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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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7 мая 2018, 4G в Ростове

Поздравляем с Днём радио!

С Днём Радио!123 года назад российский учёный Александр Попов на заседании физического отделения Русского физико-химического общества сделал доклад об изобретённой им системе связи без проводов и продемонстрировал её работу. Всего через 2 года, летом 1897 года, при испытании на кораблях им была достигнута дальность связи в 5 километров! А в начале 1900 г. оборудование Попопа применялись для связи при ликвидации аварии броненосца «Генерал-адмирал Апраксин» у о. Гогланд (Финский залив) и при спасении рыбаков, унесённых льдиной в море. При этом сообщениями обменивались уже на расстоянии 45 километров. Годом позже, также на водных просторах, российский изобретатель увеличил дальность работы радиосвязи до 150 км!..

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Эти сведения из БСЭ 1975 года подчёркивают приемственность многих поколений российских связистов, их самые лучшие качества. Новаторство, смекалка, самоотверженность, эрудиция и опыт, готовность всегда решать самые сложные задачи своего времени. Эти качества характеризуют лучших российских связистов! Ведь это — ключевая отрасль для России.

С Праздником!

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4G в Ростове

Платить за связь вовремя — очень выгодно!


В жизни современного человека сотовый телефон играет особую и довольно значимую роль. С его помощью мы общаемся с друзьями и коллегами, узнаём новости, слушаем музыку онлайн и так далее. Конечно, для всего этого необходим положительный баланс счёта. Однако риск остаться без связи — не самый лучший мотиватор своевременной оплаты. Гораздо приятнее, когда за пополнение счёта абонент также получает бонусы от сотового оператора. Именно такие условия предлагает своим абонентам «Ростелеком»! По условиям акции «Комплимент» пользователи мобильной связи, своевременно пополняющие счета, получат в подарок дополнительные минуты разговора и пакеты Интернета.
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РТКОММ представил «космический» умный дом


Как известно, качественные и безопасные системы «умный дом» нуждаются в стабильном и высокоскоростном доступе в Интернет. Поэтому в большинстве случаев жилища завтрашнего дня представляют как квартиры в огромных футуристических мегаполисах. Однако создать «умный дом» можно и вдали от цивилизации — и будущих сетей 5G, — причём уже сегодня!.. Для этого достаточно использовать новый продукт компании РТКОММ, включающий множество датчиков и исполнительных устройств, управляемых через спутниковый Интернет.
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Отказ в переносе номера: что делать?


Отмена «мобильного рабства» нашла широкий отклик среди российских абонентов. По информации Россвязи, за период с 1 декабря 2013 года о желании перейти к другому оператору со своим номером заявили уже более 14 миллионов пользователей, — из которых 1,3 млн оставили заявки в 2018 году. Однако количество успешно перенесённых номеров за это время составило немногим более 8,236 млн. Таким образом, в 41% случаев заявки о переходе были отклонены. В чём же причина столь частых отказов, — и как добиться «мобильной свободы», если нынешний оператор не устраивает своими тарифами или качеством услуг?.. В ситуации попробовали разобраться эксперты TechnoDrive.
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«Ростелеком» приглашает на тестирование сети 5G


По оценкам экспертов, уже в 2025 году в Европе начнётся массовое производство автомобилей без водителя. К этому же году Китай готовится внедрить экосистему автоматизированного движения, а спустя ещё пять лет на дорогах Японии останутся одни «беспилотники». И это лишь один из примеров инноваций ближайшего десятилетия!.. «Умные города» будущего наполнятся дронами-доставщиками, системами виртуальной реальности, домашние кинотеатры будут показывать 3D-контент с разрешением 8K, — а плотность IoT-устройств достигнет 1 миллиона на квадратный километр!.. Разумеется, при условии сверхнадёжной и ёмкой сети связи, требования к которой формируются уже сегодня. Именно такую сеть 5G, — ещё до официального утверждения стандарта, — начали тестировать в России компании «Ростелеком» и Nokia.
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Сотовая связь «Ростелеком»: бесплатные месяцы + 15 Гб для 4G


Компания «Ростелеком» объявила о проведении акции для абонентов мобильной связи «Бесплатный месяц». Итак, при подключении сотовых тарифов «На всех L», «На всех XL», «Суперсимка L» и «Суперсимка XL» пользователь получает скидку 100% на абонентскую плату на четвёртый месяц обслуживания. Кроме того, если участник акции в течение четвёртого месяца пользования тарифом пополнит счёт на сумму от 300 рублей, он получит дополнительный пакет 15 Гб мобильного трафика (3G или 4G) в подарок на пятый месяц.
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Ещё информация !!!  4G в Ростове

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Самый дешёвый мобильный Интернет в Ростове: выгодные тарифы 4G

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Лучший LTE-оператор — это лидер? Или самый активный претендент?

Поздравляем с Днём радио!

Платить за связь вовремя — очень выгодно!

Спутниковый Интернет в частный дом? Это просто — и быстро!

Отказ в переносе номера: что делать?

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