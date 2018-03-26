ЮФУ приглашает выпускников на праздник

Каждую третью субботу мая в Южном федеральном университете проходит традиционный День выпускника. Площадками для его проведения становятся факультеты, институты и академии ЮФУ, — включая таганрогский «Радик», а ныне Институт радиотехнических систем и управления. Не стал исключением и нынешний год, в котором дата праздника выпала на 19 мая. По утверждению организаторов, в этот день гостей ждут лекции, презентации, концертные номера, — а также общение с бывшими сокурсниками и преподавателями. Всё, что для этого требуется, — предварительно зарегистрироваться онлайн (или с помощью волонтёров уже на месте проведения мероприятия).
Онлайн-регистрация на «День выпускника ЮФУ — 2018» открыта на сайте университета. Здесь выпускники мехмата, физфака, факультета высоких технологий и других подразделений университета могут оставить свои контактные данные, заявив о желании участвовать в праздничной программе.
Какие же мероприятия ждут выпускников ЮФУ в этом году?.. Помимо традиционного общения с бывшими одногруппниками и преподавателями, факультеты покажут свои достижения, — а нынешние студенты продемонстрируют концертную программу. Кроме того, например, физфак ЮФУ дополнительно организует встречи «юбилейных» выпусков, окончивших Alma Mater 10, 20, 30, 40 и 50 лет назад (подробности — в программе мероприятий).
Также День выпускника состоится в филиалах и институтах ЮФУ за пределами Ростова. 19 мая своих бывших студентов ждут подразделения университета в Таганроге и Новошахтинске. Место и время проведения каждого из этих мероприятий можно уточнить здесь.
Ежегодно сотни абитуриентов стремятся поступить на мехмат ЮФУ, чтобы получить по-настоящему востребованные и качественные знания. Однако удаётся это не каждому! Повысить шансы на зачисление, конечно, можно занимаясь на «нулевом курсе» или в воскресной компьютерной школе, — что в большей степени актуально для ростовчан и жителей городов-спутников. Но есть и ещё один способ заявить о себе, — заработав льготы при поступлении на мехмат. Этот способ — Олимпиада по информатике для учеников 8-11 классов, победители которой получат до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.
Чем ближе лето, тем актуальнее проблема выбора для выпускников школ 2018 года. Им нужно определиться не только с направлением обучения, но и с ВУЗом, в который подавать документы. И этот выбор не всегда очевиден!.. Например, стать ИТ-специалистом можно не только в классическом университете, но и в профильном, — причём в последнем случае выпускнику, как правило, не придётся серьёзно «доучиваться» на новой работе. В частности, РГУПС предлагает абитуриентам сразу два ИТ-направления бакалавриата — причём с 49 бюджетными местами! Узнать об этом подробнее можно на Дне открытых дверей РГУПС, который состоится 20 мая в главном корпусе университета.
Будущее, предсказанное фантастами ещё в 19 веке, наконец наступило. Об этом говорят даже по радио. Искусственный интеллект уже работает в банках, роботы регулируют дорожное движение — и даже готовятся продавать билеты в ростовском зоопарке. Всё это, разумеется, лишь вершина громадной работы, которую проводят мировые корпорации. И у вас есть шанс узнать, когда в Ростове появятся такси без водителей!
Предстоящий уик-энд окажется довольно неоднозначным с точки зрения погоды. С одной стороны, на улицах будет более комфортно, чем на прошлой неделе. С другой — Gismeteo прогнозирует местами снег с дождём (пруф), невысокие температуры и ощутимые порывы ветра. Однако, это не повод оставаться дома для будущих абитуриентов. Ведь на ближайших выходных мехмат ЮФУ в Ростове-на-Дону проведёт сразу несколько полезных мероприятий! В их числе — Олимпиада по информатике и ИКТ для школьников 9-11 классов (суббота, 24 марта), а также День открытых дверей на мехмате, запланированный на воскресенье.
Одним из лучших вариантов для будущего «айтишника» является получение образования в ЮФУ. Об этом свидетельствуют, в частности, достижения выпускников престижного ростовского ВУЗа, возглавляющих «Яндекс» (пруф) (а с декабря 2017 года — Ozon), работающих в Google (клик!) и развивающих перспективные проекты Facebook (мы снова не опечатались). И это лишь некоторые из множества доказательств качества ИТ-обучения в Ростове!.. Ежегодно физфак, мехмат, ФВТ и ИТА ЮФУ набирают сотни самых талантливых абитуриентов, позволяя им раскрыть свой потенциал и добиться успеха в жизни. Но как оказаться в их числе?.. Учащимся 11 классов для этого, разумеется, нужно хорошо сдать ЕГЭ 2018. Те же, кто определился с будущей профессией раньше, могут оказаться в стенах ЮФУ и без сдачи единого госэкзамена. О том, как это сделать, школьникам расскажут 4 марта (воскресенье) на Дне открытых дверей лицея ЮФУ.