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«Умный дом» поможет Ростову и ростовчанам
Вчера в Ростове-на-Дону начал работу урбанистический форум «Развитие городов юга России». Это авторитетное мероприятие собирает представителей региональных и муниципальных властей, бизнеса, городских сообществ и урбанистов юга для обмена опытом управления городскими проектами, а также для обсуждения наиболее острых проблем городского развития и использования делового потенциала региона. Среди представленных на форуме практических решений, конечно, выделяется «Умный дом».
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«Ростелеком» представил профессиональной аудитории интеллектуальный сервис удалённого онлайн-контроля «Умный дом». Эта система включает Wi-Fi контроллер и набор датчиков: открытия дверей и окон, движения, дыма и протечки воды.
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