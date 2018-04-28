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28 апреля 2018, Люди Ростова

Донские МФЦ бесплатно распечатают фото для «Бессмертного полка»

Где распечатать фотографии для «Бессмертного полка»? (Ростов)9 мая в Ростове и городах области пройдёт памятная акция «Бессмертный полк», приуроченная к празднованию Дня Победы. В этот день любой желающий может увековечить память о предках, защитивших свободу Отечества ценой собственной жизни. При этом отсканировать, увеличить и распечатать фотографии участников Великой Отечественной войны для шествия в «Бессмертном полку» можно совершенно бесплатно!.. Для этого достаточно до 9 мая обратиться в ближайший многофункциональный центр (МФЦ) любого из 55 муниципалитетов Ростовской области.

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Уже четвёртый год подряд донские МФЦ помогают жителям области подготовиться к масштабному шествию «Бессмертный полк».

«В преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в МФЦ традиционно организован приём заявителей, желающих распечатать фотографии для участия в акции «Бессмертный полк», — отметил начальник управления инноваций в органах власти донского правительства Борис Носко.

По официальной информации, с начала апреля 2018 года в многофункциональные центры уже обратилось свыше 220 человек, для которых распечатано более 240 фотографий.

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Люди Ростова

УМНИК-2017: Молодые учёные Дона получили заслуженные награды


8 февраля, в День российской науки, жюри регионального конкурса «УМНИК» объявило имена лучших молодых исследователей Ростовской области. В списке победителей, — получивших шанс реализовать свои проекты, — оказались студенты ведущих ВУЗов юга России. При этом направления исследований юных дончан касаются квантовой физики, робототехники, практических приложений VR и других передовых областей современной науки.
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«Лучшие инженеры Дона» 2017 года


По сведениям TechnoDrive, 6 декабря 2017 года было подписано распоряжение о присвоении звания «Лучший инженер Дона» ведущим специалистам Ростовской области. В список 2017 года вошли 11 человек, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Среди них начальник сектора отдела №1 НТЦ «Техноцентр» Института радиотехнических систем и управления ЮФУ Алексей Беляев и главный технолог научно-производственного отдела ростовского НИИ радиосвязи Павел Графтио. Также в числе лучших инженеров Дона отмечены инженеры авиационной техники и специалисты-практики из ведущих ВУЗов южной столицы.
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Для лучшей выпускницы мехмата — мировой IT-конгресс бесплатно


С 5 по 9 июня в Калифорнии прошла всемирная конференция для разработчиков WWDC 2017. Её участниками стали тысячи лучших девелоперов со всего мира, а стоимость билетов на данное мероприятие превышала полторы тысячи долларов. Однако лучшим программистам приглашения на конгресс достались бесплатно!.. По результатам конкурса организаторы определили 340 студентов со всего мира, авторов лучших разработок на языке Swift. Из пяти представителей России на WWDC 2017 единственной девушкой-программистом, выигравшей грант, стала Яна Валиева — студентка 4 курса ростовского мехмата.
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Юный математик Макар Волков из Ростова покорил Лос-Анджелес


Понятие арбелоса Архимеда вряд ли можно услышать в повседневной жизни (хотя можно увидеть нечто похожее). Однако для математиков всего мира оно, — и задача Паппа Александрийского, — весьма важны. На протяжении последнего столетия учёные пытаются решить данную задачу или хотя бы сформулировать её в более общем виде. Однако сделать последнее удалось не именитому профессору или доктору наук, а юному ростовчанину Макару Волкову. Который достойно представил своё исследование на Всемирном конкурсе ISEF 2017 в Лос-Анджелесе — и получил высочайшие оценки компетентного жюри.
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«Ростелеком» объединил ветеранов в канун Великой Победы


Уже седьмой год подряд Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» организует для ветеранов Великой Отечественной войны уникальный видеомост, объединяющий 11 городов ЮФО и СКФО. Благодаря данному проекту, воины Победы в прямом эфире могут поделиться воспоминаниями и планами на будущее, — а также поздравить друг друга с наступающим праздником. В 2017 году соответствующее мероприятие было организовано 3 мая — объединив ростовских ветеранов с однополчанами в Волгограде, Владикавказе, Краснодаре, Ставрополе, Астрахани, Махачкале, Нальчике, Черкесске, Майкопе и Элисте. Эксклюзивный репортаж с видеоконференции читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!..
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