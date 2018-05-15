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Защищённые онлайн-платежи теперь доступны в виртуальных ЦОД
Компания «Ростелеком» подтвердила соответствие своей услуги «Виртуальный ЦОД» требованиям международного стандарта по защите информации и безопасности данных в индустрии платёжных карт PCI DSS v3.2. Таким образом, клиенты «Ростелекома» получили возможность организовать защищённый приём оналйн-платежей, даже не прибегая к аренде оборудования. Всё, что для этого необходимо, — заказать интересующие сервисы в необходимом объёме и настроить услугу в «Личном кабинете»!.. Напомним, что ранее «Ростелеком» получил сертификат PCI DSS v3.2 для инфраструктуры услуги «Центр обработки данных».
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Сегодня «Ростелеком» предлагает корпоративным клиентам облачные решения по модели IaaS (Infrastructure as a Service — инфраструктура как сервис). Это позволяет заказчикам приобретать нужные услуги в оптимальном объёме и формировать удобную ИТ-структуру на аутсорсинге у телеком-оператора.
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