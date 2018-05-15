Защищённые онлайн-платежи теперь доступны в виртуальных ЦОД

Компания «Ростелеком» подтвердила соответствие своей услуги «Виртуальный ЦОД» требованиям международного стандарта по защите информации и безопасности данных в индустрии платёжных карт PCI DSS v3.2. Таким образом, клиенты «Ростелекома» получили возможность организовать защищённый приём оналйн-платежей, даже не прибегая к аренде оборудования. Всё, что для этого необходимо, — заказать интересующие сервисы в необходимом объёме и настроить услугу в «Личном кабинете»!.. Напомним, что ранее «Ростелеком» получил сертификат PCI DSS v3.2 для инфраструктуры услуги «Центр обработки данных».

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Сегодня «Ростелеком» предлагает корпоративным клиентам облачные решения по модели IaaS (Infrastructure as a Service — инфраструктура как сервис). Это позволяет заказчикам приобретать нужные услуги в оптимальном объёме и формировать удобную ИТ-структуру на аутсорсинге у телеком-оператора.



По IaaS-модели «Ростелеком» предоставляет такие услуги как «Виртуальный ЦОД» и «Виртуальный сервер», организованные на пяти платформах виртуализации, включая отечественные. На текущий момент услугой «Виртуальный ЦОД» от «Ростелекома» уже пользуются более 1000 корпоративных клиентов всех уровней на территории России.



«Сертификация на соответствие требованиям международного стандарта PCI DSS стала очередным этапом развития услуги "Виртуальный ЦОД", предоставляемой клиентам с 2013 года, — отмечает директор офиса перспективных продуктов ПАО "Ростелеком" Александр Обухов. — Один из приоритетов "Ростелекома" — обеспечение высокого уровня информационной безопасности услуг, в том числе облачных. Теперь качество облачных сервисов компании подтверждено сертификатом соответствия требованиям международного стандарта по защите информации и безопасности данных, что позволит "Ростелекому" гарантировать защиту облачных информационных систем клиентов, деятельность которых связана с обработкой данных платёжных карт пользователей».