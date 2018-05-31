Видеонаблюдение на ЕГЭ-2018: новое оборудование и больший охват
28 мая в России стартовал основной период проведения ЕГЭ-2018. К этому важному событию тщательно готовились не только будущие выпускники, но и организатор видеонаблюдения в пунктах проведения госэкзамена — компания «Ростелеком». Так, на территории ЮФО и СКФО национальный оператор модернизировал часть оборудования и расширил территорию онлайн-видеонаблюдения. Теперь современные комплексы «Ростелекома» обеспечивают трансляцию не только из пунктов проведения ЕГЭ и центров обработки информации, но также из аудиторий, где будут работать апелляционные комиссии.
По официальной информации, в ЮФО и СКФО компания «Ростелеком» обеспечит трансляцию из 654 пунктов проведения экзаменов и 21 регионального центра обработки информации. Для этого камеры национального оператора были установлены в 9 549 аудиторях, — из которых 99,5% помещений будут контролироваться в режиме онлайн. Для этого видеопоток будет транслироваться на специально разработанный портал www.smotriege.ru.
Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала на основной период ЕГЭ компания «Ростелеком» предоставила организаторам госэкзамена интеллектуальный номер в коде 8-800. Кроме того, в дни проведения итоговой аттестации «Ростелеком» будет осуществлять мониторинг функционирования ПО, техническую поддержку портала «Смотри ЕГЭ» и его защиту от DDOS-атак.
«Проект видеонаблюдения при проведении единых государственных экзаменов уже стал для нас традиционным, но каждый год мы совершенствуем техническую часть и добавляем различные новшества, — говорит Денис Лысов, вице-президент — директор макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком". — Так, в этом году в нескольких регионах мы модернизировали часть оборудования, а также организовали видеонаблюдение в режиме онлайн и в аудиториях, где будут работать конфликтные комиссии, занимающиеся обработкой апелляций о несогласии с выставленными баллами».
Напомним, что в 2018 году основной период ЕГЭ продлится с 28 мая по 2 июля. За это время состоятся 17 экзаменов по 13 предметам, прозрачность проведения которых обеспечит компания «Ростелеком».
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