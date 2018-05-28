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28 мая 2018, Информационные системы: автоматизация

Отсняли местность с квадрокоптера? Добавляйте в систему!

«Сириус» + ваш квадрокоптер = супернавигацияСпутниковая навигация сегодня широко используется частными лицами и предприятиями. Отслеживание перемещений общественного и служебного транспорта, — или курьера с пиццей, — повышают эффективность работы компании и увеличивают лояльность клиентов. Однако позиционирование по спутниковым снимкам не всегда эффективно. Ведь при увеличении масштаба такие изображения постепенно превращаются в смесь невнятных пикселей, за которыми скрывается объект. Решить проблему можно, «освежив» картинку с более близкого расстояния — например, отсняв местность с квадрокоптера. При этом получившуюся тайловую карту (состоящую из склеенных изображений местности) можно легко интегрировать, к примеру, в диспетчерскую систему «Сириус Навигатор».

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О новой возможности продукта «Сириус Навигатор» сообщил официальный сайт компании. Теперь пользователи диспетчерской системы могут наблюдать за перемещением объектов не только на спутниковых снимках, но и на изображениях с высоким разрешением.

«В некоторых случаях изъяны спутниковых изображений при большом масштабе исправляют заменой картинки на векторную схему, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Однако такая замена не всегда информативна. Например, если речь идёт о мониторинге сельскохозяйственной техники, полагаться на изображения, полученные со спутника несколько лет назад или в зимнее время, явно не стоит. А создавать схему вручную бывает непросто. Гораздо эффективнее осуществить фотосъёмку территории с квадрокоптера и загрузить полученную тайловую карту в систему "Сириус Навигатор". При этом обновление тайловых слоёв может происходить так часто, как того требуют бизнес-процессы пользователя».

Напомним, что система «Сириус Навигатор» предназначена для дистанционного мониторинга автомобилей, подвижных объектов и ценных грузов в режиме реального времени. В основе данного комплекса лежит использование современных технологий ГЛОНАСС/GPS, а также возможностей сотовой связи.

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Информационные системы: автоматизация

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