес-браслет BIZZARO F550 полностью ориентирован на оценку физической активности и состояния здоровья человека. Как и другие подобные гаджеты, он умеет считать шаги и контролирует качество сна. Однако, на этом его возможности не заканчиваются!.. Особое внимание производитель уделил кардиофункциям браслета. Помимо измерения пульса, в том числе и в автоматическом режиме (раз в час), в нём реализованы функции измерения давления и снятия электрокардиограммы.
Причём для снятия ЭКГ не нужно накладывать на грудь пояс с электродами. Достаточно приложить палец к электроду в верхней части корпуса. Конечно, такой способ диагностики нельзя сравнить с обследованием в стационаре с помощью профессионального электрокардиографа, — однако для выявления некоторых тревожных симптомов возможностей BIZZARO F550 должно хватить. Особенно в сочетании с упомянутым выше функционалом тонометра.
Среди других преимуществ BIZZARO F550 эксперты отмечают большой OLED-экран с затемнённым стеклом, удобный сенсорный интерфейс, — а также два дополнительных ремешка идущих в комплекте. Они решают не только проблему долговечности гаджета при активном использовании, но и позволяют фитнес-браслету подстраиваться под стиль владельца. Ведь все они разных цветов — классический синий, консервативный чёрный или решительный красный, — какой из них надеть сегодня, решать вам!
Для управления фитнес-браслетом и анализа собранных данных используется мобильное приложение BizzaroHeart, доступное для Android и iOS. По отзывам пользователей, данный софт отличается качественной русификацией, тонкой настройкой и развитой системой оценки состояния пользователя. Например, при просмотре ЭКГ пользователь видит не только общую оценку сердечного ритма, но и может в динамике посмотреть процесс его измерения.
А ещё на экран BIZZARO F550 можно выводить уведомления о звонке или SMS, поступившем на мобильный телефон (причём текст может быть показан полностью). Если же владелец гаджета предпочитает общение в интернет-мессенджерах, их уведомления тоже могут поступать на экран браслета.
При всех перечисленных возможностях, средняя стоимость фитнес-браслета BIZZARO F550 составляет порядка 4 000 рублей. И это совсем немного за удобство, элегантность — и возможность заниматься спортом без лишнего риска.
18 апреля стартовал IV Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету 2018», организованный компанией «Ростелеком» и Пенсионным фондом России. Принять участие в увлекательном состязании может любой житель страны в возрасте от 50 лет, освоивший компьютер самостоятельно или прошедший курсы обучения (например, «Азбука Интернета»). Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте проекта и прислать небольшое эссе о том, как глобальная сеть помогает вам в жизни. Авторы лучших работ получат специальные призы от организаторов, — а их работы помогут другим представителям старшего поколения использовать Интернет с ещё большей отдачей.
Компания «Ростелеком» выступила генеральным партнёром конференции инвесторов и стартапов «Южный Demo day», состоявшейся 12-13 апреля в Ростове-на-Дону. Специалисты национального оператора рассказали присутствующим о современных телекоммуникационных сервисах для бизнеса. Помимо этого «Ростелеком» обеспечил для гостей высокоскоростной доступ в Интернет по технологии Wi-Fi.
В преддверие Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 компания «Ростелеком» объявила о розыгрыше 5000 бесплатных билетов на матчи. Принять участие в нём может любой абонент национального оператора, зарегистрировавшийся в проекте до 9 июня. При этом выиграть желанный приз можно не только на соревнования в городе проживания, но и на любом из российских стадионов, где пройдёт FIFA 2018. Не упустите возможность выиграть билет мечты!
В последнее время банки всё активнее продвигают перечисление пенсий на карты «МИР». Предложения исходят от сотрудников финансово-кредитных организаций, — а рекламные буклеты на дверях подъездов и в почтовых ящиках утверждают, что с 2020 года все пенсионные выплаты через банки будут осуществляться на карты национальной платёжной системы. Это вызывает смешанные чувства у граждан, не привыкших к новым финансовым инструментам. При этом особенно беспокоятся пенсионеры, получающие наличные с доставкой на дом и накапливающие деньги на сберкнижке. Ведь «пластик», привязанный к банковскому счёту, существенно снижает его защищённость от мошенников, постоянно атакующих пожилых людей. В сегодняшнем выпуске TechnoDrive мы попробуем разобраться, обязательно ли пенсионерам открывать карту «МИР», — и как в этом случае защитить свои сбережения.
О том, что платить налоги нужно своевременно и в полном объёме знает любой законопослушный гражданин. Однако далеко не все догадываются, что иногда НДФЛ можно вернуть. Например, при покупке жилья (включая ипотеку), оплате лечения или обучения, а также при внесении благотворительных пожертвований и в некоторых других случаях. Узнать о них можно, обратившись к юристам или в налоговую инспекцию. Впрочем, есть и более простой путь — воспользоваться новой услугой «Налоговый вычет» в розничной сети компании «Ростелеком». Данный сервис поможет гражданам получить денежные средства на свой счёт, не выходя из дома. При этом все работы по подготовке документов и взаимодействию с налоговой инспекцией возьмут на себя опытные юристы.