В Ростовской области появились ещё 100 тысяч «электронных граждан»
Более 100 000 жителей Дона зарегистрировались на портале государственных услуг с начала 2018 года. Об этом сообщил «Ростелеком» — единый национальный оператор инфраструктуры электронного правительства, развивающий сервис совместно с министерством связи Ростовской области. Таким образом, уже третий год подряд Донской край занимает лидирующую позицию в ЮФО по количеству граждан зарегистрированных на портале «Госуслуги».
Согласно данным Росстата, доля граждан, получающих государственные услуги в электронной форме, по итогам 2017 года составила 66,1%, что на 6% опережает запланированные показатели.
При этом количество жителей Дона, зарегистрированных на портале госуслуг, достигло почти 2,5 млн человек или 67% жителей области. По данному показателю Ростовская область стала абсолютным лидером в Южном федеральном округе — и занимает второе место в России среди регионов с численностью населения свыше трёх миллионов жителей.
«Портал госуслуг — это ресурс, которым пользуются жители всей России, а сети связи "Ростелекома" охватывают практически всю территорию страны, — отмечает Сергей Алхасов, директор Ростовского филиала ПАО "Ростелеком". — Закономерно, что именно мы выбраны в качестве компании, развивающей инфраструктуру электронного правительства. И один из важных параметров, позволяющих оценивать динамику развития этого сервиса — количество госуслуг, переведённых в электронный вид».
Жителям Ростовской области с начала года стали доступны 52 новые государственные услуги. В сентябре запланирован перевод в электронную форму более 100 региональных услуг. С начала года жители региона получили 330 тысяч электронных услуг — это в три раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Всего же в настоящее время жителям Дона доступны в электронной форме 839 федеральных, 170 региональных и 40 типовых муниципальных услуг.
В современном мире используются тысячи информационных технологий, — однако определить наиболее перспективные из них «невооружённым глазом» крайне сложно. Здесь требуются навыки в области анализа «больших данных», профессиональная аналитика и серьёзные вычислительные мощности. Например, такие, как у компании «Ростелеком», специалисты которой провели масштабное исследование перспективных технологий работы с данными. Проанализировав более 5 млн различных источников, эксперты «Ростелекома» заглянули в будущее, — определив многообещающие технологии, которые могут стать основой цифровой экономики уже в ближайшие годы. О чём же идёт речь?..
«Ростелеком» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах завершил монтаж программно-аппаратных комплексов для организации системы видеонаблюдения на выборах Президента РФ, которые состоятся 18 марта текущего года. Всего оператор установил на территории 11 регионов ЮФО и СКФО (включая Чеченскую Республику) 6 622 комплекта оборудования, в каждый из которых входит две камеры, коммутатор и телекоммуникационный шкаф.
Портал закупок сделал тендеры российских компаний максимально прозрачными и эффективными. Однако ещё не все предприятия малого и среднего бизнеса освоили этот эффективный инструмент применительно к очень крупным контрактам. Несмотря на внушительные перспективы подобного сотрудничества!.. Исправить данную ситуацию может бесплатный семинар «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков», организованный при участии компании «Ростелеком». В ходе мероприятия, которое состоится 27 февраля в Ростове-на-Дону, представители регионального бизнеса уровня SMB детально изучат функционал единого портала закупок, особенности предоставления информации, — а также обсудят правовые основы тендеров и другие актуальные вопросы. Регистрация участников пока ещё доступна в режиме онлайн, однако количество мест ограничено!
Жители Ростовской области продолжают активно оформлять заявления на голосование по месту фактического нахождения на выборах Президента РФ. По официальной информации, через донские МФЦ более 2300 граждан нашли для себя более удобные избирательные участки за пределами городов прописки. А количество консультаций по данным вопросам превысило 3800. Помимо этого, аналогичную возможность избирателям предоставляет портал госуслуг, — причём в данном случае оформить заявление можно не выходя из дома, с компьютера, планшета или мобильного телефона. Всё что для этого потребуется — подтверждённая учётная запись в сервисе «Госуслуги».
Преимущества портала «Госуслуги» привлекают всё больше россиян. Возможность более просто и быстро оформить загранпаспорт (или переоформить паспорт гражданина РФ по истечении срока действия), оплатить штраф ГИБДД со скидкой 50%, продлить различные разрешения, подать заявку в ЗАГС и т.д. без очередей — весомый аргумент в пользу портала, развиваемого компанией «Ростелеком» совместно с региональным министерством связи. Поэтому вполне закономерно, что за минувший год на сайте «Госуслуги» зарегистрировались еще более полумиллиона жителей Ростовской области. Таким образом, на сегодняшний день «электронными гражданами» можно считать более 2,3 млн дончан, — или 64% жителей региона.