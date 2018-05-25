Донские пенсионеры вышли в финал по компьютерному многоборью

Организаторы VIII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров подвели итоги регионального этапа в Ростовской области. По результатам предварительного отбора в финал состязания вышли два жителя Новошахтнска, которым предстоит продемонстрировать экспертам навыки работы в Интернете, уровень владения офисными программами и получения услуг Пенсионного фонда России в режиме онлайн.

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Согласно официальным результатам, в финал номинации «Начинающий пользователь ПК» вышел Владимир Егорович Демин, 1948 года рождения. А лидером в номинации «Уверенный пользователь ПК» стала Татьяна Николаевна Шошина, 1956 года рождения. Ранее оба участника прошли обучение компьютерной грамотности на базе центра социального обслуживания граждан пожилого возраста — и теперь полученные знания пригодились им на Всероссийском чемпионате!..



Напомним, что финал состязания, организованного Союзом пенсионеров России, пройдёт 5-8 июня в Пятигорске. Партнёрами состязания выступят правительство Ставропольского края, министерство труда и социальной защиты России, а также министерство связи и массовых коммуникаций РФ и Пенсионный фонд России.



Примечательно, что в этом году одно из заданий финального тура предполагает работу с сайтом Пенсионного фонда России. Остальные задания связаны с работой в офисных программах, с поисковыми системами и различными ресурсами в сети Интернет — все задания максимально приближены к жизни и ежедневным потребностям.



Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров проводится с 2011 года в целях популяризации среди людей старшего возраста движения по овладению информационными технологиями, их социальной адаптации в условиях цифрового общества и продвижения идей активного долголетия. Ежегодно участниками всероссийского компьютерного многоборья становятся свыше 8000 человек. Отборочные соревнования охватывают все субъекты РФ, по результатам которых на финал турнира приезжают более 200 представителей со всей страны. Непременным условием компьютерного многоборья является достижение его участниками пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 — для женщин.