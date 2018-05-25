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Донские пенсионеры вышли в финал по компьютерному многоборью
Организаторы VIII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров подвели итоги регионального этапа в Ростовской области. По результатам предварительного отбора в финал состязания вышли два жителя Новошахтнска, которым предстоит продемонстрировать экспертам навыки работы в Интернете, уровень владения офисными программами и получения услуг Пенсионного фонда России в режиме онлайн.
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Согласно официальным результатам, в финал номинации «Начинающий пользователь ПК» вышел Владимир Егорович Демин, 1948 года рождения. А лидером в номинации «Уверенный пользователь ПК» стала Татьяна Николаевна Шошина, 1956 года рождения. Ранее оба участника прошли обучение компьютерной грамотности на базе центра социального обслуживания граждан пожилого возраста — и теперь полученные знания пригодились им на Всероссийском чемпионате!..
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