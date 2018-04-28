Донские МФЦ бесплатно распечатают фото для «Бессмертного полка»

9 мая в Ростове и городах области пройдёт памятная акция «Бессмертный полк», приуроченная к празднованию Дня Победы. В этот день любой желающий может увековечить память о предках, защитивших свободу Отечества ценой собственной жизни. При этом отсканировать, увеличить и распечатать фотографии участников Великой Отечественной войны для шествия в «Бессмертном полку» можно совершенно бесплатно!.. Для этого достаточно до 9 мая обратиться в ближайший многофункциональный центр (МФЦ) любого из 55 муниципалитетов Ростовской области.

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Уже четвёртый год подряд донские МФЦ помогают жителям области подготовиться к масштабному шествию «Бессмертный полк».



«В преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в МФЦ традиционно организован приём заявителей, желающих распечатать фотографии для участия в акции «Бессмертный полк», — отметил начальник управления инноваций в органах власти донского правительства Борис Носко.



По официальной информации, с начала апреля 2018 года в многофункциональные центры уже обратилось свыше 220 человек, для которых распечатано более 240 фотографий.