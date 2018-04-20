Платить за связь вовремя — очень выгодно!

В жизни современного человека сотовый телефон играет особую и довольно значимую роль. С его помощью мы общаемся с друзьями и коллегами, узнаём новости, слушаем музыку онлайн и так далее. Конечно, для всего этого необходим положительный баланс счёта. Однако риск остаться без связи — не самый лучший мотиватор своевременной оплаты. Гораздо приятнее, когда за пополнение счёта абонент также получает бонусы от сотового оператора. Именно такие условия предлагает своим абонентам «Ростелеком»! По условиям акции «Комплимент» пользователи мобильной связи, своевременно пополняющие счета, получат в подарок дополнительные минуты разговора и пакеты Интернета.
Принять участие в акции «Комплимент» могут как новые, так и действующие абоненты мобильной связи от «Ростелекома» в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. Для этого необходимо подать заявку до 31 июля 2018 года.
«Акция "Комплимент" демонстрирует преимущества тарифов мобильной связи "Ростелекома": ежемесячно абонент получает в подарок дополнительный пакет минут для звонков на номера других операторов домашнего региона и дополнительный пакет Интернета, а также бесплатные звонки на домашние и мобильные телефоны внутри сети, — говорит Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" по работе с массовым сегментом. — В течение первого года участия в акции размер пакета Интернета увеличивается каждые три месяца, а начиная со второго года участия в акции абоненту предоставляется фиксированный пакет 10 Гб, а также скидки на домашний телефон, Интернет и приятные бонусы. Кроме того, оператор обеспечивает бесплатную доставку SIM-карт, переход от услуг другого оператора с сохранением номера и круглосуточную техническую поддержку».
Узнать более подробную информацию об акции «Комплимент», приобрести SIM-карту и заключить договор можно в ближайшем центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома», оформив заказ с доставкой на сайте компании, или позвонив по бесплатному телефону (800) 1000-800.
Как известно, качественные и безопасные системы «умный дом» нуждаются в стабильном и высокоскоростном доступе в Интернет. Поэтому в большинстве случаев жилища завтрашнего дня представляют как квартиры в огромных футуристических мегаполисах. Однако создать «умный дом» можно и вдали от цивилизации — и будущих сетей 5G, — причём уже сегодня!.. Для этого достаточно использовать новый продукт компании РТКОММ, включающий множество датчиков и исполнительных устройств, управляемых через спутниковый Интернет.
Отмена «мобильного рабства» нашла широкий отклик среди российских абонентов. По информации Россвязи, за период с 1 декабря 2013 года о желании перейти к другому оператору со своим номером заявили уже более 14 миллионов пользователей, — из которых 1,3 млн оставили заявки в 2018 году. Однако количество успешно перенесённых номеров за это время составило немногим более 8,236 млн. Таким образом, в 41% случаев заявки о переходе были отклонены. В чём же причина столь частых отказов, — и как добиться «мобильной свободы», если нынешний оператор не устраивает своими тарифами или качеством услуг?.. В ситуации попробовали разобраться эксперты TechnoDrive.
По оценкам экспертов, уже в 2025 году в Европе начнётся массовое производство автомобилей без водителя. К этому же году Китай готовится внедрить экосистему автоматизированного движения, а спустя ещё пять лет на дорогах Японии останутся одни «беспилотники». И это лишь один из примеров инноваций ближайшего десятилетия!.. «Умные города» будущего наполнятся дронами-доставщиками, системами виртуальной реальности, домашние кинотеатры будут показывать 3D-контент с разрешением 8K, — а плотность IoT-устройств достигнет 1 миллиона на квадратный километр!.. Разумеется, при условии сверхнадёжной и ёмкой сети связи, требования к которой формируются уже сегодня. Именно такую сеть 5G, — ещё до официального утверждения стандарта, — начали тестировать в России компании «Ростелеком» и Nokia.
Компания «Ростелеком» объявила о проведении акции для абонентов мобильной связи «Бесплатный месяц». Итак, при подключении сотовых тарифов «На всех L», «На всех XL», «Суперсимка L» и «Суперсимка XL» пользователь получает скидку 100% на абонентскую плату на четвёртый месяц обслуживания. Кроме того, если участник акции в течение четвёртого месяца пользования тарифом пополнит счёт на сумму от 300 рублей, он получит дополнительный пакет 15 Гб мобильного трафика (3G или 4G) в подарок на пятый месяц.
Знаете ли вы, какие бесплатные услуги подключены на вашем сотовом счёте?.. Этот вопрос возник потому, что иногда подобные сервисы могут привести к непредвиденным расходам. Например, если оператор вводит абонплату за соответствующую услугу, а вы узнаёте об этом по факту, когда пришла смска о списании. Подобная ситуация недавно произошла с сотрудником TechnoDrive, со счёта которого компанией «МегаФон» были списаны 60 рублей за услугу «Периодическая детализация счёта». При этом в «Личном кабинете» соответствующий сервис отображался как бесплатный. Более того, он размещался именно в блоке бесплатных услуг. А ещё контактные данные абонента вообще не содержали e-mail, на который могла бы доставляться подобная детализация в принципе. Но списанную сумму всё-таки удалось вернуть. Для этого потребовались скриншот из «Личного кабинета» и полуторачасовое общение с консультантами, большую часть которого бот переключал абонента в чате на настоящего специалиста. Проблема решилась, но остался один вопрос.