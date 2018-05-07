Поздравляем с Днём радио!

123 года назад российский учёный Александр Попов на заседании физического отделения Русского физико-химического общества сделал доклад об изобретённой им системе связи без проводов и продемонстрировал её работу. Всего через 2 года, летом 1897 года, при испытании на кораблях им была достигнута дальность связи в 5 километров! А в начале 1900 г. оборудование Попопа применялись для связи при ликвидации аварии броненосца «Генерал-адмирал Апраксин» у о. Гогланд (Финский залив) и при спасении рыбаков, унесённых льдиной в море. При этом сообщениями обменивались уже на расстоянии 45 километров. Годом позже, также на водных просторах, российский изобретатель увеличил дальность работы радиосвязи до 150 км!..

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Эти сведения из БСЭ 1975 года подчёркивают приемственность многих поколений российских связистов, их самые лучшие качества. Новаторство, смекалка, самоотверженность, эрудиция и опыт, готовность всегда решать самые сложные задачи своего времени. Эти качества характеризуют лучших российских связистов! Ведь это — ключевая отрасль для России.



С Праздником!