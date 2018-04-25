Orange: Управа на вредоносные флешки найдена!

По данным аналитиков, USB-накопители — второй по частотности источник киберугроз, уступающий лишь фишингу. При этом особую опасность заражённые «флешки» несут для предприятий, сотрудники которых используют носители не только для обмена документами в корпоративной сети, но и для обновления ПО специализированного оборудования — банкоматов, медицинских устройств, производственных линий. Усугубляет ситуацию и сложность выявления угроз класса BadUSB, когда вредоносный код находится не в файле на «флешке», а на её микроконтроллере в виде заражённой «прошивки». Бороться с такими угрозами можно только с помощью профессиональных сканеров. Одним из которых является мобильный терминал Malware Cleaner, недавно представленный компанией Orange Business Services.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Устройство Malware Cleaner разработано специалистами Orange Cyberdefense совместно с командами «белых хакеров». В отличие от предыдущей версии, — статичного 70-килограммового бокса, — новинка представляет собой компактное устройство с компактными габаритами и удобным интерфейсом. Пользователям достаточно вставить в него USB-накопитель, и терминал определит наличие или отсутствие вредоносных программ.



При обнаружении угрозы, устройство предложит удалить её, или — если речь идёт о заражённых файлах, — перенести их в карантин. Помимо этого, у пользователя будет возможность распечатать подробный отчет с информацией о заражённых файлах, сигнатурах распознанных угроз и названии поисковой системы антивируса, выявившей зараженный файл.



Для оптимального сочетания полноты и скорости проверки Malware Cleaner от компании Orange одновременно использует пять механизмов обнаружения угроз. При этом они ежедневно автоматически обновляются при подключении терминала к Интернету через локальную сеть или 4G. Устройство также обладает встроенным механизмом обнаружения атак BadUSB, которые невозможно выявить с помощью традиционных антивирусных программ. Именно этот класс атак позволяет злоумышленникам получать контроль над компьютером.



Кроме того, Malware Cleaner включает в себя платформу для удалённого управления терминалами, что даёт возможность контролировать правильность их работы и установку обновлений, получать статистику использования в режиме реального времени и просматривать количество заражённых файлов и типы обнаруженных атак. Эта ценная информация значительно повысит уровень кибербезопасности компаний.



В промышленном секторе компьютеры, контролирующие линии производства, из соображений безопасности не имеют подключения к Интернету, поэтому для проведения диагностики и проверки журналов SCADA, а также для установки обновлений на этих машинах обычно используются USB-порты. Данные этих компьютеров особенно уязвимы для атак через флеш-накопители. Установив при входе в производственную зону компьютер с решением Malware Cleaner и внедрив протокол безопасности, включающий обязательную проверку на нем всех USB-устройств, предприятия смогут защитить производственные линии от атак с использованием флеш-накопителей.



«USB-накопители представляют серьёзную угрозу для информационной безопасности предприятий. Несмотря на то, что организовать такие атаки сложнее, чем, например, атаки по электронной почте, их все равно необходимо опасаться, — отмечает Алексис Ричард, менеджер по продукту в Orange Cyberdefense. — Использование USB-накопителей на рабочих компьютерах может привести к распространению вредоносного кода, парализовать работу оборудования, уничтожить чувствительные данные и даже рабочие станции. Программы-вымогатели могут попасть в промышленную систему в момент подключения флеш-накопителя, без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя».



К счастью, теперь на пути злоумышленников готов встать продукт Orange, эффективно защищающий предприятия от различных видов USB-угроз. Получить консультации по его стоимости и функциональным возможностям можно у менеджеров Orange Business Services по телефону +7 (495) 777 0800.