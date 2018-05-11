Нужен искусственный интеллект «под ключ»? Нет проблем!

До недавнего времени серьёзные разработки в области искусственного интеллекта приносили дивиденды лишь своим создателям. А громкие достижения, например триумф Watson, записывались на счёт конкретного вендора и его команды разработчиков, а не технологии в целом. Однако флагманы индустрии быстро поняли, что такой подход замедляет развитие AI — и сделали ставку на массовое внедрение. В частности, Google безвозмездно предложил разработчикам приложений свою интеллектуальную платформу распознавания изображений и голоса, а «Яндекс» открыл доступ к знаменитой Алисе для всех девелоперов.

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Итак, разработчикам «софта», — включая мобильные приложения, — теперь нет нужды «изобретать велосипед» для анализа текста, звука и графики. Для этого можно использовать, например, проверенные решения Google. Благодаря проекту AIY, программисты могут поручить узнавание лиц, распознавание голоса, анализ объектов на изображениях искусственному интеллекту Google. Более того, список возможностей для девелоперов может быть дополнен. Возможно, со временем к бесплатным опциям добавится и анализ пользовательских предпочтений, — широко применяемый вендорами для собственных целей.



Пока же Google предлагает сторонним разработчикам инструменты Vision Kit и Voice Kit в сочетании с тщательно проработанными моделями применения искусственного интеллекта. К последним, в частности, относятся технологии распознавания лиц и выделения объектов на изображениях (люди, домашние животные и т.д.).



Свой вклад в массовость AI вносит и компания «Яндекс», недавно открывшая платформу голосового помощника Алисы для всех желающих. Таким образом, разработчики, обращающиеся к бета-версии системы «Яндекс.Диалоги», могут организовать приём заказов, поддержку клиентов, и даже создать онлайн-игру с голосовым интерфейсом. При этом, чтобы репутация Алисы оставалась безупречной, сценарии её поведения, предложенные сторонними программистами, будут предварительно проходить модерацию в «Яндексе».



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