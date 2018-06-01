«Русские Башни» инвестируют миллиард в Ростовской области

Стремительная смена технологий сотовой связи перевела конкуренцию между операторами в новое русло. Если в начале века абонентов преимущественно интересовала территория покрытия, то сегодня они выбирают оператора по скорости мобильного Интернета, тарифным опциям и перечню услуг*. В таких обстоятельствах компаниям выгодно передать инфраструктуру базовых станций на аутсорсинг, — а самим сконцентрироваться на маркетинге услуг и внедрении новых технологий. Тем более, что на российском рынке успешно работает крупный независимый владелец телеком-инфраструктуры — компания «Русские Башни», — к тому же планирующая значительные инвестиции в Ростовской области.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

О планах компании «Русские Башни» инвестировать до 1 миллиарда рублей в проекты на территории Донского края стало известно на Петербургском международном экономическом форуме. Именно здесь был подписано соответствующее соглашение между «Русскими Башнями» и «Агентством инвестиционного развития Ростовской области».



«Наличие современной телеком-инфраструктуры сегодня во многом определяет конкурентоспособное развитие регионов, их инвестиционную привлекательность и, как следствие, качество жизни населения, — отметил президент группы компаний "Русские Башни" Александр Чуб. — В рамках сотрудничества с "Агентством инвестиционного развития Ростовской области" компания "Русские Башни" продолжит инвестировать в развитие современных сетей связи на территории региона, способствуя ускорению внедрения передовых технологий и инновационных сервисов во все сферы жизни Донского края».



В числе приоритетных планов компании «Русские Башни» — развитие телекоммуникационной инфраструктуры Ростовской области для обеспечения качественной связью социально-значимых объектов, отдалённых посёлков региона, а также автомобильных трасс федерального и регионального значения.



Отметим, что ’tower sharing’ ощутимо облегчает жизнь для операторов. Ведь теперь каждому из них не надо искать места для отдельных сотовых вышек, заключать договора с владельцами земель или зданий, осуществлять монтаж и обслуживание оборудования, его охрану. Все эти заботы «Русские Башни» возьмут на себя!



(Кстати, сегодня на региональном рынке представлены и другие услуги в сегменте B2O (business to operators), что говорит о перспективности данного подхода).



Но главным экономическим эффектом от сотрудничества с «Русскими Башнями», конечно, является снижение себестоимости услуг связи для операторов. А куда будут направлены сэкономленные средства — акционерам или на снижение тарифов (развитие сети), — покажет время.



* — Что, вообще говоря, коррелирует с хорошим покрытием. Если в 20 км. от Ростова у оператора ловится только «ёжик» (EDGE), о каких современных услугах или заманчивых тарифах можно говорить?