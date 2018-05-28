5G: Робот на дистанционном управлении работает в Эрмитаже

Реставрация произведений искусства — процесс деликатный и требующий особой аккуратности. Лишь настоящие профессионалы, штрих за штрихом, способны вернуть уникальным шедеврам первозданный вид. Приезда таких специалистов в некоторых музеях готовы ждать годами. В то время как другие сокровищницы искусства внедряют передовые информационные технологии!.. Например, «Государственный Эрмитаж» совместно с компанией «Ростелеком» продемонстрировали возможность удалённой реставрации скульптур. Для этого потребовались роборука-манипулятор, экспериментальная сеть 5G и технологии виртуальной реальности. Подробнее об уникальном эксперименте читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Функция удалённой реставрации была продемонстрирована гостям Эрмитажа по случаю запуска экспериментальной сети 5G компанией «Ростелеком». Данная инфраструктура, созданная при участии компании Ericsson, позволила заведующему лабораторией научной реставрации драгметаллов Игорю Малкиелю на расстоянии очистить современную копию скульптуры из коллекции Эрмитажа от нанесённого на неё состава. Для этого была использована так называемая «роборука» и система виртуальной реальности, обеспечивавшая обзор 360 градусов.



«Удаление поверхностных загрязнений — один из самых распространённых реставрационных процессов, — отмечает эксперт TechnoDrive. — При его дистанционном осуществлении требуется минимальная задержка в передаче данных и высокая точность координации движений манипулятора. Требуемые параметры на сегодняшний день способны обеспечить только технологии 5G».



Реализация данного проекта в Эрмитаже стала возможной, благодаря усилиям компании «Ростелеком». Национальный оператор предоставил необходимые радиочастоты и технологическую инфраструктуру для создания сети 5G. А компания Ericsson, в свою очередь, обеспечила необходимый комплекс технических решений 5G, их внедрение и интеграцию.



«Для нас большая честь запустить опытную зону 5G в одном из крупнейших и культурно-исторических музеев мира — в Эрмитаже, — отметил первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко. — У нас есть уникальная возможность определить практическое применение новейшей технологии для музейного дела в целом. На наш взгляд, функционал 5G даёт возможность оцифровать и хранить информацию о миллионах культурных ценностей. Технология позволит проводить виртуальные экскурсии с помощью панорамных съёмок в режиме реального времени. Мы гордимся тем, что можем предоставить новые технологические инструменты для лучшего музея страны».



Напомним, что 5G — это новое поколение стандартов для радиосистем и сетевой архитектуры, поддерживающее высокую скорость передачи данных и обработку большого объёма трафика, а также сверхнадёжные соединения с низкой задержкой и массовое подключение устройств «Интернета вещей». По мнению специалистов, именно стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике России. И новые возможности, тестируемые при участии компании «Ростелеком», это подтверждают.