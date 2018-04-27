Защищённые бизнес-роутеры представили несколько российских фирм
Пока зарубежная пропаганда пугает мир мифическими «русскими хакерами», ИТ-инфраструктура российских компаний всё чаще сталкивается с реальными и целенаправленными атаками. Для их реализации, в частности, киберпреступники используют уязвимости импортного сетевого оборудования, широко применяемого в нашей стране. И, хотя мировые производители довольно быстро выпускают «заплатки» на выявленные угрозы, риск эксплуатации новых, пока неизвестных, уязвимостей сохраняется... как минимум до тех пор, пока в России не появятся собственные маршрутизаторы, не уступающие зарубежным аналогам по характеристикам и превосходящие их по защищённости. К счастью, такая работа в нашей стране ведётся — и отечественным производителям уже есть что предложить потребителям. Речь, в частности, идёт о защищённых маршрутизаторах компаний «Воентелеком» и «ЭЛТЕКС» для корпоративных клиентов и операторов связи.
В начале месяца компания «ЭЛТЕКС», выпускающая сетевое оборудование в России, объявила об интеграции модуля безопасности Kaspersky Security System в сервисные маршрутизаторы серии ESR. «Благодаря этому, оборудование теперь надежно защищено от взлома и несанкционированного использования злоумышленниками». В частности, системные администраторы получили возможность эффективно контролировать взаимодействие программных компонентов внутри информационной системы. Осуществляется этот контроль на основе предварительно описанных свойств безопасности и правил взаимодействия. Кроме того, с помощью Kaspersky Security System можно фиксировать и блокировать отклонения, вызванные внутренними ошибками или попытками несанкционированного доступа.
Всё это особенно важно, поскольку постоянными заказчиками оборудования «ЭЛТЕКС» являются крупные операторы связи, различные министерства и ведомства РФ и стран СНГ, — а также электроэнергетические и нефтегазовые компании. Защищённость этой инфраструктуры критически важна для России и её граждан.
Ещё одним важным отечественным продуктом для бизнеса является мультипротокольный программный маршрутизатор, разработанный АО «Воентелеком». Несмотря на название производителя, использовать его можно не только для решения оборонных задач, но и в бизнесе. При этом защищённость такой ИТ-инфраструктуры, — при грамотной настройке и профессиональном администрировании, — окажется лучше многих зарубежных аналогов.
«Разработки собственного сетевого оборудования в России с каждым годом ведутся всё активнее, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Это верный подход, поскольку он позволяет отечественным предприятиям и организациям — а, в конечном счёте, всем гражданам, — защититься от растущего количества всё более специфических ИТ-угроз. Более того, выпуск конкурентоспособного сетевого оборудования делает экономику России более высокотехнологичной, — открывая путь к новым достижениям в цифровую эпоху».
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