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18 мая 2018, Информационные системы: автоматизация

Видеокамера VOCORD NetCam.AI распознаёт лица

Видеокамеры распознают лица самиСистемы видеонаблюдения стали неотъемлемой частью современной цивилизации. С их помощью обеспечивают безопасность граждан, анализируют потребительское поведение, контролируют производственные процессы и решают десятки других задач. Однако зачастую сами камеры используются лишь как средство видеосьёмки, а обработка поступивших данных осуществляется только на серверах. Это предъявляет высокие требования к каналам связи, — как по пропускной способности, так и по надёжности, — а также к вычислительным мощностям ЦОДов и ёмкостям систем хранения... Изменить ситуацию взялась российская компания «Вокорд», представившая первую в мире камеру со встроенным распознаванием лиц. Интеллектуальная модель VOCORD NetCam.AI способна самостоятельно обрабатывать изображения, строить биометрические шаблоны и сравнивать их с имеющимися в собственной памяти. При этом, для хранения обширной базы биометрических профилей, — и их синхронизации с сервером, — не требуются значительные ресурсы, ведь каждый из них «весит» менее 1 килобайта!

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Принципиально новая камера распознавания лиц VOCORD NetCam.AI построена на платформе искусственного интеллекта NVIDIA Jetson TX1. При этом она использует оригинальный нейросетевой алгоритм VOCORD FaceControl, входящий в число наиболее точных по результатам международных тестов NIST и MegaFace.

Интеллектуальная камера «Вокорд» дополнительно поддерживает загрузку различных нейросетевых алгоритмов и может использоваться как для биометрической идентификации, так и для распознавания и анализа широкого спектра событий. В частности — идентификации автомобильных номеров, определения типов транспортных средств, выявления предпосылок образования толпы и даже сложного анализа поведения людей. Для этого камера захватывает до 25 лиц в одном кадре, что позволяет использовать её на самых высоко нагруженных объектах. Причём всё это VOCORD NetCam.AI делает непосредственно «на борту», лишь при необходимости минимально взаимодействуя с сервером.

По расчётам экспертов, применение NetCam.AI уменьшает затраты на серверы в среднем в 10 раз. При этом общее энергопотребление системы на базе интеллектуальной видеокамеры NetCam.AI снижается примерно вдвое. А за счет того, что VOCORD NetCam.AI передаёт на сервер только биометрический шаблон, размером менее 1 Кб, резко сокращается и объём данных, передаваемых по сети.

Таким образом, требования к пропускной способности сети становятся примерно в 100 раз (!) меньше, чем для традиционных систем, где транслируется видеопоток целиком. Малый объём данных позволяет передавать их, в частности, через мобильную сеть 3G/4G и WiFi.

Камера устойчива и к перебоям в работе сети — при потере связи, биометрические шаблоны сохраняются в буфере внутри камеры, а после восстановления соединения они отправляются на сервер.

Новая камера, как и другие устройства линейки VOCORD NetCam, оптимизирована для получения изображения лучшего качества. Так, матрица высокого разрешения (5 Мп), широкий динамический диапазон, подстройка параметров съёмки под зону интереса (ROI), 12-битное кодирование сигнала и встроенные алгоритмы улучшения качества позволяют надёжно идентифицировать лица и другие объекты на большом расстоянии и в широком диапазоне освещённости.

В дополнение к интеллектуальной «начинке», камера VOCORD NetCam.AI ещё и весьма вынослива. Она работает в широком диапазоне температур (от -25С° до +50С°) и имеет класс защиты от климатических факторов IP67. Таким образом, VOCORD NetCam.AI можно использовать для построения крупных распределённых систем безопасности в масштабах города или региона, размещая камеры в любых местах, где это требуется.

Первая публичная демонстрация камеры VOCORD NetCam.AI с успехом прошла в конце марта на конференции по ускоренным вычислениям и решениям для искусственного интеллекта NVIDIA GTC 2018. А приём предварительных заказов на устройство компания «Вокорд» начнёт уже в мае.

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