В России появится национальный оператор кибербезопасности

В условиях повсеместного использования информационных технологий вопросы кибербезопасности являются ключевыми практически для любого предприятия, — и, конечно, государства. Причём обеспечивать ИТ-защиту на федеральном уровне должен крупный оператор, имеющий соответствующую инфраструктуру и компетенции. В идеале — с привлечением ведущих профильных специалистов!.. Именно такое решение было принято компанией «Ростелеком», усилившей собственную команду профессионалов специалистами Solar Security — технологического лидера в сфере целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью. Для этого «Ростелеком» приобрёл 100% акций Solar Security и заявил о создании национального оператора кибербезопасности на базе нового актива.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Компания «Ростелеком» продолжает создание экосистемы из обширного набора телеком-услуг, неотъемлемой частью которых являются сервисы информационной безопасности. Очередным шагом на этом пути стало приобретение Solar Security — известного российского разработчика продуктов для информационной защиты.



«За последние годы сервисы кибербезопасности "Ростелекома" получили широкое распространение среди наших клиентов и показали высокую эффективность в части защиты от киберугроз, — отметил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. — Вместе с тем, для формирования лидирующего игрока на рынке требуются собственные технологические компетенции, профессиональная слаженная команда, показавшая высокие результаты работы в условиях ограниченных финансовых ресурсов.



Мы считаем, что сделка по покупке Solar Security — это ценное приобретение, и мы рассчитываем на успешное продолжение развития бизнеса Solar Security в составе ГК "Ростелеком" с опорой на наши ресурсы. Сделка с Solar Security позволяет "Ростелекому" быстро решить поставленные задачи и моментально нарастить присутствие на рынке за счёт уже востребованных и доказавших свою эффективность продуктов и сервисов».



Существующие ИБ-сервисы «Ростелекома», равно как и человеческие ресурсы, войдут в состав Solar Security, что позволит сформировать единый центр компетенций по вопросам кибербезопасности. В частности, Solar Security займётся развитием существующих продуктов «Ростелекома» и реализацией внешних проектов компании по защите корпоративного и государственного сектора.



Помимо этого, на базе Solar Security будет создан национальный оператор кибербезопасности России, чья деятельность будет включать три направления — сервисы, собственные продукты и комплексные решения по кибербезопасности.



Первое направление будет включать мониторинг и реагирование на инциденты, контроль защищённости, защиту внешних интернет-сервисов и предоставление инфраструктурных ИБ-решений из облака.



В рамках второго направления акцент будет сделан на развитие существующих решений Solar Security в области контроля коммуникаций сотрудников, управления правами доступа и проверки защищённости исходного кода.



И, наконец, третье направление предусматривает разработку комплексных проектов, — среди которых создание центров управления информационной безопасностью и защита критичной ИТ-инфраструктуры (КИИ) в соответствии с 187-ФЗ.



«На нас, как на лидере рынка, лежит ответственность за вывод российских технологий кибербезопасности на новый уровень и формирование новых стандартов предоставления ИБ-сервисов, — отмечает Игорь Ляпунов, вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности, генеральный директор компании Solar Security. — Объединив лидирующие технологии Solar Security с уникальной инфраструктурой и широкой региональной сетью "Ростелекома", мы сможем предложить российскому рынку весь комплекс технологий в сервисной модели — от инфраструктуры безопасности, предоставляемой с сети и ЦОДов "Ростелекома", до экспертных сервисов по управлению ИБ. Их качество будет гарантировано сквозными SLA, которые обеспечат организациям единую точку ответственности за кибербезопасность».