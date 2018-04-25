«Ростелеком» дарит ветеранам бесплатные звонки и телеграммы
Для компании «Ростелеком» стало доброй традицией предоставлять бесплатную связь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в канун Дня Победы. Столь нужная акция получила продолжение и в нынешнем году, — с 25 апреля по 10 мая воины Победы смогут поздравить однополчан, родных и близких с этим праздником по телефону или телеграммой. Причём пакеты по 100 бесплатных минут в апреле и мае будут действовать как на стационарные так и мобильные телефоны России и стран ближнего зарубежья. Подробнее о данном предложении читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
По условиям акции «Ростелеком» предоставляет ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждому из направлений:
внутризоновые звонки (в населённые пункты одного субъекта РФ);
междугородные звонки по России;
международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.
Внутризоновые, междугородные и международные (в страны ближнего зарубежья) соединения общей продолжительностью до 100 минут по каждому направлению предоставляются в обоих расчётных периодах — с 25 по 30 апреля и с 1 по 10 мая 2018 года.
Также с 25 апреля по 10 мая ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приёма телеграмм.
Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно и в отделениях «Почты России» при предъявлении соответствующих удостоверений.
Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки будет предоставлена в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.), а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.
Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм компанией «Ростелеком» можно узнать по телефону (800) 100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный), — а также на сайте www.rt.ru.
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