В Ростовской области появились ещё 100 тысяч «электронных граждан»

Более 100 000 жителей Дона зарегистрировались на портале государственных услуг с начала 2018 года. Об этом сообщил «Ростелеком» — единый национальный оператор инфраструктуры электронного правительства, развивающий сервис совместно с министерством связи Ростовской области. Таким образом, уже третий год подряд Донской край занимает лидирующую позицию в ЮФО по количеству граждан зарегистрированных на портале «Госуслуги».

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Согласно данным Росстата, доля граждан, получающих государственные услуги в электронной форме, по итогам 2017 года составила 66,1%, что на 6% опережает запланированные показатели.



При этом количество жителей Дона, зарегистрированных на портале госуслуг, достигло почти 2,5 млн человек или 67% жителей области. По данному показателю Ростовская область стала абсолютным лидером в Южном федеральном округе — и занимает второе место в России среди регионов с численностью населения свыше трёх миллионов жителей.



«Портал госуслуг — это ресурс, которым пользуются жители всей России, а сети связи "Ростелекома" охватывают практически всю территорию страны, — отмечает Сергей Алхасов, директор Ростовского филиала ПАО "Ростелеком". — Закономерно, что именно мы выбраны в качестве компании, развивающей инфраструктуру электронного правительства. И один из важных параметров, позволяющих оценивать динамику развития этого сервиса — количество госуслуг, переведённых в электронный вид».



Жителям Ростовской области с начала года стали доступны 52 новые государственные услуги. В сентябре запланирован перевод в электронную форму более 100 региональных услуг. С начала года жители региона получили 330 тысяч электронных услуг — это в три раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Всего же в настоящее время жителям Дона доступны в электронной форме 839 федеральных, 170 региональных и 40 типовых муниципальных услуг.