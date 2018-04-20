Платить за связь вовремя — очень выгодно!

В жизни современного человека сотовый телефон играет особую и довольно значимую роль. С его помощью мы общаемся с друзьями и коллегами, узнаём новости, слушаем музыку онлайн и так далее. Конечно, для всего этого необходим положительный баланс счёта. Однако риск остаться без связи — не самый лучший мотиватор своевременной оплаты. Гораздо приятнее, когда за пополнение счёта абонент также получает бонусы от сотового оператора. Именно такие условия предлагает своим абонентам «Ростелеком»! По условиям акции «Комплимент» пользователи мобильной связи, своевременно пополняющие счета, получат в подарок дополнительные минуты разговора и пакеты Интернета.

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Принять участие в акции «Комплимент» могут как новые, так и действующие абоненты мобильной связи от «Ростелекома» в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. Для этого необходимо подать заявку до 31 июля 2018 года.



«Акция "Комплимент" демонстрирует преимущества тарифов мобильной связи "Ростелекома": ежемесячно абонент получает в подарок дополнительный пакет минут для звонков на номера других операторов домашнего региона и дополнительный пакет Интернета, а также бесплатные звонки на домашние и мобильные телефоны внутри сети, — говорит Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" по работе с массовым сегментом. — В течение первого года участия в акции размер пакета Интернета увеличивается каждые три месяца, а начиная со второго года участия в акции абоненту предоставляется фиксированный пакет 10 Гб, а также скидки на домашний телефон, Интернет и приятные бонусы. Кроме того, оператор обеспечивает бесплатную доставку SIM-карт, переход от услуг другого оператора с сохранением номера и круглосуточную техническую поддержку».



Узнать более подробную информацию об акции «Комплимент», приобрести SIM-карту и заключить договор можно в ближайшем центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома», оформив заказ с доставкой на сайте компании, или позвонив по бесплатному телефону (800) 1000-800.