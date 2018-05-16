В Ростове отключат свет для исключения аварийных ситуаций

Ростовские городские электросети предупредили горожан о грядущих отключениях электроэнергии. По официальной информации, причиной «блэкаута» станет техническое обслуживание оборудования трансформаторных подстанций, направленное на исключение аварийных ситуаций. Таким образом, до конца месяца жителям сотен домов в Ростове придётся заранее зарядить свои гаджеты — и запастись терпением... Подробный график отключения света в донской столице ищите в сегодняшнем выпуске TechnoDrive.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

По данным Администрации Ростова, уже завтра с 9:00 до 16:00 будет обесточен дом на проспекте Шолохова, 280. Ещё дольше, — с 9 до 17 часов без света окажутся строения по адресам: ул. Майская 30-40; ул. 8 линия 1-9, 2-18; ул. Советская 31-39 и ул. 10-я Линия 1-13, 2-14. А для жителей домов на ул. Каратаева 43-81, 72-134 и ул. Просторная 5-47 отключение окажется более кратковременным — свет здесь будет отсутствовать с 9:00 до полудня.



Также 17 мая городские электросети планируют обесточить строения по адресам: пер. Голубиный 5; ул. Дарвина 1-5, 2-12; ул. Доватора 76-114; ул. Котовского 45/28; ул. Латвийская 33-35; ул. Павлова 1-23, 23 Д, 2-40, 40А; ул. Пархоменко 2-76, 43-83; ул. Попова 1А, 1-91, 2А, 2-86; ул. Предботаническая 2-22, 97-109; ул. Репина 1-9; ул. Сормовская 96-104 и ул. Целинная 2-28, 33-83 — с 13 до 17 часов.



Отключения света в Ростове продолжатся и в пятницу. Для исключения аварийных ситуациях на трансформаторных подстанциях с 9 до 17 часов будут обесточены дома по адресам: ул. 1-я Кизитериновская 1-27, 2-18; ул. 2-я Кизитериновская 1-29, 2-24; ул. 3-я Кизитериновская 1-41, 2-130; ул. Новомосковская 7-31, 26-46; ул. Полторацкого 77-85, 58-70; ул. Лянде 1-25, 2-22; ул. 2-я Плановая 1-21, 2-22; ул. Невельская 2-12, 1-7; ул. 10 линия 16-36, 15-25, 81; ул. 12 линия 2-36, 1-31; пер. Булановский 1-31, 2-54; пер. Деревянко 1-23, 2-44; ул. Демьяна Бедного 26/2, 26-30; пер. Марийский 1-21, 2-30; ул. Перекопская 23-51, 32-72; пер. Саперный Спуск 2-48, 1-35; ул. Амбулаторная 153; пер. Глиссерный 1-53, 2-52; пер. ОГПУ; ул. Перекопская 51-59, 74-78; пер. Пинский 1-13, 2-16; ул. Подгорная 1-57, 2-58; ул. Портовая 181-207 и пер. Шефский Спуск 1-61, 2-58.



Профилактика на электросетях продолжится и на следующей неделе. В результате, 21 мая без электричества останутся ВЛ-по садам РСМ-4, РСМ-5, а также строение по ул. Песенная 1/17.



Но самые серьёзные испытания в мае ожидают жителей домов по адресам пер. Белозёрский 48, 48А; ул. Белореченская 1-5, 23-29; пер. Ботанический спуск 3; ул. Лесопарковая 13-17, 20-54; ул. Родниковая 3-17, 14-54; пер. Гродненский 3-9, 2-6; ул. Достоевского 1-49, 6-62; ул. КИМа 1-35, 2-16; пер. Кумский 2-6, 3-7; пер. Майкопский 7-33, 2-18; ул. Песчаная 1-15, 4-24; ул. Писательская 7-65, 10-52; пер. Силикатный 14-26, 29-47 и пер. Сулинский 9-11. Здесь электроснабжение планируется отключать ежедневно с 21 по 31 мая, с 9 до 17 часов.



Утешением в этой ситуации может служить лишь цель, ради которой проводятся все эти блэкауты. А именно — надёжное функционирование сетей электроснабжения в период пиковых летних нагрузок. Ведь от аномальной жары мы с удовольствием прячемся в своих домах со сплит-системами, телевизорами и микроволновками. И, чтобы этот комфорт был с нами и предстоящим летом, специалистам «Ростгорсвета» предстоит тщательно поработать в ближайшие пару недель.