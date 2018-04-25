Умное видеонаблюдение — на всей вашей территории!

На этой неделе компания «Ростелеком» представила комплексное решение по организации видеонаблюдения внутри помещений и на улице. Коробочный продукт «Умный дом. Видеонаблюдение» включает цифровую HD-камеру с инфракрасной подсветкой, широкоугольным объективом, встроенным микрофоном и датчиком движения, рассчитанную на работу в сети любого интернет-провайдера. Установить и активировать соответствующее оборудование абонент может самостоятельно. При этом для пользователей других услуг «Ростелекома», — «Домашнего Интернета», «Интерактивного ТВ» и телефонии, — сервис видеонаблюдения доступен всего за 300 рублей в месяц!

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

OTT-сервис «Умный дом. Видеонаблюдение» от компании «Ростелеком» позволяет клиентам контролировать обстановку внутри жилых помещений и на улице. В частности, — наблюдать за своей территорией перед загородным домом, дачным участком, а также стоянкой автомобиля, личным гаражом и другими объектами.



Для организации внешнего видеонаблюдения абонентам «Ростелекома» доступны два вида камер, работающие в режимах «день» и «ночь» (ИК-подсветка с дальностью действия до 15 метров). Они обеспечивают угол обзора до 75% и рассчитаны на работу в диапазоне температур от -40°С до +60°С.



С помощью удобного и интуитивно понятного интерфейса клиенты могут самостоятельно настроить параметры изображения — яркость, контрастность и другие. При этом в комплект «Умный дом. Видеонаблюдение», помимо камеры, входит система управления услугой — бесплатное мобильное приложение и удобный web-интерфейс, позволяющие наблюдать за собственной квартирой, гаражом, дачей и участком из любой точки мира, где есть Интернет.



В личный кабинет абонента можно добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в помещениях и вне их — даже в разных регионах. Облачная платформа хранения и обработки видео позволяет хранить в архиве видеозаписи за период от 7 до 30 дней (согласно выбранному тарифному плану). Также предусмотрена система автоматической записи с камеры при срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры (с автоматическим уведомлением владельца в мобильном приложении или через SMS).



Помимо этого, клиенты «Ростелекома» могут организовать трансляцию с камеры по ссылке и предоставить доступ к изображению другим пользователям.



«Компания "Ростелеком" расширяет границы видеонаблюдения — теперь можно наблюдать не только за тем, что происходит внутри квартиры или дачи, но и за прилегающей территорией, гаражом, участком, — отмечает Игорь Пилюгин, директор по развитию продуктов массового сегмента ПАО "Ростелеком". — Трансляции со всех камер доступны в едином мобильном приложении — в любой точке мира, где есть Интернет. Услуга поможет всегда быть в курсе поведения детей или состояния старших членов семьи, смотреть за работой няни или ремонтной бригады, наблюдать за домашними питомцами, автомобилем на стоянке. Тем самым, умное видеонаблюдение поможет сберечь время и нервы, уберегая от стресса и беспокойства за родных и близких».



И это ещё не всё!.. До 31 мая абоненты любой услуги «Ростелекома», — «Домашний Интернет», «Интерактивное ТВ» или «Домашний телефон», — могут воспользоваться условиями акции «Видео за 300 рублей HiWatch». По её условиям получить камеру в рассрочку и пользоваться семидневным сроком хранения записей можно всего за 300 рублей в месяц!.. Также у пользователей есть возможность приобрести внешнюю камеру с единоразовой оплатой — за 5990 рублей, и тогда первый год пользования услугой онлайн-наблюдения предоставляется без дополнительной платы.



Коробочное решение «Умный дом. Видеонаблюдение» можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». Важно отметить, что данная услуга может работать на сети любого интернет-провайдера, включая сотовых операторов и Wi-Fi со скоростью передачи данных от 512 Кбит/с.



(Перед тем, как вы начнёте наблюдать за членами семьи или сотрудниками с помощью видеокамер, необходимо проинформировать их. Также желательно получить письменное разрешение — БЗ)