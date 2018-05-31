В России появится национальный оператор кибербезопасности
В условиях повсеместного использования информационных технологий вопросы кибербезопасности являются ключевыми практически для любого предприятия, — и, конечно, государства. Причём обеспечивать ИТ-защиту на федеральном уровне должен крупный оператор, имеющий соответствующую инфраструктуру и компетенции. В идеале — с привлечением ведущих профильных специалистов!.. Именно такое решение было принято компанией «Ростелеком», усилившей собственную команду профессионалов специалистами Solar Security — технологического лидера в сфере целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью. Для этого «Ростелеком» приобрёл 100% акций Solar Security и заявил о создании национального оператора кибербезопасности на базе нового актива.
Компания «Ростелеком» продолжает создание экосистемы из обширного набора телеком-услуг, неотъемлемой частью которых являются сервисы информационной безопасности. Очередным шагом на этом пути стало приобретение Solar Security — известного российского разработчика продуктов для информационной защиты.
«За последние годы сервисы кибербезопасности "Ростелекома" получили широкое распространение среди наших клиентов и показали высокую эффективность в части защиты от киберугроз, — отметил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. — Вместе с тем, для формирования лидирующего игрока на рынке требуются собственные технологические компетенции, профессиональная слаженная команда, показавшая высокие результаты работы в условиях ограниченных финансовых ресурсов.
Мы считаем, что сделка по покупке Solar Security — это ценное приобретение, и мы рассчитываем на успешное продолжение развития бизнеса Solar Security в составе ГК "Ростелеком" с опорой на наши ресурсы. Сделка с Solar Security позволяет "Ростелекому" быстро решить поставленные задачи и моментально нарастить присутствие на рынке за счёт уже востребованных и доказавших свою эффективность продуктов и сервисов».
Существующие ИБ-сервисы «Ростелекома», равно как и человеческие ресурсы, войдут в состав Solar Security, что позволит сформировать единый центр компетенций по вопросам кибербезопасности. В частности, Solar Security займётся развитием существующих продуктов «Ростелекома» и реализацией внешних проектов компании по защите корпоративного и государственного сектора.
Помимо этого, на базе Solar Security будет создан национальный оператор кибербезопасности России, чья деятельность будет включать три направления — сервисы, собственные продукты и комплексные решения по кибербезопасности.
Первое направление будет включать мониторинг и реагирование на инциденты, контроль защищённости, защиту внешних интернет-сервисов и предоставление инфраструктурных ИБ-решений из облака.
В рамках второго направления акцент будет сделан на развитие существующих решений Solar Security в области контроля коммуникаций сотрудников, управления правами доступа и проверки защищённости исходного кода.
И, наконец, третье направление предусматривает разработку комплексных проектов, — среди которых создание центров управления информационной безопасностью и защита критичной ИТ-инфраструктуры (КИИ) в соответствии с 187-ФЗ.
«На нас, как на лидере рынка, лежит ответственность за вывод российских технологий кибербезопасности на новый уровень и формирование новых стандартов предоставления ИБ-сервисов, — отмечает Игорь Ляпунов, вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности, генеральный директор компании Solar Security. — Объединив лидирующие технологии Solar Security с уникальной инфраструктурой и широкой региональной сетью "Ростелекома", мы сможем предложить российскому рынку весь комплекс технологий в сервисной модели — от инфраструктуры безопасности, предоставляемой с сети и ЦОДов "Ростелекома", до экспертных сервисов по управлению ИБ. Их качество будет гарантировано сквозными SLA, которые обеспечат организациям единую точку ответственности за кибербезопасность».
Споры о том, какая СУБД лучше, — MySQL или PostgreSQL, — возникают на просторах Интернета довольно часто. И хотя однозначного ответа на этот вопрос нет, к преимуществам последней можно отнести полнотекстовый поиск, сжатие на лету, нестандартные типы данных (например, IP-адреса), механизмы считывания информации «порциями» и многое другое. Узнать об этих особенностях, — а также о новшествах PostgreSQL 11, — ростовчане смогут уже в пятницу. Ведь 1 июня в «Южном ИТ-парке» состоится открытая встреча разработчиков и пользователей данной СУБД. В ходе «митапа» специалисты обсудят возможности новой версии продукта, тонкости миграции на PostgreSQL, а также общие вопросы оптимизации и проектирования баз данных. Приходите — будет интересно!..
Спутниковая навигация сегодня широко используется частными лицами и предприятиями. Отслеживание перемещений общественного и служебного транспорта, — или курьера с пиццей, — повышают эффективность работы компании и увеличивают лояльность клиентов. Однако позиционирование по спутниковым снимкам не всегда эффективно. Ведь при увеличении масштаба такие изображения постепенно превращаются в смесь невнятных пикселей, за которыми скрывается объект. Решить проблему можно, «освежив» картинку с более близкого расстояния — например, отсняв местность с квадрокоптера. При этом получившуюся тайловую карту (состоящую из склеенных изображений местности) можно легко интегрировать, к примеру, в диспетчерскую систему «Сириус Навигатор».
Системы видеонаблюдения стали неотъемлемой частью современной цивилизации. С их помощью обеспечивают безопасность граждан, анализируют потребительское поведение, контролируют производственные процессы и решают десятки других задач. Однако зачастую сами камеры используются лишь как средство видеосьёмки, а обработка поступивших данных осуществляется только на серверах. Это предъявляет высокие требования к каналам связи, — как по пропускной способности, так и по надёжности, — а также к вычислительным мощностям ЦОДов и ёмкостям систем хранения... Изменить ситуацию взялась российская компания «Вокорд», представившая первую в мире камеру со встроенным распознаванием лиц. Интеллектуальная модель VOCORD NetCam.AI способна самостоятельно обрабатывать изображения, строить биометрические шаблоны и сравнивать их с имеющимися в собственной памяти. При этом, для хранения обширной базы биометрических профилей, — и их синхронизации с сервером, — не требуются значительные ресурсы, ведь каждый из них «весит» менее 1 килобайта!
Компания «Ростелеком» подтвердила соответствие своей услуги «Виртуальный ЦОД» требованиям международного стандарта по защите информации и безопасности данных в индустрии платёжных карт PCI DSS v3.2. Таким образом, клиенты «Ростелекома» получили возможность организовать защищённый приём оналйн-платежей, даже не прибегая к аренде оборудования. Всё, что для этого необходимо, — заказать интересующие сервисы в необходимом объёме и настроить услугу в «Личном кабинете»!.. Напомним, что ранее «Ростелеком» получил сертификат PCI DSS v3.2 для инфраструктуры услуги «Центр обработки данных».
Язык программирования Haskell на сегодняшний день является одним из самых распространённых средств разработки с поддержкой отложенных вычислений. Среди его особенностей — встроенная поддержка многозадачного и параллельного программирования, развитый инструментарий (в том числе для параллельных программ) и несколько тысяч библиотек с открытым исходным кодом. Благодаря этому, Haskell активно применяется для финансового программирования, анализа рисков, — а также в системах поддержки принятия решений, генераторах городских ландшафтов для игр и так далее. Узнать о возможностях этого языка подробнее ростовские программисты смогут уже сегодня — на бесплатном семинаре мехмата ЮФУ «Языки программирования и компиляторы», который начнётся в 17:30.