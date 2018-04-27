«Умный дом» поможет Ростову и ростовчанам

Вчера в Ростове-на-Дону начал работу урбанистический форум «Развитие городов юга России». Это авторитетное мероприятие собирает представителей региональных и муниципальных властей, бизнеса, городских сообществ и урбанистов юга для обмена опытом управления городскими проектами, а также для обсуждения наиболее острых проблем городского развития и использования делового потенциала региона. Среди представленных на форуме практических решений, конечно, выделяется «Умный дом».

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«Ростелеком» представил профессиональной аудитории интеллектуальный сервис удалённого онлайн-контроля «Умный дом». Эта система включает Wi-Fi контроллер и набор датчиков: открытия дверей и окон, движения, дыма и протечки воды.



Сервис можно настроить под потребности клиента, прописать сценарии и организовать удаленный доступ. Хозяевам не придется беспокоиться, что в дом проникнут злоумышленники или случится авария в их отсутствие. «Умный дом» незамедлительно уведомит о проблеме, отправив сообщение на мобильный телефон.



Директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Алхасов представляет системное видение вопроса национальным оператором: «Российские города входят в этап жесткой конкуренции друг с другом за финансовые и интеллектуальные ресурсы. Это создает предпосылки для выявления и развития конкурентных преимуществ различных городов. Мы выбрали для презентации на этом мероприятии "Умный дом" — наш продукт для обеспечения безопасности квартиры, дома или офиса. Освоение цифровых технологий для обустройства привлекательного городского пространства — направление, которое поможет создать современную и комфортную городскую среду».