На «Ростов-Арене» радионарушений не выявлено

В донской столице завершается подготовка к проведению матчей Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Отдельное внимание при этом уделяется качественной связи для болельщиков — как во время отдыха, так и на самих соревнованиях. В частности, специалисты «Роскомнадзора» детально обследовали электромагнитную обстановку и уровень сотового покрытия на стадионе «Ростов-Арена». О результатах данной проверки — и приятных сюрпризах, ожидающих гостей мундиаля, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive.

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Радиоконтрольные мероприятия на стадионе «Ростов-Арена» были организованы во время футбольного матча, состоявшегося при полном аншлаге. В этот день клуб «Ростов» встречался на новой площадке с екатеринбургским «Уралом», завершив игру со счётом 1:0. И этой радостью болельщики местного клуба с энтузиазмом делились как в телефонных разговорах, так и в Интернете, — оставляя посты и видеоролики в соцсетях.



Несмотря на такую активность со стороны 45 000 зрителей, сотовые сети операторов «большой четвёрки» уверенно выдержали нагрузку. А эксперты Роскомнадзора отметили отсутствие помех и неразрешённых для использования РЭС на территории ростовского стадиона. При этом были обследованы 192 различные службы радиосвязи, доступные на объекте.



Напомним, что в рамках чемпионата FIFA-2018 все спортивные объекты обеспечены магистральными каналами связи с неограниченным лимитом, услугами сети передачи данных, доступом в Интернет и ISDN (цифровой сетью с интегрированными услугами). Помимо этого, операторы организуют защиту ИТ-инфраструктуры мундиаля от DDoS-атак, — а также предоставят услуги фиксированной, мобильной и телематической связи с гарантированным качеством сервиса.