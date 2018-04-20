Как не умереть на беговой дорожке?

Весна традиционно считается лучшим временем для занятий спортом. Ведь в преддверие лета многие начинают присматриваться к своей фигуре и задумываются об исправлении её недостатков, — благо на это ещё есть пара месяцев. С другой стороны, погода уже позволяет тренироваться на свежем воздухе, в свободном режиме. Поэтому, в частности, стадионы и парки заполняются бегунами. Однако физические нагрузки не всегда на пользу организму, — особенно, если они выбираются самостоятельно, без консультаций с персональным тренером и врачом. Даже безобидные, на первый взгляд, пробежки могут плохо закончиться, если не знать меры, — что подтвердил Джим Фикс личным печальным примером. Впрочем, у любителей спорта, заботящихся о своём здоровье, появился надёжный помощник — фитнес-браслет BIZZARO F550 с функциями измерения давления и снятия электрокардиограммы.

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Фитнес-браслет BIZZARO F550 полностью ориентирован на оценку физической активности и состояния здоровья человека. Как и другие подобные гаджеты, он умеет считать шаги и контролирует качество сна. Однако, на этом его возможности не заканчиваются!.. Особое внимание производитель уделил кардиофункциям браслета. Помимо измерения пульса, в том числе и в автоматическом режиме (раз в час), в нём реализованы функции измерения давления и снятия электрокардиограммы.



Причём для снятия ЭКГ не нужно накладывать на грудь пояс с электродами. Достаточно приложить палец к электроду в верхней части корпуса. Конечно, такой способ диагностики нельзя сравнить с обследованием в стационаре с помощью профессионального электрокардиографа, — однако для выявления некоторых тревожных симптомов возможностей BIZZARO F550 должно хватить. Особенно в сочетании с упомянутым выше функционалом тонометра.



Среди других преимуществ BIZZARO F550 эксперты отмечают большой OLED-экран с затемнённым стеклом, удобный сенсорный интерфейс, — а также два дополнительных ремешка идущих в комплекте. Они решают не только проблему долговечности гаджета при активном использовании, но и позволяют фитнес-браслету подстраиваться под стиль владельца. Ведь все они разных цветов — классический синий, консервативный чёрный или решительный красный, — какой из них надеть сегодня, решать вам!



Для управления фитнес-браслетом и анализа собранных данных используется мобильное приложение BizzaroHeart, доступное для Android и iOS. По отзывам пользователей, данный софт отличается качественной русификацией, тонкой настройкой и развитой системой оценки состояния пользователя. Например, при просмотре ЭКГ пользователь видит не только общую оценку сердечного ритма, но и может в динамике посмотреть процесс его измерения.



А ещё на экран BIZZARO F550 можно выводить уведомления о звонке или SMS, поступившем на мобильный телефон (причём текст может быть показан полностью). Если же владелец гаджета предпочитает общение в интернет-мессенджерах, их уведомления тоже могут поступать на экран браслета.



При всех перечисленных возможностях, средняя стоимость фитнес-браслета BIZZARO F550 составляет порядка 4 000 рублей. И это совсем немного за удобство, элегантность — и возможность заниматься спортом без лишнего риска.