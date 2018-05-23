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23 мая 2018, Новости Ростова

В ростовских троллейбусах начали принимать банковские карты

Оплатить проезд в Ростове можно банковской картойЭлектротранспорт донской столицы продолжает развивать систему безналичной оплаты проезда. Очередным шагом на этом пути стал приём банковских карт в ростовских троллейбусах и трамваях. По официальной информации, оплатить проезд «пластиком» VISA, MasterCard и российской системы «МИР» сегодня можно примерно в 100 единицах транспорта. Для этого карта должна иметь радиомодуль беспроводной оплаты, либо быть подключена к смартфону с поддержкой Android Pay, Apple Pay или SamsungPay. Подробнее о новом, — и безусловно удобном способе расчётов за проезд, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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О возможности оплаты проезда банковской картой в ростовских троллейбусах и трамваях сообщил «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу «Юго-Западного банка Сбербанка России». Стоимость поездки при данном способе расчёта окажется такой же, как и при других способах безналичной оплаты, — однако у платежа по банковской карте есть целый ряд преимуществ.

Наиболее удобным данный способ окажется для гостей Ростова, которым невыгодно приобретать транспортную карту (например, при редких визитах в донскую столицу). Оценят преимущества оплаты проезда банковской картой и коренные ростовчане — ведь пополнить «пластик» гораздо проще, чем упомянутую выше транспортную карту. А если смартфон поддерживает бесконтактные платежи, отпадает проблема поиска карты в карманах одежды или вероятность забыть её дома.

Что уж говорить о преимуществах перед наличным расчётом, который не только менее выгоден и неудобен, но и постоянно отвлекает водителя от прямых обязанностей по безаварийному управлению транспортным средством.

Кстати, по словам Евгения Титова, председателя «Юго-Западного банка Сбербанка России», выступающего эквайером в данном проекте, валидаторы, принимающие банковские карты, появятся во всем общественном транспорте Ростова уже до конца августа. А это значит, что удобство и безопасность пассажиров должны повыситься.

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