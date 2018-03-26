ЮФУ приглашает выпускников на праздник

Каждую третью субботу мая в Южном федеральном университете проходит традиционный День выпускника. Площадками для его проведения становятся факультеты, институты и академии ЮФУ, — включая таганрогский «Радик», а ныне Институт радиотехнических систем и управления. Не стал исключением и нынешний год, в котором дата праздника выпала на 19 мая. По утверждению организаторов, в этот день гостей ждут лекции, презентации, концертные номера, — а также общение с бывшими сокурсниками и преподавателями. Всё, что для этого требуется, — предварительно зарегистрироваться онлайн (или с помощью волонтёров уже на месте проведения мероприятия).

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Онлайн-регистрация на «День выпускника ЮФУ — 2018» открыта на сайте университета. Здесь выпускники мехмата, физфака, факультета высоких технологий и других подразделений университета могут оставить свои контактные данные, заявив о желании участвовать в праздничной программе.



Какие же мероприятия ждут выпускников ЮФУ в этом году?.. Помимо традиционного общения с бывшими одногруппниками и преподавателями, факультеты покажут свои достижения, — а нынешние студенты продемонстрируют концертную программу. Кроме того, например, физфак ЮФУ дополнительно организует встречи «юбилейных» выпусков, окончивших Alma Mater 10, 20, 30, 40 и 50 лет назад (подробности — в программе мероприятий).



Также День выпускника состоится в филиалах и институтах ЮФУ за пределами Ростова. 19 мая своих бывших студентов ждут подразделения университета в Таганроге и Новошахтинске. Место и время проведения каждого из этих мероприятий можно уточнить здесь.



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