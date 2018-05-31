На «Ростов-Арене» радионарушений не выявлено

В донской столице завершается подготовка к проведению матчей Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Отдельное внимание при этом уделяется качественной связи для болельщиков — как во время отдыха, так и на самих соревнованиях. В частности, специалисты «Роскомнадзора» детально обследовали электромагнитную обстановку и уровень сотового покрытия на стадионе «Ростов-Арена». О результатах данной проверки — и приятных сюрпризах, ожидающих гостей мундиаля, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive.
Радиоконтрольные мероприятия на стадионе «Ростов-Арена» были организованы во время футбольного матча, состоявшегося при полном аншлаге. В этот день клуб «Ростов» встречался на новой площадке с екатеринбургским «Уралом», завершив игру со счётом 1:0. И этой радостью болельщики местного клуба с энтузиазмом делились как в телефонных разговорах, так и в Интернете, — оставляя посты и видеоролики в соцсетях.
Несмотря на такую активность со стороны 45 000 зрителей, сотовые сети операторов «большой четвёрки» уверенно выдержали нагрузку. А эксперты Роскомнадзора отметили отсутствие помех и неразрешённых для использования РЭС на территории ростовского стадиона. При этом были обследованы 192 различные службы радиосвязи, доступные на объекте.
Напомним, что в рамках чемпионата FIFA-2018 все спортивные объекты обеспечены магистральными каналами связи с неограниченным лимитом, услугами сети передачи данных, доступом в Интернет и ISDN (цифровой сетью с интегрированными услугами). Помимо этого, операторы организуют защиту ИТ-инфраструктуры мундиаля от DDoS-атак, — а также предоставят услуги фиксированной, мобильной и телематической связи с гарантированным качеством сервиса.
Реставрация произведений искусства — процесс деликатный и требующий особой аккуратности. Лишь настоящие профессионалы, штрих за штрихом, способны вернуть уникальным шедеврам первозданный вид. Приезда таких специалистов в некоторых музеях готовы ждать годами. В то время как другие сокровищницы искусства внедряют передовые информационные технологии!.. Например, «Государственный Эрмитаж» совместно с компанией «Ростелеком» продемонстрировали возможность удалённой реставрации скульптур. Для этого потребовались роборука-манипулятор, экспериментальная сеть 5G и технологии виртуальной реальности. Подробнее об уникальном эксперименте читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
123 года назад российский учёный Александр Попов на заседании физического отделения Русского физико-химического общества сделал доклад об изобретённой им системе связи без проводов и продемонстрировал её работу. Всего через 2 года, летом 1897 года, при испытании на кораблях им была достигнута дальность связи в 5 километров! А в начале 1900 г. оборудование Попопа применялись для связи при ликвидации аварии броненосца «Генерал-адмирал Апраксин» у о. Гогланд (Финский залив) и при спасении рыбаков, унесённых льдиной в море. При этом сообщениями обменивались уже на расстоянии 45 километров. Годом позже, также на водных просторах, российский изобретатель увеличил дальность работы радиосвязи до 150 км!..
В жизни современного человека сотовый телефон играет особую и довольно значимую роль. С его помощью мы общаемся с друзьями и коллегами, узнаём новости, слушаем музыку онлайн и так далее. Конечно, для всего этого необходим положительный баланс счёта. Однако риск остаться без связи — не самый лучший мотиватор своевременной оплаты. Гораздо приятнее, когда за пополнение счёта абонент также получает бонусы от сотового оператора. Именно такие условия предлагает своим абонентам «Ростелеком»! По условиям акции «Комплимент» пользователи мобильной связи, своевременно пополняющие счета, получат в подарок дополнительные минуты разговора и пакеты Интернета.
Как известно, качественные и безопасные системы «умный дом» нуждаются в стабильном и высокоскоростном доступе в Интернет. Поэтому в большинстве случаев жилища завтрашнего дня представляют как квартиры в огромных футуристических мегаполисах. Однако создать «умный дом» можно и вдали от цивилизации — и будущих сетей 5G, — причём уже сегодня!.. Для этого достаточно использовать новый продукт компании РТКОММ, включающий множество датчиков и исполнительных устройств, управляемых через спутниковый Интернет.
Отмена «мобильного рабства» нашла широкий отклик среди российских абонентов. По информации Россвязи, за период с 1 декабря 2013 года о желании перейти к другому оператору со своим номером заявили уже более 14 миллионов пользователей, — из которых 1,3 млн оставили заявки в 2018 году. Однако количество успешно перенесённых номеров за это время составило немногим более 8,236 млн. Таким образом, в 41% случаев заявки о переходе были отклонены. В чём же причина столь частых отказов, — и как добиться «мобильной свободы», если нынешний оператор не устраивает своими тарифами или качеством услуг?.. В ситуации попробовали разобраться эксперты TechnoDrive.